Xác định nhóm thanh thiếu niên lái xe gây náo loạn quanh hồ Vị Xuyên, Ninh Bình

Thứ Tư, 15:07, 20/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Đêm 18/5, nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô chạy tốc độ cao, lạng lách quanh hồ Vị Xuyên (phường Nam Định, Ninh Bình) gây mất an ninh trật tự. Sau phản ánh của người dân, Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình đã triệu tập 6 đối tượng để điều tra, xử lý theo quy định.

Sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân gửi đến Fanpage Cục Cảnh sát giao thông cùng video clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh một nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng tại khu vực hồ Vị Xuyên, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình vào đêm 18/5, lực lượng chức năng đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ.

xac dinh nhom thanh thieu nien lai xe gay nao loan quanh ho vi xuyen, ninh binh hinh anh 1
Một nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng tại khu vực hồ Vị Xuyên, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Ninh Bình, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội CSGT số 5 đã phối hợp với Công an phường Nam Định tiến hành rà soát camera an ninh, thu thập tài liệu và xác minh các đối tượng liên quan.

Qua công tác xác minh, lực lượng chức năng đã triệu tập 6 thanh thiếu niên để làm việc, gồm: Ngô T.D. (SN 2009), Trần B.N. (SN 2009), Trần Đ.A. (SN 2011), Nguyễn M.T. (SN 2009), Trần M.Q. (SN 2009), cùng trú tại phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình và Trần X.N.L. (SN 2010, trú tại phường Thành Nam, tỉnh Ninh Bình).

Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng khai nhận tối 18/5 đã tụ tập điều khiển xe mô tô chạy tốc độ cao quanh khu vực hồ Vị Xuyên. Khi phát hiện lực lượng công an xuất hiện, cả nhóm nhanh chóng giải tán khỏi hiện trường.

 

Theo cơ quan chức năng, hành vi điều khiển xe chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng không chỉ gây mất an ninh trật tự mà còn tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông, đe dọa an toàn của người tham gia giao thông và người dân khu vực xung quanh.

Hiện Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan đấu tranh, làm rõ vai trò của từng đối tượng, đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Văn Ngân/VOV.VN
Tin liên quan

Xe máy va chạm với ô tô trên đường Nguyễn Xiển khiến 1 người tử vong giữa trời mưa

VOV.VN - Vào khoảng 0h30 ngày 20/5, tại khu vực trước số nhà 415 đường Nguyễn Xiển đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe mô tô mang BKS 20D1-039.97 do anh L.C.T (SN 1988, trú ở Hà Nội) điều khiển và xe ô tô mang BKS 30L-554.39 do anh H.V.B (SN 1991, trú ở tỉnh Sơn La) điều khiển.

CSGT siết chặt sát hạch lái xe, chấm dứt thi mẹo, tỷ lệ đỗ giảm sốc

VOV.VN - Ngày 19/5, đại diện Cục Cảnh sát giao thông cho biết, đơn vị đã chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác đào tạo và sát hạch lái xe nhằm bảo đảm người được cấp giấy phép lái xe có đầy đủ kỹ năng, ý thức và đạo đức khi tham gia giao thông.

Sẽ xử lý nghiêm người phụ nữ chửi bới, hành hung tài xế ô tô sau va chạm

VOV.VN - Dù tài xế mong lực lượng chức năng có hình thức xử lý nhẹ nhất đối với bà H nhưng đại diện Công an phường Yên Hòa cho biết, hành vi của bà H. vẫn sẽ bị xử lý theo đúng quy định pháp luật nhằm đảm bảo tính răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

Mật phục, tóm gọn nhóm "quái xế" chuyên bốc đầu xe gây náo loạn ở Đồng Nai

VOV.VN - Lạng lách, bốc đầu xe phân khối lớn tại các tuyến đường giáp ranh gây bức xúc dư luận, nhóm thanh niên đã bị lực lượng Công an phường Chơn Thành, tỉnh Đồng Nai (trước là thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) mật phục, bắt gọn.

Bóc gỡ nhiều nhóm “quái xế nhí” lên mạng câu view, mang hung khí gây náo loạn phố

VOV.VN - Trong bối cảnh tình hình “tội phạm đường phố” có dấu hiệu gia tăng, đặc biệt trong lứa tuổi thanh thiếu niên, Công an tỉnh Thái Nguyên đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp mạnh nhằm phòng ngừa, đấu tranh và xử lý triệt để các hành vi vi phạm.

Bắt giam 2 thanh niên đánh nhau gây náo loạn từ việc bóp còi xin vượt

Ngày 1/5, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Trần Trọng Lễ (SN 1978, ngụ phường An Phú Đông) và Phạm Hoàng Gia (SN 1994, ngụ xã Hưng Long) về tội gây rối trật tự công cộng.

