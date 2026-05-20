Xác định nhóm thanh thiếu niên lái xe gây náo loạn quanh hồ Vị Xuyên, Ninh Bình

Sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân gửi đến Fanpage Cục Cảnh sát giao thông cùng video clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh một nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng tại khu vực hồ Vị Xuyên, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình vào đêm 18/5, lực lượng chức năng đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ.

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Ninh Bình, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội CSGT số 5 đã phối hợp với Công an phường Nam Định tiến hành rà soát camera an ninh, thu thập tài liệu và xác minh các đối tượng liên quan.

Qua công tác xác minh, lực lượng chức năng đã triệu tập 6 thanh thiếu niên để làm việc, gồm: Ngô T.D. (SN 2009), Trần B.N. (SN 2009), Trần Đ.A. (SN 2011), Nguyễn M.T. (SN 2009), Trần M.Q. (SN 2009), cùng trú tại phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình và Trần X.N.L. (SN 2010, trú tại phường Thành Nam, tỉnh Ninh Bình).

Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng khai nhận tối 18/5 đã tụ tập điều khiển xe mô tô chạy tốc độ cao quanh khu vực hồ Vị Xuyên. Khi phát hiện lực lượng công an xuất hiện, cả nhóm nhanh chóng giải tán khỏi hiện trường.

Theo cơ quan chức năng, hành vi điều khiển xe chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng không chỉ gây mất an ninh trật tự mà còn tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông, đe dọa an toàn của người tham gia giao thông và người dân khu vực xung quanh.

Hiện Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan đấu tranh, làm rõ vai trò của từng đối tượng, đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.