Người nước ngoài vi phạm giao thông ở Việt Nam có được xử lý "nhẹ tay"?

Thứ Năm, 05:52, 21/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) khẳng định, ngoài một số trường hợp được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ ngoại giao theo quy định, hầu hết người nước ngoài vi phạm giao thông tại Việt Nam đều bị xử lý vi phạm hành chính theo pháp luật Việt Nam.

Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh thời gian gần đây xuất hiện nhiều ý kiến cho rằng lực lượng chức năng “không xử phạt” người nước ngoài khi vi phạm giao thông. Theo Cục Cảnh sát giao thông, đây là nhận thức chưa đúng và có thể gây hiểu lầm trong dư luận.

Cơ quan chức năng cho biết, cùng với quá trình hội nhập quốc tế, Việt Nam hiện là điểm đến của đông đảo du khách, người lao động, chuyên gia và người nước ngoài đến học tập, sinh sống trong thời gian dài. Mỗi ngày có nhiều người nước ngoài trực tiếp điều khiển phương tiện tham gia giao thông tại Việt Nam.

Bên cạnh phần lớn trường hợp chấp hành nghiêm quy định pháp luật, vẫn còn không ít người nước ngoài vi phạm các quy định về trật tự, an toàn giao thông, thậm chí gây ra tai nạn giao thông nghiêm trọng. Đáng chú ý, một số trường hợp truyền tai nhau thông tin cho rằng người nước ngoài vi phạm giao thông sẽ không bị xử lý, từ đó tìm cách né tránh hoặc không hợp tác với lực lượng chức năng.

Theo Cục Cảnh sát giao thông, trong quá trình kiểm tra, xử lý vi phạm, có trường hợp người vi phạm viện lý do mới đến Việt Nam nên không hiểu pháp luật hoặc cố tình không hợp tác bằng cách chỉ sử dụng tiếng nước ngoài nhằm mong được bỏ qua lỗi vi phạm.

Tuy nhiên, Cục Cảnh sát giao thông nhấn mạnh, ngoài các trường hợp được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ ngoại giao theo quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, mọi người nước ngoài hoặc người không quốc tịch vi phạm quy định về trật tự, an toàn giao thông đều bị xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Các trường hợp được miễn trừ xử lý vi phạm bao gồm người có thân phận ngoại giao làm việc tại cơ quan đại diện ngoại giao, lãnh sự; thành viên các đoàn đại biểu cấp cao của nước ngoài đến thăm Việt Nam; đại diện các tổ chức quốc tế cùng thành viên gia đình sống chung tại Việt Nam và một số nhân viên hành chính - kỹ thuật thực hiện hành vi vi phạm trong khi đang thi hành nhiệm vụ.

Ngoài các trường hợp nêu trên, tất cả hành vi vi phạm giao thông của người nước ngoài tại Việt Nam đều được lực lượng chức năng xem xét, xử lý theo quy định hiện hành nhằm bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật và an toàn cho cộng đồng.

Cục Cảnh sát giao thông cũng khuyến cáo người nước ngoài đang sinh sống, làm việc và du lịch tại Việt Nam cần chủ động tìm hiểu các quy định pháp luật về giao thông đường bộ, chấp hành nghiêm các quy định khi tham gia giao thông để bảo đảm an toàn cho bản thân và những người xung quanh.

Văn Ngân/VOV.VN
