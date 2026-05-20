  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Cải chính

Công an khẳng định đã lập hồ sơ và sẽ xử lý người phụ nữ đánh chửi nam tài xế

Thứ Tư, 10:50, 20/05/2026
VOV.VN - Công an phường Yên Hòa đã lập hồ sơ và khẳng định sẽ xử lý theo đúng quy định đối với người phụ nữ đánh chửi nam tài xế lớn tuổi sau va chạm giao thông ở Hà Nội

Theo thông tin từ công an phường Yên Hòa (TP Hà Nội) đơn vị này đã mời bà NT.H. (sinh năm 1987, trú tại phường Thanh Xuân, Hà Nội) lên làm việc và các tổ nghiệp vụ cũng đã lập hồ sơ xử lý người phụ nữ liên tục đánh chửi tài xế ô tô sau va chạm xe.

Công an phường Yên Hòa lập hồ sơ xử lý người phụ nữ đánh chửi nam tài xế lớn tuổi sau va chạm giao thông ở Hà Nội

Với hành vi của bà H. đại diện công an phường Yên Hòa khẳng định, bà H. vẫn sẽ bị xử lý theo đúng quy định pháp luật nhằm đảm bảo tính răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

Như đã đưa tin, mới đây mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ đi xe máy liên tục chửi bới, tát, đá liên tục vào tài xế ô tô sau va chạm giao thông xảy ra tại khu vực trước cổng phụ Trường liên cấp Ngôi Sao Hà Nội (phường Yên Hòa, Hà Nội).

Công an phường Yên Hòa đã phối hợp Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6 xác minh và mời những người liên quan đến trụ sở để làm rõ sự việc. Bước đầu xác định vào khoảng 10h ngày 16/5, chị NT.H. (sinh năm 1987, trú tại phường Thanh Xuân, Hà Nội) lái xe máy chở theo con trên đường Nguyễn Xuân Linh.

Sau đó xe máy của chị này bị xe ô tô của ông T.V.H. (sinh năm 1974, trú tại phường Yên Hòa, Hà Nội) lùi vào trúng. Hậu quả cả xe và hai mẹ con chị H. ngã ra đường. Nguyên nhân ban đầu xác định do ông H. không chú ý quan sát. Do bức xúc, không kiềm chế được, chị H. đã chửi và dùng tay, chân đánh nam tài xế.

Qua làm việc, ông H. không có thương tích và không có đề nghị gì với cơ quan chức năng. Chị H. sau đó cũng thừa nhận hành vi vi phạm của bản thân. 

Hiện Công an phường Yên Hòa đang tiếp tục xử lý vụ việc theo quy định.

Văn Ngân/VOV.VN
Tag: công an Yên Hòa người phụ nữ đánh tài xế va chạm giao thông Hà Nội clip đánh tài xế ô tô nữ tài xế chửi bới xử lý theo pháp luật Trường Ngôi Sao Hà Nội vụ việc ở Yên Hòa xô xát sau va chạm giao thông mạng xã hội lan truyền clip phố Nguyễn Xuân Linh gây rối trật tự công cộng phong trào nữ quyền
Tin liên quan

Đã xác định được người phụ nữ liên tục đánh, chửi rủa nam tài xế lớn tuổi ở Hà Nội

VOV.VN - Lãnh đạo công an phường Yên Hòa (Hà Nội) xác nhận người phụ nữ liên tục chửi rủa, đánh nam tài xế lớn tuổi ở phố Nguyễn Xuân Linh đang sinh sống trên địa bàn phường này và lực lượng chức năng đã đề nghị người phụ nữ này lên làm việc.

Xác minh vụ người phụ nữ chửi bới, tát liên tiếp nam tài xế lớn tuổi ở Hà Nội
Xác minh vụ người phụ nữ chửi bới, tát liên tiếp nam tài xế lớn tuổi ở Hà Nội

VOV.VN - Mạng xã hội những ngày qua lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ đi xe máy liên tục chửi bới, hành hung nam tài xế ô tô sau va chạm giao thông xảy ra tại khu vực trước cổng số 2 Trường Liên cấp Tiểu học, THCS tư thục Ngôi Sao Hà Nội (phường Yên Hòa, Hà Nội).

Tạm giữ hình sự 7 đối tượng trong vụ xô xát, đánh nhau tại Phố Huế (Hà Nội)
Tạm giữ hình sự 7 đối tượng trong vụ xô xát, đánh nhau tại Phố Huế (Hà Nội)

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Thành phố (TP) Hà Nội đã tạm giữ hình sự 7 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng tại 193 Phố Huế, phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

Khởi tố vụ án nam tài xế Lexus xô xát với cô gái ở phố Hoàng Cầu
Khởi tố vụ án nam tài xế Lexus xô xát với cô gái ở phố Hoàng Cầu

VOV.VN - Công an phường Đống Đa, Hà Nội vừa khởi tố vụ án "Gây rối trật tự công cộng" liên quan vụ việc nam tài xế Lexus hành hung cô gái trên phố Hoàng Cầu.

