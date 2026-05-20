Công an khẳng định đã lập hồ sơ và sẽ xử lý người phụ nữ đánh chửi nam tài xế

Theo thông tin từ công an phường Yên Hòa (TP Hà Nội) đơn vị này đã mời bà NT.H. (sinh năm 1987, trú tại phường Thanh Xuân, Hà Nội) lên làm việc và các tổ nghiệp vụ cũng đã lập hồ sơ xử lý người phụ nữ liên tục đánh chửi tài xế ô tô sau va chạm xe.

Công an phường Yên Hòa lập hồ sơ xử lý người phụ nữ đánh chửi nam tài xế lớn tuổi sau va chạm giao thông ở Hà Nội

Với hành vi của bà H. đại diện công an phường Yên Hòa khẳng định, bà H. vẫn sẽ bị xử lý theo đúng quy định pháp luật nhằm đảm bảo tính răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

Như đã đưa tin, mới đây mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ đi xe máy liên tục chửi bới, tát, đá liên tục vào tài xế ô tô sau va chạm giao thông xảy ra tại khu vực trước cổng phụ Trường liên cấp Ngôi Sao Hà Nội (phường Yên Hòa, Hà Nội).

Công an phường Yên Hòa đã phối hợp Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6 xác minh và mời những người liên quan đến trụ sở để làm rõ sự việc. Bước đầu xác định vào khoảng 10h ngày 16/5, chị NT.H. (sinh năm 1987, trú tại phường Thanh Xuân, Hà Nội) lái xe máy chở theo con trên đường Nguyễn Xuân Linh.

Sau đó xe máy của chị này bị xe ô tô của ông T.V.H. (sinh năm 1974, trú tại phường Yên Hòa, Hà Nội) lùi vào trúng. Hậu quả cả xe và hai mẹ con chị H. ngã ra đường. Nguyên nhân ban đầu xác định do ông H. không chú ý quan sát. Do bức xúc, không kiềm chế được, chị H. đã chửi và dùng tay, chân đánh nam tài xế.

Qua làm việc, ông H. không có thương tích và không có đề nghị gì với cơ quan chức năng. Chị H. sau đó cũng thừa nhận hành vi vi phạm của bản thân.

Hiện Công an phường Yên Hòa đang tiếp tục xử lý vụ việc theo quy định.