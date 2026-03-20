Hà Nội dựng rào chắn hơn 1,2km đường Nguyễn Trãi, di chuyển thế nào?

Thứ Sáu, 15:28, 20/03/2026
VOV.VN - Hà Nội rào chắn hơn 1,2km đường Nguyễn Trãi để thi công hệ thống thoát nước, triển khai cuốn chiếu nhằm giảm ùn tắc. Nhiều phương tiện bị hạn chế quay đầu, điều chỉnh lộ trình; lực lượng chức năng tăng cường phân luồng, bảo đảm giao thông trong thời gian thi công.

Thi công cuốn chiếu để giảm ùn tắc

Từ 14/3 đến hết 31/5/2026, nhiều đoạn trên tuyến đường Nguyễn Trãi (Hà Nội) sẽ được rào chắn để phục vụ thi công hệ thống cống thoát nước mới. Tổng chiều dài khu vực thi công hơn 1,2km, nằm trên một trong những trục giao thông đông đúc nhất phía tây nam Thủ đô.

Việc rào chắn nhằm triển khai dự án chống úng ngập khu vực nội đô, đặc biệt tại đoạn thường xuyên ngập khi mưa lớn gần khu vực Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Đoạn từ khu đô thị Royal City đến nút giao Nguyễn Trãi – Vũ Trọng Phụng dài 792m được rào chắn cố định theo từng phân đoạn 20–30m. Phần đào đường rộng khoảng 4,6m, rào chắn chiếm khoảng 5,6m.

Sau khi rào chắn, mặt đường còn lại theo chiều từ Ngã Tư Sở đi Vành đai 3 vẫn duy trì trung bình 5–12m mỗi bên cho phương tiện lưu thông.

Việc thi công được thực hiện theo phương thức cuốn chiếu. Sau khi hoàn trả mặt đường đến lớp bê tông nhựa và bảo đảm cao độ bằng hiện trạng, nhà thầu mới triển khai phân đoạn tiếp theo nhằm hạn chế tác động đến giao thông.

Đoạn từ nút giao Nguyễn Trãi – Vũ Trọng Phụng đến cầu bộ hành trước Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn dài 317m được rào chắn di động. Công trường thi công theo từng đoạn dài 10m, rộng 4m, mặt đường còn lại khoảng 16–18m.

Trong khi đó, đoạn từ cầu bộ hành trước trường đến nút giao Nguyễn Trãi – Nguyễn Tuân dài 149m cũng thi công theo hình thức rào chắn di động, mỗi phân đoạn dài 10m, rộng 2m. Phần mặt đường còn lại trung bình 17–20m cho các phương tiện di chuyển.

Hai đoạn sau được tổ chức thi công ban đêm, từ 22h đến 5h sáng hôm sau. Sau mỗi đợt thi công, mặt đường sẽ được hoàn trả trước khi chuyển sang phân đoạn tiếp theo.

Khuyến cáo di chuyển

Trong thời gian thi công, một số điểm mở dải phân cách trên đường Nguyễn Trãi sẽ tạm thời điều chỉnh tổ chức giao thông.

Cụ thể, tại các vị trí đào qua khu vực điểm mở dải phân cách, các phương tiện từ đường nhánh và ngõ kết nối với Nguyễn Trãi trong phạm vi 50 m sẽ không được quay đầu. Xe đi thẳng hướng Vành đai 3 phải quay đầu tại điểm mở dải phân cách kế tiếp để trở lại hướng Ngã Tư Sở.

Riêng khu vực ngã ba Cự Lộc – Nguyễn Trãi, ô tô từ đường Cự Lộc bị cấm rẽ trái và quay đầu tại điểm quay đầu gần trụ DR31. Các phương tiện được hướng dẫn quay đầu tại điểm mở dải phân cách gần trụ DR32 hoặc dưới ga Thượng Đình.

Lực lượng chức năng cũng bố trí hàng rào mềm nhằm ngăn xe máy đi ngược chiều hoặc luồn qua khu vực rào chắn, hạn chế nguy cơ mất an toàn giao thông.

Đường Nguyễn Trãi dài khoảng 3,4 km, bắt đầu từ chân cầu vượt Ngã Tư Sở và kết thúc tại đường Trần Phú (quận Hà Đông). Đây là tuyến trục kết nối trung tâm Hà Nội với quốc lộ 6 đi các tỉnh Hòa Bình, Sơn La và Điện Biên.

PV/VOV-Giao thông
Tag: đường Nguyễn Trãi Hà Nội dựng rào chắn hướng di chuyển ùn tắc giao thông
Loạt lao động ngoại “làm chui” bị xử lý ở Thái Nguyên

Bắt nhóm lừa bán thiên thạch giả, chiếm đoạt 11 tỷ đồng ở Bắc Ninh

Từ 1/4, tài khoản ngân hàng phải dùng tên thật, dừng sử dụng biệt danh

