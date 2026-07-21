Hà Nội hoàn thành 97,55% bổ sung ủy quyền hưởng lương hưu

Theo thông tin từ BHXH thành phố Hà Nội, thực hiện Kế hoạch số 271/KH-UBND ngày 10/7/2026 của UBND thành phố về tổ chức đợt cao điểm liên ngành bảo đảm chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH không bị gián đoạn, đến 8h ngày 21/7, toàn thành phố đã hoàn thành bổ sung văn bản ủy quyền cho 90.105/92.364 trường hợp, đạt 97,55%. Hiện còn 2.259 trường hợp tiếp tục được BHXH cơ sở phối hợp với các Tổ Hành chính công xung kích và chính quyền địa phương hỗ trợ.

Đến nay, 15 BHXH cơ sở (gồm 74 xã, phường) đã hoàn thành 100% việc bổ sung văn bản ủy quyền cho toàn bộ người dân thuộc diện cần thực hiện, gồm: Thạch Thất, Thanh Oai, Sóc Sơn, Mê Linh, Ba Vì, Đông Anh, Ứng Hòa, Tây Tựu, Đan Phượng, Quốc Oai, Mỹ Đức, Chương Mỹ, Thanh Trì, Gia Lâm và nhóm thuộc BHXH thành phố quản lý (Hà Đông, Kiến Hưng, Phú Lương, Yên Nghĩa).

Tại một số BHXH cơ sở, số hồ sơ còn lại không nhiều, như Hoàng Mai còn 1 trường hợp, Từ Liêm 16 trường hợp, Hoàn Kiếm 19 trường hợp, Sơn Tây 22 trường hợp và Phú Xuyên 67 trường hợp.

Trong những ngày còn lại của đợt cao điểm (đến hết ngày 25/7), BHXH thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục phối hợp với Trung tâm Phục vụ Hành chính công, UBND các xã, phường và các đơn vị liên quan tập trung xử lý 2.259 trường hợp còn lại, chủ yếu tại các quận nội thành như Đống Đa, Hai Bà Trưng, Ba Đình, Cầu Giấy và Thanh Xuân.

Theo BHXH thành phố Hà Nội, ngay sau khi UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 271/KH-UBND, đơn vị đã khẩn trương rà soát danh sách người hưởng chưa bổ sung văn bản ủy quyền, sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm để phân loại đối tượng, chuẩn hóa biểu mẫu theo quy định mới của Luật BHXH và tổ chức các tổ công tác lưu động đến tận nơi hướng dẫn, hỗ trợ người cao tuổi, người gặp khó khăn trong đi lại hoàn thiện thủ tục.

Cùng với đó, BHXH thành phố phối hợp với các ngân hàng thương mại, Bưu điện và các đơn vị liên quan tuyên truyền, vận động hơn 16.322 người đang nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng theo hình thức ủy quyền chuyển sang nhận chính chủ.

Sau khi kết thúc đợt cao điểm vào ngày 25/7, BHXH thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục duy trì việc rà soát hàng tháng, tiếp nhận, xác minh và hỗ trợ các trường hợp phát sinh, bảo đảm 100% người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH trên địa bàn Thủ đô được thụ hưởng chính sách an sinh xã hội an toàn, thông suốt và kịp thời, đồng thời không làm gián đoạn quyền lợi của người hưởng theo quy định.