Hà Nội khai trương hệ thống vé điện tử liên thông cho giao thông công cộng

Ngày 25/6, UBND TP Hà Nội tổ chức lễ khai trương hệ thống vé điện tử liên thông đa phương thức cho mạng lưới giao thông công cộng trên địa bàn thành phố. Việc đưa hệ thống vào vận hành đánh dấu bước chuyển quan trọng trong quá trình hiện đại hóa công tác quản lý, điều hành giao thông công cộng, đồng thời cụ thể hóa chủ trương phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia theo tinh thần Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị.

Hệ thống vé điện tử liên thông được triển khai trên toàn mạng lưới giao thông công cộng của Hà Nội, tạo nền tảng kết nối đồng bộ giữa cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị vận tải và người dân sử dụng dịch vụ. Toàn bộ quy trình từ phát hành vé, thanh toán, quản lý vận hành đến nghiệm thu sản phẩm, dịch vụ vận tải hành khách công cộng được số hóa trên một nền tảng thống nhất.

Theo đại diện Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông TP Hà Nội (Tramoc), lần đầu tiên cơ quan quản lý có thể thiết lập thời gian biểu, giám sát hoạt động vận tải và phê duyệt lệnh vận chuyển của tất cả đơn vị vận tải trên cùng một nền tảng quản trị tập trung FMC. Hệ thống cho phép dữ liệu vận hành được cập nhật theo thời gian thực, bảo đảm tính minh bạch, chính xác và kịp thời.

Các đại biểu bấm nút chính thức vận hành hệ thống vé điện tử liên thông đa phương thức trên toàn mạng lưới giao thông công cộng.

Việc hình thành kho dữ liệu số hóa tập trung cũng giúp cơ quan quản lý có cơ sở khoa học để đánh giá, điều chỉnh mạng lưới giao thông công cộng phù hợp với nhu cầu thực tế, đồng thời chủ động xây dựng và điều chỉnh chính sách giá vé theo từng giai đoạn mà không bị gián đoạn như hình thức vé giấy truyền thống.

Đáng chú ý, ngay khi đưa vào vận hành, hệ thống sẽ tự động tính toán cự ly di chuyển trong khu vực Vành đai 1 để thực hiện chính sách miễn phí vé cho người dân theo nghị quyết của HĐND TP Hà Nội trong giai đoạn từ ngày 1/7/2026 đến 30/6/2027.

Trung tâm điều hành giao thông công cộng

Bên cạnh đó, quy trình nghiệm thu giữa cơ quan quản lý và các đơn vị vận tải cũng được thực hiện hoàn toàn bằng phương thức điện tử. Các khâu đối chiếu thủ công trước đây được loại bỏ, giúp rút ngắn thời gian nghiệm thu từ chu kỳ hàng tháng xuống thực hiện hằng ngày, bảo đảm dữ liệu thanh quyết toán luôn được cập nhật đầy đủ, minh bạch và phục vụ hiệu quả công tác quản lý.

Đối với các doanh nghiệp vận tải, hệ thống mới đánh dấu bước chuyển đổi số toàn diện khi toàn bộ hoạt động từ lập kế hoạch vận hành, phát hành vé, giao lệnh, quản lý nhân sự đến đối soát doanh thu được xử lý tự động trên cùng một nền tảng. Điều này giúp doanh nghiệp tinh gọn bộ máy, giảm áp lực nhân sự và nâng cao hiệu quả quản trị.

Các đại biểu trải nghiệm hệ thống vé điện tử liên thông cho giao thông công cộng.

Với hành khách, hệ thống mang đến nhiều tiện ích mới. Người dân có thể thanh toán linh hoạt bằng thẻ giao thông, thẻ ảo, thẻ ngân hàng hoặc mã QR từ các ví điện tử trên điện thoại. Đặc biệt, hành khách từ 60 tuổi trở lên chỉ cần sử dụng căn cước công dân để xác thực thông tin khi tham gia giao thông công cộng.

Các dịch vụ vé cũng được số hóa hoàn toàn. Người dân có thể đăng ký, mua vé, gia hạn thẻ trực tuyến thông qua ứng dụng hoặc website mà không cần đến quầy giao dịch như trước đây.

Đối với vé lượt, hệ thống áp dụng cơ chế tính giá theo quãng đường thực tế. Khi lên xe, hành khách thực hiện thao tác quét thẻ để hệ thống ghi nhận điểm bắt đầu hành trình. Khi xuống xe, hệ thống tự động tính toán lại quãng đường di chuyển và hoàn trả phần chênh lệch nếu số tiền tạm tính ban đầu cao hơn chi phí thực tế.

Ông Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội trải nghiệm hệ thống vé điện tử liên thông cho giao thông công cộng.

Ngoài vé lượt, người dân còn có thể lựa chọn các loại vé ngày, vé tuần hoặc vé tháng với thời hạn linh hoạt từ 1 đến 12 tháng, đi kèm nhiều chính sách ưu đãi theo thời gian sử dụng.

Phát biểu tại lễ khai trương, ông Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội cho biết, việc đưa hệ thống vé điện tử liên thông vào vận hành có ý nghĩa quan trọng trong việc hiện thực hóa các chủ trương của Trung ương và thành phố về chuyển đổi số, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và hiện đại hóa công tác quản lý giao thông công cộng.

Theo ông Dương Đức Tuấn, giao thông công cộng giữ vai trò then chốt trong phát triển đô thị hiện đại, góp phần giảm ùn tắc giao thông, hạn chế phương tiện cá nhân, giảm phát thải và nâng cao chất lượng sống của người dân. Vì vậy, cùng với đầu tư hạ tầng và mở rộng mạng lưới vận tải, việc ứng dụng công nghệ trong quản lý, vận hành và phục vụ hành khách là yêu cầu tất yếu.

Ông Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội phát biểu tại lễ khai trương.

“Hệ thống vé điện tử liên thông không chỉ là một giải pháp công nghệ mà còn là nền tảng quan trọng để xây dựng hệ sinh thái giao thông thông minh của Thủ đô. Thông qua hệ thống này, người dân có thể sử dụng một tài khoản hoặc một phương thức thanh toán thống nhất để tiếp cận các loại hình vận tải công cộng hiện nay và trong tương lai”, ông Dương Đức Tuấn nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội cũng cho rằng hệ thống sẽ giúp cơ quan quản lý có thêm công cụ dữ liệu phục vụ theo dõi, phân tích nhu cầu đi lại, nâng cao hiệu quả điều hành, quản lý trợ giá, kiểm soát chất lượng dịch vụ và hoạch định chính sách phát triển vận tải hành khách công cộng.

Để hệ thống phát huy hiệu quả, lãnh đạo thành phố yêu cầu Sở Xây dựng, Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông TP Hà Nội cùng các đơn vị vận hành tiếp tục hoàn thiện quy trình kỹ thuật, bảo đảm hệ thống vận hành ổn định, an toàn và thông suốt; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân tiếp cận và sử dụng các tiện ích mới.

Khách trải nghiệm hệ thống vé điện tử liên thông cho giao thông công cộng.

Bên cạnh đó, Hà Nội sẽ tiếp tục nghiên cứu mở rộng khả năng kết nối giữa các loại hình vận tải công cộng như xe buýt, đường sắt đô thị và các dịch vụ hỗ trợ khác; đồng thời khai thác hiệu quả dữ liệu từ hệ thống phục vụ công tác quản lý, điều hành và xây dựng chính sách phát triển giao thông công cộng.

Theo định hướng của thành phố, trong giai đoạn tiếp theo, hệ thống vé điện tử sẽ được mở rộng kết nối với metro, xe đạp công cộng, taxi, xe công nghệ, đường sắt và hàng không, hướng tới hình thành hệ sinh thái giao thông liên thông, thuận tiện và liền mạch cho người dân.

Không chỉ dừng lại ở lĩnh vực giao thông, thẻ vé điện tử trong tương lai còn được phát triển thành nền tảng thanh toán đa dịch vụ trong đời sống đô thị, góp phần xây dựng môi trường số hiện đại, thuận tiện và kết nối hơn cho người dân Thủ đô.

Việc khai trương hệ thống vé điện tử liên thông được xem là dấu mốc quan trọng trong tiến trình xây dựng giao thông thông minh của Hà Nội, hướng tới mục tiêu hình thành thói quen sử dụng phương tiện công cộng văn minh, hiện đại, thân thiện với môi trường và phù hợp với định hướng phát triển đô thị bền vững của Thủ đô.