Hà Nội khẩn trương cụ thể hóa Luật Thủ đô 2026, thúc đẩy cơ chế đặc thù

Sáng 11/5, phát biểu quán triệt, chỉ đạo tại kỳ họp thứ hai (kỳ họp chuyên đề), HĐND thành phố Hà Nội khóa XVII, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng nhấn mạnh yêu cầu triển khai Luật Thủ đô.

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng, Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 được Quốc hội khóa XVI thông qua ngày 23/4/2026, có hiệu lực từ 01/7/2026, trong đó một số nội dung có hiệu lực ngay từ ngày thông qua. Cùng với Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm và Đề án mô hình phát triển mới dự kiến được thông qua trong năm 2026, Hà Nội đang đứng trước thời cơ lớn để phát triển đột phá trong giai đoạn mới.

"Yêu cầu đặt ra là Thành phố phải chủ động, quyết liệt trong thể chế hóa và tổ chức thực hiện; không để khoảng trống pháp lý hay sự chậm trễ làm ảnh hưởng đến tiến trình phát triển. Vì vậy, kỳ họp HĐND lần này có ý nghĩa đặc biệt: là kỳ họp đầu tiên cụ thể hóa Luật Thủ đô năm 2026, mở đầu cho quá trình chuyển các cơ chế đặc thù thành nguồn lực phát triển thực chất cho Thủ đô", Bí thư Hà Nội chỉ đạo.

Tại kỳ họp, HĐND TP Hà Nội sẽ xem xét nhiều nội dung quan trọng như quy định trình tự, thủ tục ban hành văn bản để thi hành Luật Thủ đô; các chính sách chi, mức chi thuộc thẩm quyền; phê duyệt và điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án trọng điểm; danh mục công trình, dự án thu hồi đất giai đoạn 2026–2030; cùng một số chính sách về đất đai, phí, lệ phí.

Ngoài ra, HĐND Thành phố cũng dự kiến xem xét công tác nhân sự thuộc thẩm quyền sau khi có ý kiến phê duyệt của Trung ương.

Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng đề nghị, các đại biểu HĐND Thành phố phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm trước cử tri và Nhân dân Thủ đô; thảo luận thẳng thắn, dân chủ, tập trung vào những vấn đề lớn, những nội dung còn có ý kiến khác nhau; cần làm rõ tính cần thiết, tính hợp pháp, tính khả thi, nguồn lực thực hiện, trách nhiệm tổ chức triển khai và hiệu quả sau khi nghị quyết được ban hành. Nghị quyết phải rõ việc, rõ thẩm quyền, rõ nguồn lực, rõ tiến độ, rõ sản phẩm; ban hành là phải thực hiện được ngay, không để nghị quyết nằm trên giấy.

Thứ nhất: Đối với nhóm nội dung tổ chức thi hành Luật Thủ đô, yêu cầu đặt ra là phải đi trước một bước. Luật đã có, cơ chế đã mở, vấn đề còn lại là Thành phố phải xây dựng ngay hệ thống văn bản cụ thể, đồng bộ, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, dễ giám sát. Tinh thần là không cầu toàn kéo dài, nhưng tuyệt đối không làm sơ sài; không để vướng mắc thủ tục trở thành lý do chậm triển khai Luật.

Đối với các chính sách chi, mức chi thuộc thẩm quyền, nhất là chính sách hỗ trợ lực lượng bảo đảm an ninh trật tự, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và tổ chức một số kỳ thi trong giáo dục phổ thông, cần nhìn đây là những khoản chi cho năng lực phát triển của Thành phố. Chi ngân sách phải đúng quy định, đúng đối tượng, đúng mục tiêu; nhưng đồng thời phải tạo được động lực, tạo chuyển biến thực chất, không dàn trải, không hình thức.

Thứ hai: Đối với các dự án theo Nghị quyết số 258/2025/QH15, yêu cầu rất rõ là phải biến cơ chế đặc thù thành tiến độ cụ thể trên công trường. Các dự án được trình ra Kỳ họp lần này đều là những dự án có ý nghĩa lớn đối với hạ tầng, môi trường, y tế, giao thông và phát triển không gian đô thị.

Bí thư Thành ủy đề nghị HĐND Thành phố khi xem xét các chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư phải đặc biệt quan tâm đến 5 vấn đề: sự cần thiết; hiệu quả kinh tế - xã hội; khả năng cân đối nguồn lực; tiến độ thực hiện; trách nhiệm của cơ quan chủ trì. Không phê duyệt cho xong thủ tục. Không đưa vào danh mục những dự án chưa rõ nguồn lực, chưa rõ mặt bằng, chưa rõ đường găng tiến độ. Dự án nào đã được quyết nghị thì phải có đơn vị, có người chịu trách nhiệm đến cùng.

Thứ ba: Đối với danh mục các công trình, dự án thu hồi đất giai đoạn 2026-2030, đây là nội dung rất hệ trọng, liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân, hiệu quả đầu tư và trật tự phát triển đô thị. Phải bảo đảm công khai, minh bạch, đúng pháp luật, đúng mục tiêu vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng. Công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phải đặt người dân vào vị trí trung tâm; làm đúng chính sách, làm kỹ tuyên truyền, làm công khai phương án, làm dứt điểm trách nhiệm.

Thứ tư: Để triển khai ngay các Nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp, UBND Thành phố và các cơ quan, ngay sau kỳ họp, khẩn trương ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện từng nghị quyết; phân công rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, thời hạn hoàn thành, sản phẩm đầu ra và cơ chế kiểm tra, giám sát. Không để tình trạng nghị quyết đã ban hành nhưng chậm triển khai; không để sở, ngành chờ hướng dẫn lẫn nhau; không để xã, phường lúng túng khi thực hiện nhiệm vụ mới.

Theo Bí thư thư Thành ủy Hà Nội, giám sát không chỉ để phát hiện sai sót, mà quan trọng hơn là để thúc đẩy công việc chạy đúng hướng, đúng tiến độ, đúng cam kết với cử tri. Mỗi nghị quyết được ban hành phải có theo dõi, có kiểm đếm, có đánh giá kết quả thực hiện.

Thứ năm: Đối với công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của HĐND, việc kiện toàn các chức danh trong hệ thống chính trị lần này là bước chuẩn bị đội ngũ cần thiết để triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội theo tinh thần Luật Thủ đô. Đề nghị các đại biểu thảo luận kỹ lưỡng, xem xét quyết định các trường hợp nhân sự bảo đảm đúng người, đúng việc, đúng năng lực, đúng sở trường; với tinh thần “vì việc tìm người”, vì sự phát triển bền vững của Thủ đô.