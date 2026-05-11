HĐND Thành phố Hà Nội chưa thông qua Nghị quyết về "Đề án Vùng phát thải thấp"

Sáng 11/5, HĐND TP Hà Nội khai mạc kỳ họp thứ hai (kỳ họp chuyên đề). Tại kỳ họp, Thường trực HĐND thành phố cho biết có 3 nội dung chưa được trình xem xét, thông qua do hồ sơ chưa bảo đảm điều kiện theo quy định.

Hà Nội chưa trình xem xét thông qua đề án vùng phát thải thấp trong Vành đai 1.

Phát biểu tại phiên khai mạc, ông Trần Thế Cương, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội cho biết, trong các nội dung chưa được thông qua có Đề án “Vùng phát thải thấp trong Vành đai 1 trên địa bàn Hà Nội” - chính sách đang nhận được sự quan tâm lớn của dư luận.

Hai nội dung còn lại gồm Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường tiếp giáp Bệnh viện Nhi, Bệnh viện Thận và Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đào tạo nghiên cứu sinh của thành phố giai đoạn 2026 - 2030.

Theo ông Cương, nguyên nhân là các dự thảo tờ trình, nghị quyết chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện về hồ sơ để trình HĐND thành phố xem xét, quyết nghị.

“Đây cũng là những nội dung mà Thường trực Thành ủy Hà Nội rất quan tâm. Đặc biệt, Bí thư Thành ủy ngay trong sáng nay đã chỉ đạo sớm hoàn thiện để trình HĐND TP xem xét thông qua”, ông Trần Thế Cương nói.

Theo đề án, vùng phát thải thấp trong Vành đai 1 sẽ được triển khai theo 3 giai đoạn.

Giai đoạn 1, từ ngày 1/7/2026 đến 31/12/2026, Hà Nội sẽ thí điểm tại phường Hoàn Kiếm. Khu vực vùng đệm có diện tích khoảng 1,65 km², chu vi 5,5 km, bao quanh các tuyến phố Hàng Đậu, Phùng Hưng, Tràng Thi, Hàng Khay, Tràng Tiền, Trần Quang Khải và Trần Nhật Duật.

Vùng lõi rộng khoảng 0,5 km² trong khu phố cổ, gồm 11 tuyến phố như Tràng Tiền, Hàng Khay, Lê Thái Tổ, Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Buồm, Mã Mây, Hàng Bạc, Hàng Mắm, Nguyễn Hữu Huân và Lý Thái Tổ. Khu vực này hiện có khoảng 20.000 dân sinh sống.

Trong giai đoạn đầu, thành phố sẽ tập trung tuyên truyền, hướng dẫn người dân đăng ký kế hoạch chuyển đổi phương tiện cá nhân; đồng thời rà soát hạ tầng kỹ thuật, tổ chức giao thông và bổ sung hệ thống giao thông công cộng xanh.

Giai đoạn 2, từ ngày 1/1/2027 đến 31/12/2027, Hà Nội mở rộng vùng thí điểm sang các phường Hoàn Kiếm và Cửa Nam với diện tích khoảng 3,6 km², dân số gần 137.000 người.

Vùng lõi bao gồm 14 tuyến phố bao quanh bởi các trục Nguyễn Du, Hàn Thuyên, Trần Hưng Đạo, Trần Khánh Dư, Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật, Hàng Đậu, Cửa Đông, Lý Nam Đế, Tôn Thất Thiệp, Điện Biên Phủ, Hàng Bông, Cửa Nam và Lê Duẩn.

Đáng chú ý, từ ngày 1/7/2027, thành phố sẽ bắt đầu thực hiện đo kiểm khí thải đối với xe mô tô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch theo lộ trình của Thủ tướng Chính phủ. Hà Nội cũng tăng cường kiểm soát các phương tiện phát thải cao, từng bước hạn chế phương tiện không đáp ứng yêu cầu lưu thông trong khu vực vùng phát thải thấp.

Giai đoạn 3, từ năm 2028 đến 2029, vùng phát thải thấp sẽ được mở rộng ra toàn bộ khu vực Vành đai 1 với diện tích hơn 26 km², dân số khoảng 625.000 người.

Phạm vi triển khai gồm 9 phường: Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Ba Đình, Giảng Võ, Ngọc Hà, Hai Bà Trưng, Ô Chợ Dừa, Tây Hồ và Văn Miếu – Quốc Tử Giám. Các tuyến đường bao quanh gồm Hoàng Cầu, Đê La Thành, Xã Đàn, Đại Cồ Việt, Trần Khát Chân, Nguyễn Khoái, Yên Phụ, Âu Cơ, Lạc Long Quân, Bưởi và Cầu Giấy.

Từ năm 2030 trở đi, Hà Nội đặt mục tiêu vận hành ổn định vùng phát thải thấp, hoàn thiện mô hình quản lý hiện đại đồng bộ với Trung tâm điều hành thông minh thành phố (Hanoi IOC), đồng thời từng bước mở rộng phạm vi và siết chặt tiêu chí kiểm soát phát thải.