Hà Nội phản hồi thông tin VOV.VN phản ánh "rác thải bủa vây hầm đi bộ"

Sở Xây dựng Hà Nội vừa gửi công văn phản hồi về thông tin của Báo điện tử VOV.VN phản ánh tình trạng rác thải tràn ngập ở một số tuyến đường trong thời gian qua.

Trước đó, VOV.VN có bài “Rác thải “bủa vây” hầm đi bộ, chất đống tràn ra khắp đường Nguyễn Xiển” phản ánh về tình trạng xả thải, tập kết rác thải, phế thải bừa bãi tràn ra miệng hầm đi bộ và vỉa hè trên đường Nguyễn Xiển gây mất vệ sinh môi trường và làm mất mỹ quan đô thị ở Thủ đô.

Rác thải “bủa vây” hầm đi bộ, chất đống tràn ra khắp đường Nguyễn Xiển.

Căn cứ vào nội dung đề nghị xử lý thông tin báo chí phản ánh của Sở Thông tin và Truyền thông, Sở xây dựng Hà Nội đã kiểm tra công tác quản lý hạ tầng kỹ thuật vệ sinh môi trường trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Theo đó, vị trí theo phản ánh của VOV.VN thuộc cửa hầm H15 hầm chui đường đi bộ qua đường vành đai 3 Nguyễn Xiển đối diện với trụ cầu số 139 – 140 đường trên cao thuộc địa bàn phường Đại Kim, quận Hoàng Mai.

Ngày 6/7, Đội 2 Phòng PC49 – Công an Thành phố đã phối hợp cùng với Đội cảnh sát môi trường – Công an quận Hoàng Mai, UBND phường Đại Kim, Công an phường Đại Kim, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận, Công ty CP môi trường đô thị Thanh Trì làm việc về nội dung phản ánh của báo và tiếp nhận được thông tin.

Ngày 30/6 và ngày 3/7, Công an quận Hoàng Mai đã phối hợp với UBND phường Đại Kim, Công ty CP môi trường đô thị Thanh Trì tổ chức thu dọn toàn bộ khối lượng phế thải tồn đọng tại khu vực hầm đi bộ H15, đảm bảo vệ sinh môi trường./.

