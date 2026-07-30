Hà Nội ra mắt Cổng Thông tin điện tử thành phố và 140 trang thông tin thành phần

Tham dự buổi lễ có Cục trưởng Cục Thông tin và Truyền thông Chính phủ, Văn phòng Chính phủ Nguyễn Hồng Sâm; Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Trần Thị Phương Hoa; Chánh văn phòng UBND Thành phố, Trưởng ban biên tập Cổng thông tin điện tử thành phố Hà Nội Nguyễn Tiến Thiết; đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương; lãnh đạo các sở, ngành Thành phố; lãnh đạo UBND các xã, phường; các tổ chức, doanh nghiệp đồng hành trong lĩnh vực công nghệ số, chuyển đổi số; lãnh đạo các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và Thành phố…

Lễ ra mắt được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại trụ sở UBND thành phố Hà Nội kết hợp với trực tuyến đến điểm cầu các Sở ngành và 126 xã, phường.

Toàn cảnh buổi lễ

Dấu mốc quan trọng trong tiến trình xây dựng chính quyền số

Phát biểu tại lễ ra mắt, Chánh văn phòng UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Tiến Thiết cho biết, đây là dấu mốc quan trọng trong tiến trình xây dựng chính quyền số, đổi mới phương thức truyền thông của chính quyền trên môi trường số, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành và phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Theo Chánh Văn phòng UBND Thành phố Hà Nội, bám sát Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 71/NQ-CP của Chính phủ và các chủ trương của Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội, Văn phòng UBND Thành phố đã chủ trì xây dựng nền tảng truyền thông số dùng chung với hạt nhân là Cổng Thông tin điện tử Thành phố và hệ thống 140 trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, đơn vị và UBND các xã, phường. Đây không chỉ là bước đổi mới về công nghệ mà còn là đổi mới tư duy quản trị và truyền thông của chính quyền trên môi trường số.

Đến nay nền tảng đã hình thành hệ thống thông tin điện tử thống nhất, đồng bộ, đạt hơn 20 triệu lượt truy cập mỗi tháng; riêng Cổng Thông tin điện tử thành phố trong tháng 7 ghi nhận trên 6,2 triệu lượt truy cập. Hệ thống bảo đảm 100% văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND Thành phố được công khai trong thời hạn không quá 24 giờ kể từ khi phát hành, đáp ứng yêu cầu công khai, minh bạch, giúp người dân, doanh nghiệp và báo chí tiếp cận thông tin nhanh chóng, chính xác.

Chánh văn phòng UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Tiến Thiết phát biểu tại buổi lễ.

Ông Nguyễn Tiến Thiết cũng cho biết, nền tảng được tối ưu hóa công cụ tìm kiếm, kết nối, chia sẻ dữ liệu với các nền tảng số của Thành phố như iHanoi, HanoiWork và các hệ thống dùng chung. Đồng thời lan tỏa thông tin trên các cơ quan báo chí và hệ sinh thái mạng xã hội "Thủ đô Hà Nội - Việt Nam", góp phần nâng cao hiệu quả truyền thông chính sách, quảng bá hình ảnh Thủ đô và tăng cường tương tác giữa chính quyền với người dân, doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, nền tảng đã phát triển nhiều tiện ích phục vụ người dân và doanh nghiệp như chương trình tọa đàm "Cùng Hà Nội kiến tạo, đồng hành", Cẩm nang điện tử 126 xã, phường, chuyên mục "Cải cách hành chính - Chuyển đổi số - Đề án 06", kênh tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, trả lời kiến nghị cử tri, lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và từng bước công bố dữ liệu mở.

Khẳng định nền tảng đang từng bước trở thành hạ tầng truyền thông số thống nhất của chính quyền thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Tiến Thiết cho biết, trong giai đoạn tới, Văn phòng UBND Thành phố sẽ triển khai giai đoạn 2, mở rộng nền tảng đến toàn bộ các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố.

Trong đó tiếp tục kết nối, chia sẻ dữ liệu với các nền tảng số, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), dữ liệu mở (Open Data) và các công nghệ số tiên tiến nhằm xây dựng hệ sinh thái truyền thông số hiện đại, phục vụ ngày càng hiệu quả công tác quản lý, điều hành và nhu cầu tiếp cận thông tin của người dân, doanh nghiệp…

Cục trưởng Cục Thông tin và Truyền thông Chính phủ Nguyễn Hồng Sâm phát biểu.

Lấy chất lượng thông tin làm nền tảng tạo dựng niềm tin

Phát biểu tại Lễ ra mắt, Cục trưởng Cục Thông tin và Truyền thông Chính phủ Nguyễn Hồng Sâm chia sẻ, việc nền tảng dùng chung hiện đại chính thức được Hà Nội đưa vào vận hành thể hiện sự quan tâm của Thành phố đối với công tác truyền thông, truyền thông chính sách và khẳng định sự minh bạch trong hoạt động chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Thành phố.

Cục Thông tin và Truyền thông Chính phủ đã phối hợp chặt chẽ với Thành phố ngay từ khâu hình thành ý tưởng đến thiết kế tính năng. Ông Sâm nhấn mạnh Hà Nội cần tiếp tục phát triển hệ thống này thành một hệ sinh thái truyền thông số, nơi thông tin đăng tải phải trở thành nguồn thông tin cốt lõi để báo chí khai thác và người dân tin cậy.

Ông Nguyễn Hồng Sâm cũng đề xuất Hà Nội nên tổ chức các hoạt động đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm để nâng cao kỹ năng truyền thông cho đội ngũ cán bộ cơ sở, những người có thể còn bỡ ngỡ với phương thức quản trị mới. Cục Thông tin và Truyền thông Chính phủ sẵn sàng hỗ trợ bảo trợ, chia sẻ các thông tin tích cực của Hà Nội trên các nền tảng truyền thông quốc gia và quốc tế (phiên bản tiếng Anh, tiếng Trung) để lan tỏa những mô hình hay của Thủ đô.

Theo ông Nguyễn Hồng Sâm, trong giai đoạn đầu vận hành, một bộ phận cán bộ tại các sở, ngành, xã, phường có thể chưa quen với phương thức quản trị mới. Vì vậy, Thành phố cần thường xuyên cập nhật kiến thức, văn bản chỉ đạo, tổ chức trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm để từng bước hoàn thiện kỹ năng truyền thông trên môi trường số.

Theo ông Nguyễn Hồng Sâm, mục tiêu quan trọng nhất là bảo đảm mỗi thông tin được cung cấp trên hệ thống đều chuẩn mực, có giá trị và đáp ứng nhu cầu thực tế của người dân. Khi cần tìm hiểu một chủ trương, chính sách hoặc vấn đề thuộc phạm vi quản lý của chính quyền, người dân có thể truy cập Cổng Thông tin điện tử Thành phố hoặc các trang thông tin điện tử của sở, ngành, xã, phường để nhận được thông tin chính thống.

“Thông tin chuẩn mực, có giá trị sẽ tạo dựng niềm tin của người dân. Người dân muốn biết, muốn tìm hiểu những vấn đề chính thống thì có thể truy cập Cổng Thông tin điện tử Thành phố hoặc cổng, trang thông tin điện tử của các sở, ngành, địa phương”, ông Nguyễn Hồng Sâm khẳng định.

Nhấn mạnh trong giai đoạn tiếp theo, Hà Nội định hướng mở rộng nền tảng tới toàn bộ các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố; tiếp tục kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống dùng chung; từng bước ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và dữ liệu mở, ông Nguyễn Hồng Sâm khẳng định Cục Thông tin và Truyền thông Chính phủ sẽ tiếp tục hỗ trợ, đồng hành với Hà Nội trong quá trình vận hành, hoàn thiện nền tảng; góp phần đưa thông tin chính thống đến người dân nhanh hơn, chính xác hơn và có sức lan tỏa rộng hơn.

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu tại buổi lễ.

Thông tin đến với người dân nhanh hơn, chính xác hơn

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ ra mắt, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, Hà Nội đang bước vào giai đoạn mới của công tác quản trị đô thị. Việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp đòi hỏi phương thức điều hành cũng phải thay đổi. Thông tin phải được cập nhật nhanh hơn, đầy đủ hơn và thống nhất hơn; những vấn đề phát sinh từ cơ sở phải được nắm bắt kịp thời để xử lý; phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp phải được tiếp nhận, theo dõi và phản hồi rõ trách nhiệm.

Trong bối cảnh đó, việc đưa vào vận hành nền tảng dùng chung không phải để thay đổi Cổng Thông tin điện tử của Thành phố hay các trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị. Điều chúng ta thay đổi là cách quản trị hệ thống thông tin của chính quyền Thành phố.

Ông Vũ Đại Thắng cho rằng, điều đó có ý nghĩa rất thiết thực đối với công tác chỉ đạo, điều hành. Lãnh đạo Thành phố có thêm một kênh để theo dõi tình hình từ cơ sở; các sở, ngành và chính quyền địa phương có điều kiện phối hợp chặt chẽ hơn trong cung cấp thông tin và xử lý công việc. Trong khi đó, người dân và doanh nghiệp cũng thuận lợi hơn khi tiếp cận thông tin chính thống và gửi phản ánh, kiến nghị đến cơ quan có thẩm quyền.

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội nhấn mạnh, giá trị của nền tảng này sẽ không được đánh giá bằng số lượng trang thông tin điện tử được xây dựng hay số lượng tin, bài được đăng tải. Giá trị của nền tảng phải được thể hiện ở chất lượng phục vụ công tác quản lý nhà nước; việc thông tin đến với người dân nhanh hơn, chính xác hơn; việc các phản ánh, kiến nghị được xử lý kịp thời hơn.

“Đặc biệt là khả năng giúp lãnh đạo các cấp nắm chắc tình hình để đưa ra quyết định sát với thực tiễn. Đó cũng là mục tiêu Thành phố hướng tới khi xây dựng và đưa nền tảng này vào vận hành”, ông Vũ Đại Thắng nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, việc đưa nền tảng dùng chung vào vận hành hôm nay mới là bước khởi đầu. Điều quan trọng hơn là chúng ta phải thay đổi cách tổ chức, quản trị và khai thác hệ thống thông tin trong toàn bộ bộ máy chính quyền.

Trên tinh thần đó, ông Vũ Đại Thắng đề nghị các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường xác định rõ: quản trị thông tin là một phần của công tác quản lý nhà nước, không phải là nhiệm vụ riêng của bộ phận công nghệ thông tin hay bộ phận truyền thông.

Vì thế, người đứng đầu mỗi cơ quan phải chịu trách nhiệm về chất lượng thông tin thuộc phạm vi quản lý của mình; chịu trách nhiệm về việc công khai, minh bạch các chủ trương, chính sách; chịu trách nhiệm về tiến độ tiếp nhận và phản hồi những vấn đề người dân, doanh nghiệp quan tâm. Nền tảng có thể hỗ trợ công việc nhanh hơn, nhưng không thể thay thế trách nhiệm của người thực thi công vụ.

Các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút khai trương.

Để nền tảng dùng chung phát huy hiệu quả, ông Vũ Đại Thắng đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường và các đơn vị liên quan tập trung thực hiện tốt một số yêu cầu sau đây.

Thứ nhất, xác định việc vận hành Cổng Thông tin điện tử và các trang thông tin điện tử là nhiệm vụ thường xuyên của cơ quan, đơn vị. Thông tin phải được cập nhật đầy đủ, chính xác và kịp thời; nhất là những chủ trương mới, những vấn đề liên quan trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp, những nội dung đang được xã hội quan tâm. Không để xảy ra tình trạng chậm cập nhật, thiếu thống nhất hoặc mỗi nơi thực hiện một cách khác nhau.

Thứ hai, nâng cao chất lượng công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan nhà nước. Thông tin đưa lên hệ thống không chỉ để thực hiện quy định, mà phải thực sự giúp người dân dễ tiếp cận, dễ hiểu và dễ thực hiện. Mỗi thông tin được công bố phải góp phần giảm thời gian tìm kiếm, giảm chi phí tuân thủ và tạo thuận lợi hơn cho người dân, doanh nghiệp trong quá trình giải quyết công việc.

Thứ ba, coi việc tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị là một nội dung quan trọng trong công tác quản lý. Mỗi ý kiến của người dân đều phản ánh một yêu cầu từ thực tiễn. Nếu được tiếp nhận đầy đủ, xử lý kịp thời và theo dõi đến cùng, đó sẽ là nguồn thông tin quan trọng để các cơ quan hoàn thiện cách làm, nâng cao chất lượng phục vụ và tham mưu cho thành phố trong quá trình ban hành, điều chỉnh chính sách.

Thứ tư, tiếp tục hoàn thiện nền tảng trên cơ sở nhu cầu thực tiễn của các cơ quan, đơn vị và người sử dụng. Quá trình phát triển phải bảo đảm tính ổn định, an toàn, đồng bộ; đồng thời ưu tiên những chức năng phục vụ trực tiếp công tác chỉ đạo, điều hành và nâng cao hiệu quả giải quyết công việc, không chạy theo số lượng tính năng hay hình thức thể hiện.

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng giao Văn phòng UBND Thành phố chủ trì quản trị, vận hành và tiếp tục hoàn thiện nền tảng; phối hợp với các cơ quan, đơn vị xây dựng các tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động của Cổng Thông tin điện tử Thành phố và các trang thông tin điện tử trên địa bàn.

“Việc đánh giá cần dựa trên kết quả thực chất, trong đó quan tâm đến chất lượng thông tin, thời gian cập nhật, khả năng tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị, cũng như mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp”, ông Vũ Đại Thắng nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng khẳng định, Thành phố đang xây dựng một nền hành chính chuyên nghiệp, trách nhiệm, kỷ cương và phục vụ. Nền tảng dùng chung là một công cụ để thực hiện mục tiêu đó, nhưng quan trọng hơn vẫn là tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức ở tất cả các cấp, các ngành.