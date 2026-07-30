Hà Nội tăng tốc chuẩn hóa gần 4,2 triệu thửa đất, hoàn thành trước 30/8

Những ngày này, từ sáng sớm đến tối muộn, nhiều nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng trên địa bàn trên địa bàn TP Hà Nội luôn nhộn nhịp người dân đến đối chiếu thông tin đất đai. Mỗi người mang theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, căn cước công dân cùng các giấy tờ liên quan để xác nhận thông tin trên bản đồ địa chính điện tử.

Hoạt động tích hợp thông tin trên bản đồ địa chính điện tử diễn nhanh chóng, thuận tiện

Ghi nhận tại Nhà văn hóa tổ dân phố số 11 Tứ Kỳ, chị Nguyễn Ngọc Uyên mang theo toàn bộ hồ sơ của gia đình để thực hiện chuẩn hóa dữ liệu. Thửa đất rộng khoảng 35m2 của gia đình đã được đo vẽ từ năm 2021 và hiện đã xây dựng nhà ở ổn định.

"Lần đầu tiên tôi nhìn thấy chính xác thửa đất của gia đình trên bản đồ địa chính. Nhà tôi nằm trong ngõ sâu nên nhiều khi việc xác định vị trí còn khó khăn. Tôi hy vọng sau khi hoàn thiện dữ liệu, việc giải quyết các thủ tục cũng như sinh hoạt sẽ thuận tiện hơn", chị Uyên chia sẻ.

Bà Trần Thị Thúy Hà, Tổ trưởng Tổ dân phố số 11 Tứ Kỳ cho biết, tổ dân phố có 713 hộ dân. Để tạo thuận lợi cho người dân, các buổi đối chiếu được tổ chức vào buổi tối tại nhà văn hóa.

"Tổ công tác sẽ mở hệ thống bản đồ địa chính, đối chiếu thông tin chủ sử dụng đất, xác định vị trí thửa đất trên bản đồ và xác nhận thực tế cùng người dân. Nếu hồ sơ đầy đủ thì chỉ mất vài phút là hoàn thành", bà Hà cho biết.

Theo Trần Thị Thúy Hà, đa số người dân đều chủ động phối hợp, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ. Việc được trực tiếp xem bản đồ địa chính giúp người dân hiểu rõ vị trí, hiện trạng pháp lý của thửa đất, đồng thời tạo sự đồng thuận trong quá trình xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.

Đồng loạt rà soát, chuẩn hóa dữ liệu đất đai

Để đáp ứng khối lượng công việc lớn, UBND phường Hoàng Liệt đã thành lập nhiều tổ công tác chuyên môn và 20 tổ giúp việc tại các tổ dân phố, huy động hàng trăm cán bộ, công chức, công an, đoàn viên thanh niên và lực lượng cơ sở cùng tham gia. Các tổ công tác làm việc liên tục, cập nhật tiến độ hằng ngày, rà soát từng hồ sơ, xác minh từng trường hợp còn thiếu thông tin hoặc chưa xác định được vị trí thửa đất.

Bà Trần Thị Thúy Hà, Tổ trưởng Tổ dân phố số 11 Tứ Kỳ hướng dẫn người dân khi mang giấy tờ đến chuẩn hóa dữ liệu đất đai

Đến nay, hàng nghìn thửa đất trên địa bàn phường đã được chuẩn hóa, nhiều trường hợp chưa xác định được vị trí đã được định danh, các hồ sơ còn thiếu giấy tờ cũng đang tiếp tục được bổ sung. Phường đang phấn đấu hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ trong tháng 8 để đồng bộ với tiến độ chung của thành phố.

Theo đại diện UBND phường Hoàng Liệt, mọi thông tin người dân cung cấp đều được bảo mật tuyệt đối và chỉ phục vụ công tác quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật.

Người dân khi đến làm thủ tục cần chuẩn bị Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc các giấy tờ liên quan đến nguồn gốc, quá trình sử dụng đất (nếu chưa được cấp giấy chứng nhận), đồng thời mang theo căn cước công dân của chủ sử dụng và những người đồng sở hữu (nếu có).

Hơn 4,19 triệu thửa đất, một trong những địa phương có khối lượng lớn nhất cả nước

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, thành phố hiện có tổng diện tích tự nhiên khoảng 335.984 ha, tương ứng hơn 4,19 triệu thửa đất, thuộc nhóm địa phương có khối lượng xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai lớn nhất cả nước. Theo kế hoạch của chiến dịch cao điểm 45 ngày, Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thành toàn bộ cơ sở dữ liệu đất đai trước ngày 30/8.

Đến ngày 19/7, toàn thành phố đã hoàn thành chuẩn hóa 1.006.485 thửa đất thuộc nhóm dữ liệu cần làm sạch theo tiêu chí "đúng - đủ -sạch - sống", đạt khoảng 24% tổng số hơn 4,19 triệu thửa đất. Khoảng 1,9 triệu thửa đất còn lại đang tiếp tục được làm giàu, làm sạch dữ liệu để hoàn thành trước ngày 30/7; gần 1,2 triệu thửa đất gồm khoảng 950.000 thửa chưa đo đạc và 250.000 thửa đã đo nhưng cần chỉnh lý, bổ sung sẽ hoàn thành trước ngày 30/8.

Việc được trực tiếp xem bản đồ địa chính giúp người dân hiểu rõ vị trí, hiện trạng pháp lý của thửa đất, đồng thời tạo sự đồng thuận trong quá trình xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai

Để hỗ trợ các địa phương, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đã thành lập 5 tổ công tác, tổ chức tập huấn cho toàn bộ 126 xã, phường, đồng thời cung cấp phần mềm "Thửa đất số", bản đồ địa chính và gần 6.000 tài khoản phục vụ cập nhật dữ liệu.

Theo lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, từ nay đến hết tháng 7 là giai đoạn quyết định để hoàn thành mục tiêu làm giàu, làm sạch dữ liệu. Các tổ công tác phải thường xuyên bám địa bàn, cập nhật tiến độ từng ngày và kịp thời tháo gỡ những khó khăn phát sinh.

Việc hoàn thành chuẩn hóa gần 4,2 triệu thửa đất không chỉ giúp rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính về đất đai cho người dân và doanh nghiệp mà còn tạo nền tảng quan trọng để kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, phục vụ quy hoạch, quản lý tài nguyên, thu hút đầu tư và thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện của Thủ đô.