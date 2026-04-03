Hà Nội rào chắn hàng loạt tuyến phố, người dân cần lưu ý lộ trình di chuyển

Nhằm phục vụ thi công các hạng mục thuộc Dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu thoát nước xử lý úng ngập cục bộ tại khu vực nội đô, Sở Xây dựng Hà Nội đã ban hành phương án phân luồng tổ chức giao thông trên nhiều tuyến phố.

Hà Nội rào chắn loạt tuyến phố, phân luồng giao thông để thi công chống ngập.

Ngày 2/4, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Trần Hữu Bảo ký ban hành văn bản số 447 thông báo phương án phân luồng giao thông phục vụ thi công dự án. Dự án bao gồm việc cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới các hạng mục tiêu thoát nước tại các khu vực như Resco, Ecohome, Tây Hồ Tây, Đoàn Ngoại giao, Ciputra, Võ Chí Công, Long Biên, Đông Anh, Gia Lâm; đồng thời cải tạo mương, kênh tiêu Hà Nội và mương chính Thụy Phương trên địa bàn phường Xuân Đỉnh.

Phương án được xây dựng trên cơ sở thống nhất liên ngành giữa Sở Xây dựng, Công an thành phố, chính quyền địa phương và đề xuất của Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố.

Rào chắn, phân luồng nhiều tuyến đường trung tâm

Đối với hạng mục nâng cao năng lực chứa nước tại hồ Trung Tự và hồ Ba Mẫu (thuộc các phường Kim Liên, Văn Miếu - Quốc Tử Giám), việc rào chắn và điều chỉnh giao thông được thực hiện từ ngày 2/4 đến hết 31/5.

Trên tuyến Đặng Văn Ngữ, lực lượng chức năng bố trí rào chắn di động theo từng đoạn dài 30m, bề rộng đào 0,5m, phục vụ thi công tuyến cáp điện. Phần mặt đường còn lại rộng khoảng 8-9m được tổ chức cho phương tiện lưu thông hai chiều cục bộ.

Tại một số vị trí giao cắt, việc thi công được thực hiện theo từng nửa mặt cắt ngang đường, đảm bảo vừa thi công vừa duy trì lưu thông. Hoạt động rào chắn chủ yếu diễn ra từ 22h đến 5h hôm sau; ban ngày hoàn trả mặt đường tạm để đảm bảo an toàn giao thông.

Tương tự, trên tuyến Lê Duẩn, đơn vị thi công dựng rào chắn bằng tôn và lưới B40 theo từng đoạn dài 8-10m để thi công cống hộp. Phần đường còn lại rộng khoảng 10-11m phục vụ lưu thông hai chiều. Tại các điểm cắt ngang, phương tiện được điều tiết qua phần đường còn lại rộng 7-8m.

Tuyến Ô Đồng Lầm cũng được tổ chức rào chắn theo từng nửa mặt đường, với bề rộng còn lại từ 3-4m cho phương tiện lưu thông cục bộ. Thời gian thi công chủ yếu vào ban đêm, đảm bảo hoàn trả mặt đường vào ban ngày.

Điều chỉnh giao thông khu vực Xuân Đỉnh

Cùng thời gian trên, Sở Xây dựng Hà Nội triển khai điều chỉnh giao thông tại các tuyến Trần Cung và Hoàng Minh Thảo để phục vụ cải tạo mương, kênh tiêu Thụy Phương.

Người dân khi lưu thông qua khu vực thi công cần chú ý quan sát hệ thống biển báo, chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng để có lộ trình an toàn, thuận lợi.

Trên đường Trần Cung, đoạn đối diện Đình Hoàng (khu vực ngõ 488) được rào chắn cố định để thi công cống hộp. Một đường tạm rộng 4m được bố trí trong khuôn viên sân đình để xe máy lưu thông hai chiều.

Đáng chú ý, các phương tiện ô tô bị cấm lưu thông trên đoạn Trần Cung từ Phạm Văn Đồng đến khu vực ngõ 198 (trước cổng Bệnh viện E). Các phương tiện được hướng dẫn di chuyển qua các tuyến Phạm Văn Đồng, Hoàng Quốc Việt và Tôn Quang Phiệt.

Tại đường Hoàng Minh Thảo, việc rào chắn được chia thành hai phân đoạn. Phân đoạn thứ nhất rào chắn khu vực trung tâm nút giao với tuyến nối đi Đỗ Nhuận để thi công cống hộp đôi, đồng thời tổ chức lại hướng lưu thông, cho phép rẽ phải liên tục và quay đầu tại các điểm phù hợp.

Phân đoạn thứ hai rào chắn hai làn đường sát vỉa hè hướng đi Võ Chí Công. Các phương tiện được điều tiết lưu thông trên ba làn còn lại. Việc thi công được thực hiện theo từng giai đoạn, hoàn trả mặt đường trước khi chuyển sang đoạn tiếp theo nhằm đảm bảo an toàn.

Việc tổ chức phân luồng, rào chắn thi công được triển khai đồng bộ nhằm vừa đảm bảo tiến độ dự án chống ngập, vừa hạn chế tối đa ảnh hưởng đến giao thông đô thị.