Hà Nội sẽ điều động công an chuyên nghiệp về làm Trưởng công an xã

Phát biểu tại Hội nghị lần thứ 13 Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội ngày 10/4, ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho biết, trong thời gian tới sẽ bố trí thí điểm trưởng công an xã là lực lượng chuyên nghiệp tại một số xã trọng điểm, xã đang thiếu chức danh này.

Ban Giám đốc Công an thành phố Hà Nội chào mừng Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đến thăm và làm việc. Ảnh minh họa.

Chủ trương thực hiện là không thay tất cả mà chỉ bố trí cấp trưởng hoặc một số đơn vị có thể bố trí thêm cấp phó.

Việc điều chuyển trưởng công an xã là lực lượng chuyên nghiệp với những xã thiếu hoặc trưởng công an xã về hưu, chứ không điều chuyển một cách ồ ạt.

“Trong thời gian tới sẽ giao Công an thành phố cùng với Sở Nội vụ xây dựng đề án có lộ trình. Giám đốc Công an thành phố thống nhất với đồng chí Chủ tịch UBND các huyện. Trên cơ sở Công an thành phố và huyện thống nhất thì Trưởng công an huyện sẽ ra quyết định điều động công an chuyên nghiệp về làm trưởng công an xã”, ông Nguyễn Đức Chung cho biết./.

