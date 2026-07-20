Hà Nội thăm hỏi và hỗ trợ tỉnh Lai Châu 5 tỷ đồng để khắc phục hậu quả mưa lũ

Ngày 20/7, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô Hà Nội, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đã có thư thăm hỏi gửi Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu chia sẻ về những mất mát, thiệt hại về người và tài sản do lũ quét, sạt lở đất gây ra trên địa bàn tỉnh Lai Châu những ngày vừa qua.

Mưa lũ, sạt lở đất đã gây thiệt hại nặng nề tại tỉnh Lai Châu trong những ngày qua.

Nội dung thư cho biết, trong những ngày vừa qua, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài tại xã Mường Than và một số khu vực trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã xảy ra lũ quét, sạt lở đất nghiêm trọng, gây thiệt hại nặng nề về người, tài sắn, cơ sở hạ tầng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và đời sống của Nhân dân.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô Hà Nội, Thành ủy HÐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội xin gửi tới Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân tỉnh Lai Châu lời thăm hỏi ân cần, sự sẻ chia sâu sắc; đặc biệt gửi lời chia buồn tới các gia đình có người thận tử vong, mất tích, bị thương và các hộ gia đình chịu thiệt hại do thiên tai gây ra.

Nội dung thư cũng cho biết. với tình cảm “Tương thân, tương ái” và tỉnh thần “Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước”, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội xin gửi tới Quỹ Cứu trợ của Tỉnh (do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu quản lý) số tiền 5.000.000.000 đồng (Năm tỷ đồng), góp phần giúp địa phương khắc phục hậu quả thiên tai, hỗ trợ Nhân dân vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống khôi phục sản xuất.

"Thành ủy - HÐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tin tưởng rằng, với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước; sự chung tay, sẻ chia của các địa phương trong cả nước cùng truyền thống đoàn kết, ý chí vượt khó của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Lai Châu, địa phương sẽ sớm khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống và tiếp tục phát triển", Bí thư Thành ủy Hà Nội viết.