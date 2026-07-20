Lai Châu xây dựng khẩn cấp khu tái định cư cho người dân vùng lũ Mường Than

Theo quyết định, tỉnh Lai Châu sẽ triển khai công trình sắp xếp dân cư vùng thiên tai cấp bách nhằm khẩn trương di dời các hộ dân bị mất nhà ở đến nơi ở mới an toàn, ổn định lâu dài. Dự án đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật thiết yếu, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Ông Hà Quang Trung kiểm tra (thứ nhất bên trái) cùng lãnh đạo các sở, ngành chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả thiên tai tại xã Mường Than

Công trình dự kiến xây dựng khu tái định cư tập trung cho khoảng 24 hộ dân bị mất nhà do thiên tai, với diện tích san tạo mặt bằng 10.000m²; xây dựng nhà ở cấp IV cùng hệ thống giao thông nội bộ, cấp điện, cấp thoát nước, san nền và các hạng mục phụ trợ. Tổng kinh phí thực hiện khoảng 19 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác. Dự kiến công trình sẽ được bàn giao mặt bằng và khởi công từ ngày 20/7.

Việc ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp được thực hiện sau đợt mưa lớn kéo dài từ ngày 15 đến 17/7 gây lũ quét, sạt lở đất nghiêm trọng tại xã Mường Than, làm nhiều nhà ở, công trình hạ tầng bị hư hỏng, đe dọa trực tiếp đến tính mạng, tài sản của người dân.

Sau mất mát, bà con vùng lũ Mường Than sẽ nhanh chóng được đến nơi ở mới nhờ quyết định nhân văn, kịp thời

Trong chuyến kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả thiên tai tại xã Mường Than, ông Hà Quang Trung, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu nhấn mạnh yêu cầu lựa chọn vị trí tái định cư an toàn, bảo đảm điều kiện sinh sống lâu dài cho người dân.

"Về lâu dài, phương án tái định cư là phải lựa chọn vị trí, chuyển mục đích tái định cư để bố trí toàn bộ dân ở khu vực thiệt hại về khu vực đó. Đề nghị các sở, ngành, địa phương liên quan rà soát từng đối tượng một và phải đánh giá rất cụ thể, chi tiết. Chúng ta quyết định luôn lấy điểm dự kiến đấu giá đất để chuyển mục đích, bố trí tái định cư cho các hộ dân. Còn về diện tích, hình thức tổ chức bốc thăm thế nào phải tổ chức hết sức công khai, minh bạch. Nơi ở mới phải khảo sát, đảm bảo đầy đủ các điều kiện về giao thông, hạ tầng điện, nước và các thiết chế văn hóa khác để đáp ứng nhu cầu, phong tục, tập quán của người dân", ông Hà Quang Trung nhấn mạnh.

Trên vùng đất mới, người dân sẽ có đầy đủ điều kiện để định cư an toàn, khôi phục lại sản xuất

Theo quyết định của UBND tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu được giao quản lý, tổ chức thực hiện công trình. Các sở, ngành và chính quyền địa phương có trách nhiệm phối hợp đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, bố trí kinh phí, thiết kế mẫu nhà ở, lập danh sách các hộ tái định cư và triển khai dự án bảo đảm chất lượng, tiến độ, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai.