Vượt mưa giông, CSGT đường thủy TP.HCM kịp thời đưa bé trai 3 tuổi đi cấp cứu

Thứ Hai, 22:38, 25/05/2026
VOV.VN - Chiều 25/5, Đội Cảnh sát đường thủy số 3, Phòng Cảnh sát giao thông TP.HCM kịp thời hỗ trợ một gia đình đưa bé trai 3 tuổi bị bệnh từ sà lan vào bờ đi cấp cứu.

Trước đó, vào khoảng 18h chiều cùng ngày, trong lúc tuần tra kiểm soát trên sông Đồng Nai đoạn qua xã Thường Tân, TP.HCM- trước là huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, tổ công tác phát hiện một sà lan đang phát tín hiệu cầu cứu.

vuot mua giong, csgt duong thuy tp.hcm kip thoi dua be trai 3 tuoi di cap cuu hinh anh 1
Em bé bị sốt được lực lượng đưa đi cấp cứu

Tiếp cận phương tiện, lực lượng chức năng thấy một bé trai 3 tuổi (con của chủ sà lan), đang trong tình trạng sốt cao, cần được y tế can thiệp gấp.

Do sà lan neo đậu ở khu vực không có bến bãi, dòng nước chảy xiết và trời lại chuẩn bị đổ mưa lớn, gia đình không thể đưa con vào bờ.

vuot mua giong, csgt duong thuy tp.hcm kip thoi dua be trai 3 tuoi di cap cuu hinh anh 2
Lực lượng đưa bé đi cấp cứu kịp thời 

Trước tình huống khẩn cấp và thời tiết đang chuyển mưa giông, tổ công tác đã quyết định dùng phương tiện chuyên dụng chở bé trai cùng người thân vượt khoảng 2km đường sông để đến Bến đò Bà Miêu (đoạn thuộc xã Thường Tân, TP.HCM).

Các chiến sĩ còn hỗ trợ gia đình đặt xe công nghệ để đưa bé đến bệnh viện cấp cứu nhanh nhất có thể. Nhờ sự ứng biến kịp thời, hiện sức khỏe của cháu bé đã ổn định và đang được các bác sĩ tiếp tục theo dõi.

Lực lượng nhanh chóng đưa bé đi cấp cứu

 

Thiên Lý/VOV-TP.HCM
CSGT Đà Nẵng kịp thời hỗ trợ người đi đường gặp sự cố trên đèo Hải Vân
VOV.VN - Tối 29/4, trong điều kiện thời tiết sương mù dày, tầm nhìn hạn chế, tại Km 905+100 trên đèo Hải Vân (địa phận thành phố Đà Nẵng), một xe ô tô con mang biển kiểm soát 43A-870.16 bất ngờ bị nổ lốp khi đang lưu thông qua đoạn đường cong nguy hiểm, không có hệ thống chiếu sáng.

VOV.VN - Tối 29/4, trong điều kiện thời tiết sương mù dày, tầm nhìn hạn chế, tại Km 905+100 trên đèo Hải Vân (địa phận thành phố Đà Nẵng), một xe ô tô con mang biển kiểm soát 43A-870.16 bất ngờ bị nổ lốp khi đang lưu thông qua đoạn đường cong nguy hiểm, không có hệ thống chiếu sáng.

Tàu CSB 9001 kịp thời hỗ trợ, cứu chữa ngư dân Lâm Đồng bị nạn trên biển
VOV.VN - Ngày 17/4, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 cho biết, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên biển, Tàu CSB 9001 thuộc Hải đội 322, Hải đoàn 32 đã kịp thời phát hiện và cứu chữa một ngư dân bị viêm nhiễm nặng, đảm bảo an toàn sức khỏe cho bà con yên tâm bám biển.

VOV.VN - Ngày 17/4, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 cho biết, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên biển, Tàu CSB 9001 thuộc Hải đội 322, Hải đoàn 32 đã kịp thời phát hiện và cứu chữa một ngư dân bị viêm nhiễm nặng, đảm bảo an toàn sức khỏe cho bà con yên tâm bám biển.

CSGT Nghệ An kịp thời dẫn đường, hỗ trợ đưa cháu bé nguy kịch đi cấp cứu
VOV.VN - Một cháu bé rơi vào tình trạng nguy kịch giữa lúc giao thông đông đúc, lực lượng CSGT Diễn Châu (Phòng CSGT Công an Nghệ An) đã nhanh chóng dẫn đường, mở lối ưu tiên đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu kịp thời.

VOV.VN - Một cháu bé rơi vào tình trạng nguy kịch giữa lúc giao thông đông đúc, lực lượng CSGT Diễn Châu (Phòng CSGT Công an Nghệ An) đã nhanh chóng dẫn đường, mở lối ưu tiên đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu kịp thời.

