Vượt mưa giông, CSGT đường thủy TP.HCM kịp thời đưa bé trai 3 tuổi đi cấp cứu

Trước đó, vào khoảng 18h chiều cùng ngày, trong lúc tuần tra kiểm soát trên sông Đồng Nai đoạn qua xã Thường Tân, TP.HCM- trước là huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, tổ công tác phát hiện một sà lan đang phát tín hiệu cầu cứu.

Em bé bị sốt được lực lượng đưa đi cấp cứu

Tiếp cận phương tiện, lực lượng chức năng thấy một bé trai 3 tuổi (con của chủ sà lan), đang trong tình trạng sốt cao, cần được y tế can thiệp gấp.

Do sà lan neo đậu ở khu vực không có bến bãi, dòng nước chảy xiết và trời lại chuẩn bị đổ mưa lớn, gia đình không thể đưa con vào bờ.

Lực lượng đưa bé đi cấp cứu kịp thời

Trước tình huống khẩn cấp và thời tiết đang chuyển mưa giông, tổ công tác đã quyết định dùng phương tiện chuyên dụng chở bé trai cùng người thân vượt khoảng 2km đường sông để đến Bến đò Bà Miêu (đoạn thuộc xã Thường Tân, TP.HCM).

Các chiến sĩ còn hỗ trợ gia đình đặt xe công nghệ để đưa bé đến bệnh viện cấp cứu nhanh nhất có thể. Nhờ sự ứng biến kịp thời, hiện sức khỏe của cháu bé đã ổn định và đang được các bác sĩ tiếp tục theo dõi.

Lực lượng nhanh chóng đưa bé đi cấp cứu