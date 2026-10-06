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Hà Nội tiếp tục điều chỉnh quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng

Thứ Ba, 09:41, 06/10/2026
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VOV.VN - Việc nghiên cứu, lập Điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5.000 (đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở) thực hiện theo quy định của Nghị quyết 64 của HĐND Thành phố.

Ngày 30/9, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng đã ký ban hành Quyết định 5405/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 6142/QĐ-UBND ngày 11/12/2025 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5.000 (đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở).

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Ảnh minh họa

Theo đó, việc nghiên cứu, lập Điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5.000 (đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở) thực hiện theo quy định của Nghị quyết 64/2026/NQ-HĐND ngày 15/6/2026 của HĐND Thành phố; đảm bảo phù hợp định hướng Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm được phê duyệt và theo chỉ đạo của Thành ủy, UBND Thành phố. Về trình tự và nội dung, thành phần hồ sơ thực hiện theo Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn 2025, Nghị định 178/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 và Nghị định 34/2026/NĐ-CP ngày 22/01/2026 của Chính phủ; Thông tư số 16/2025/TT-BXD ngày 30/6/2025 và Thông tư số 43/2025/TT-BXD ngày 09/12/2025 của Bộ Xây dựng và quy định pháp luật hiện hành.

UBND thành phố Hà Nội giao Ban Quản lý đồ án Quy hoạch kiến trúc (thuộc Sở Xây dựng) - đơn vị được giao tổ chức lập quy hoạch phối hợp với Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội - đơn vị tư vấn lập quy hoạch và các Sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan, trên cơ sở kế thừa các nội dung đã triển khai từ trước đến nay, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ được giao theo Quyết định số 5554/QĐ-UBND ngày 11/11/2025 của UBND Thành phố, bảo đảm yêu cầu tiến độ thời gian và đúng quy định của pháp luật, không làm gián đoạn việc tổ chức nghiên cứu lập quy hoạch.

Giao Sở Xây dựng kiểm tra, hướng dẫn Ban Quản lý đồ án Quy hoạch kiến trúc và Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội tổ chức thực hiện lập quy hoạch; thực hiện nhiệm vụ được UBND Thành phố giao.

Các Sở, ngành Thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn Ban Quản lý đồ án Quy hoạch kiến trúc và Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội triển khai thực hiện các công việc theo quy định.

Việc xử lý các hợp đồng, khối lượng công việc, hồ sơ, kinh phí đã thực hiện liên quan đến việc triển khai theo Quyết định số 5554/QĐ-UBND ngày 11/11/2025 của UBND Thành phố được thực hiện theo quy định của pháp luật và thẩm quyền của cơ quan, đơn vị có liên quan.

Trước đó, từ ngày 7-26/9, Sở Xây dựng Hà Nội đã tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5.000 (đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở).

Theo đó, tổ chức lấy ý kiến đối với các cơ quan, tổ chức trong ranh giới quy hoạch và trong vùng ảnh hưởng của quy hoạch, bao gồm: UBND 16 phường, xã trong ranh giới quy hoạch, các phường: Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Hồng Hà, Bồ Đề, Long Biên, Lĩnh Nam; các xã: Ô Diên, Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bát Tràng, Thanh Trì, Nam Phù, Hồng Vân. Cùng với đó là UBND 8 phường, xã trong vùng ảnh hưởng của quy hoạch, gồm các phường: Tây Hồ, Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Hai Bà Trưng, Vĩnh Tuy, Vĩnh Hưng, Yên Sở và xã Yên Lãng.

Việc tổ chức lấy ý kiến đối với cộng đồng dân cư có liên quan trực tiếp trong ranh giới lập quy hoạch và trong vùng ảnh hưởng của quy hoạch theo hình thức: Niêm yết, trưng bày hồ sơ quy hoạch (kèm theo phiếu lấy ý kiến) tại trụ sở UBND xã, phường hoặc điểm sinh hoạt công cộng của khu vực lập quy hoạch và trong vùng ảnh hưởng của quy hoạch để UBND các phường, xã tiếp nhận, tổng hợp ý kiến của cộng đồng dân cư theo quy định. Cùng với đó, đăng tải hồ sơ quy hoạch (kèm theo phiếu ý kiến điện tử) trên trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội và hệ thống thông tin của địa phương; tiếp nhận, tổng hợp ý kiến cộng đồng dân cư thông qua phiếu ý kiến điện tử. Thời gian lấy ý kiến: 20 ngày kể từ khi công khai nội dung lấy ý kiến.

Việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5000 (đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở) có ý nghĩa quan trọng nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân, nâng cao chất lượng quy hoạch, tạo sự thống nhất trong nhận thức, đồng thuận trong xã hội và bảo đảm quá trình triển khai dự án công khai, minh bạch, đúng quy định.

Hoàng Lâm/VOV.VN
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