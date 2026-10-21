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Hà Nội tổ chức phiên chất vấn về lĩnh vực môi trường

Thứ Tư, 11:43, 21/10/2026
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VOV.VN - Thông tin từ HĐND thành phố Hà Nội cho biết, vào 8h ngày 22/10, Thường trực HĐND thành phố Hà Nội tổ chức phiên chất vấn về lĩnh vực môi trường.

Phiên chất vấn nhằm làm rõ kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp, thời hạn khắc phục; làm căn cứ để Thường trực HĐND Thành phố Hà Nội ban hành kết luận về chất vấn, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện.

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Nội dung chất vấn tập trung vào những vấn đề bức xúc, ảnh hưởng lớn đến đời sống Nhân dân, gồm năm nhóm vấn đề: quy hoạch, nguồn lực thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường; quản lý chất thải rắn sinh hoạt; chất thải rắn xây dựng; chất thải rắn y tế; chất lượng môi trường không khí.

Đối với chất thải rắn, các vấn đề được đặt ra trong toàn bộ quá trình, từ phân loại, thu gom, trung chuyển, vận chuyển đến tái sử dụng, tái chế, xử lý; đối với chất lượng môi trường không khí, trọng tâm là kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm như bụi từ công trường xây dựng, đốt rơm rạ, ô nhiễm không khí tại làng nghề. Phạm vi chất vấn từ ngày 1/7/2025 đến nay và các vấn đề phát sinh trước đó chưa được giải quyết dứt điểm.

Tham gia trả lời chất vấn, giải trình, làm rõ có Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội phụ trách lĩnh vực môi trường; Giám đốc các sở: Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Y tế; đại diện lãnh đạo Công an Thành phố, Thanh tra Thành phố, Sở Khoa học và Công nghệ, UBND một số xã, phường và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Phiên chất vấn được tổ chức trực tiếp tại trụ sở HĐND-UBND Thành phố, kết nối trực tuyến đến 126 điểm cầu các xã, phường.

Hoàng Lâm/VOV.VN
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