Khoảng từ 18h57 đến 19h tối nay 2/5, khu vực phường Việt Hưng. TP. Hà Nội bất ngờ ghi nhận hiện tượng mưa đá với kích thước hạt nhỏ.

Theo phản ánh của người dân, cơn mưa đá xuất hiện nhanh. Các viên đá chủ yếu có kích thước nhỏ, rơi xuống lộp bộp trên mái tôn và mặt đường.

Hà Nội xuất hiện mưa đá. Ảnh: Khánh An

Một số người đang lưu thông ngoài đường cho biết phải vội vàng tìm chỗ trú do hiện tượng xảy ra đột ngột. Dù không kéo dài lâu, nhưng cường độ mưa khiến tầm nhìn bị hạn chế.

Ông Nguyễn Khang (phường Việt Hưng) cho hay, mưa đá chỉ diễn ra trong vài phút. "Hạt đá nhỏ, diễn ra trong thời gian ngắn nhưng rơi khá dày" - ông Khang chia sẻ.

Chị Trần Thị Hương (phường Việt Hưng) cho biết, khi cả gia đình đang dùng bữa thì bất ngờ nghe tiếng lộp bộp vang lên trên mái tôn ngoài hiên. Lúc đầu âm thanh còn rải rác, nhưng chỉ ít phút sau đã dồn dập hơn.

Mưa đá tại phường Việt Hưng (Hà Nội). Video: Khánh An

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, miền Bắc xuất hiện dông và mưa đá do không khí lạnh đang nén và đẩy rãnh áp thấp có trục khoảng 25-27 độ vĩ bắc dịch chuyển xuống phía nam, gây nhiễu động mạnh trong khí quyển.

Dự báo từ trưa và chiều 3/5, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến vùng núi và khu Đông Bắc, sau đó mở rộng ra toàn bộ Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một phần Tây Bắc Bộ, Trung Trung Bộ. Gió chuyển hướng đông bắc cấp 2-3, ven biển cấp 3-4.

Từ chiều tối và đêm 3/5, Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển mát, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 20-23 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ; Bắc Trung Bộ 21-24 độ. Hà Nội dự báo có mưa vừa và dông, cục bộ mưa rất to, nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ C.

Trong ngày và đêm 3/5, Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa và dông với lượng phổ biến 20-40 mm, cục bộ trên 90 mm. Từ chiều 3/5 đến sáng 4/5, khu vực từ Nghệ An đến Huế có mưa rào, có nơi mưa to trên 50 mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo trong mưa dông có thể xuất hiện lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nguy cơ thiệt hại cây trồng, nhà cửa, hạ tầng, đồng thời tiềm ẩn lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng tại vùng trũng thấp.