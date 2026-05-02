  Hà Nội
  Cao Bằng
  Sơn La
  Lai Châu
  Tuyên Quang
  Lào Cai
  Thái Nguyên
  Điện Biên
  Phú Thọ
  Bắc Ninh
  Quảng Ninh
  Hải Phòng
  Hưng Yên
  Ninh Bình
  Thanh Hóa
  Nghệ An
  Hà Tĩnh
  Quảng Trị
  Đà Nẵng
  Quảng Ngãi
  Gia Lai
  Đắk Lắk
  Khánh Hòa
  Lâm Đồng
  Đồng Nai
  TP. HCM
  Tây Ninh
  Đồng Tháp
  Vĩnh Long
  Cần Thơ
  An Giang
  Cà Mau
Hà Nội xuất hiện mưa đá

Thứ Bảy, 20:56, 02/05/2026
Tối nay 2/5, mưa đá bất ngờ xuất hiện tại khu vực phường Việt Hưng, TP. Hà Nội.

Khoảng từ 18h57 đến 19h tối nay 2/5, khu vực phường Việt Hưng. TP. Hà Nội bất ngờ ghi nhận hiện tượng mưa đá với kích thước hạt nhỏ.

Theo phản ánh của người dân, cơn mưa đá xuất hiện nhanh. Các viên đá chủ yếu có kích thước nhỏ, rơi xuống lộp bộp trên mái tôn và mặt đường.

Hà Nội xuất hiện mưa đá. Ảnh: Khánh An

Một số người đang lưu thông ngoài đường cho biết phải vội vàng tìm chỗ trú do hiện tượng xảy ra đột ngột. Dù không kéo dài lâu, nhưng cường độ mưa khiến tầm nhìn bị hạn chế.

Ông Nguyễn Khang (phường Việt Hưng) cho hay, mưa đá chỉ diễn ra trong vài phút. "Hạt đá nhỏ, diễn ra trong thời gian ngắn nhưng rơi khá dày" - ông Khang chia sẻ.

Chị Trần Thị Hương (phường Việt Hưng) cho biết, khi cả gia đình đang dùng bữa thì bất ngờ nghe tiếng lộp bộp vang lên trên mái tôn ngoài hiên. Lúc đầu âm thanh còn rải rác, nhưng chỉ ít phút sau đã dồn dập hơn.

Mưa đá tại phường Việt Hưng (Hà Nội). Video: Khánh An

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, miền Bắc xuất hiện dông và mưa đá do không khí lạnh đang nén và đẩy rãnh áp thấp có trục khoảng 25-27 độ vĩ bắc dịch chuyển xuống phía nam, gây nhiễu động mạnh trong khí quyển.

Dự báo từ trưa và chiều 3/5, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến vùng núi và khu Đông Bắc, sau đó mở rộng ra toàn bộ Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một phần Tây Bắc Bộ, Trung Trung Bộ. Gió chuyển hướng đông bắc cấp 2-3, ven biển cấp 3-4.

Từ chiều tối và đêm 3/5, Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển mát, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 20-23 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ; Bắc Trung Bộ 21-24 độ. Hà Nội dự báo có mưa vừa và dông, cục bộ mưa rất to, nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ C.

Trong ngày và đêm 3/5, Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa và dông với lượng phổ biến 20-40 mm, cục bộ trên 90 mm. Từ chiều 3/5 đến sáng 4/5, khu vực từ Nghệ An đến Huế có mưa rào, có nơi mưa to trên 50 mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo trong mưa dông có thể xuất hiện lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nguy cơ thiệt hại cây trồng, nhà cửa, hạ tầng, đồng thời tiềm ẩn lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng tại vùng trũng thấp.

Theo Khánh An/Báo Lao động
Tag: mưa đá mưa đá ở Hà Nội thiên tai thiệt hại mưa đá
Mưa đá lớn gây thiệt hại tại một số xã vùng cao của Lào Cai
Mưa đá lớn gây thiệt hại tại một số xã vùng cao của Lào Cai

VOV.VN - Chiều nay (2/5), một trận mưa đá kèm dông lốc mạnh đã quét qua địa bàn các xã Minh Lương, Nậm Xé và Dương Quỳ thuộc tỉnh Lào Cai, gây ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của nhân dân.

Mưa đá kèm dông lốc gây thiệt hại tại tỉnh Điện Biên

VOV.VN - Chiều tối 28/4, trên địa bàn xã Pu Nhi, tỉnh Điện Biên xảy ra mưa đá kèm dông lốc, gây thiệt hại bước đầu đến sản xuất và đời sống của người dân.

Gió mùa Đông Bắc tràn về, Bắc Bộ và Trung Bộ mưa dông diện rộng, nguy cơ có mưa đá

VOV.VN - Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, từ đêm 22/4, một đợt không khí lạnh từ phía Nam Trung Quốc sẽ ảnh hưởng đến nước ta, gây mưa dông diện rộng tại Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến TP. Huế.

