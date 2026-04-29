Mưa đá kèm dông lốc gây thiệt hại tại tỉnh Điện Biên

Theo ghi nhận ban đầu, trận mưa đá xuất hiện trong thời gian ngắn nhưng với mật độ dày, hạt đá có kích thước từ nhỏ đến trung bình, tập trung tại một số khu vực dân cư. Hiện tượng thời tiết cực đoan xảy ra sau nhiều ngày nắng nóng kéo dài, khiến người dân bất ngờ, không kịp ứng phó.

Ông Đinh Quang Bạo, Chủ tịch UBND xã Pu Nhi cho biết, mưa đá diễn ra dồn dập ảnh hưởng đến nhiều bản. Chính quyền xã đã huy động lực lượng tại chỗ khẩn trương rà soát, thống kê thiệt hại, đồng thời triển khai các biện pháp hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống.

Bước đầu, mưa đá đã làm dập nát nhiều diện tích hoa màu đang trong giai đoạn phát triển; một số nhà dân bị tốc mái, hư hại phần lợp. Đến thời điểm hiện tại, chưa ghi nhận thiệt hại về người.

Theo cơ quan khí tượng, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp, khu vực miền núi phía Bắc có khả năng tiếp tục xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông lốc, mưa đá trong những ngày tới. Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân chủ động gia cố nhà cửa, che chắn chuồng trại, bảo vệ cây trồng nhằm hạn chế thiệt hại.