Mưa đá kèm dông lốc gây thiệt hại tại tỉnh Điện Biên

Thứ Tư, 08:22, 29/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chiều tối 28/4, trên địa bàn xã Pu Nhi, tỉnh Điện Biên xảy ra mưa đá kèm dông lốc, gây thiệt hại bước đầu đến sản xuất và đời sống của người dân.

Theo ghi nhận ban đầu, trận mưa đá xuất hiện trong thời gian ngắn nhưng với mật độ dày, hạt đá có kích thước từ nhỏ đến trung bình, tập trung tại một số khu vực dân cư. Hiện tượng thời tiết cực đoan xảy ra sau nhiều ngày nắng nóng kéo dài, khiến người dân bất ngờ, không kịp ứng phó.

Ông Đinh Quang Bạo, Chủ tịch UBND xã Pu Nhi cho biết, mưa đá diễn ra dồn dập  ảnh hưởng đến nhiều bản. Chính quyền xã đã huy động lực lượng tại chỗ khẩn trương rà soát, thống kê thiệt hại, đồng thời triển khai các biện pháp hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống.

mua da kem dong loc gay thiet hai tai tinh Dien bien hinh anh 1
Trận mưa đá xuất hiện trong thời gian ngắn nhưng với mật độ dày, hạt đá có kích thước từ nhỏ đến trung bình.

Bước đầu, mưa đá đã làm dập nát nhiều diện tích hoa màu đang trong giai đoạn phát triển; một số nhà dân bị tốc mái, hư hại phần lợp. Đến thời điểm hiện tại, chưa ghi nhận thiệt hại về người.

Theo cơ quan khí tượng, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp, khu vực miền núi phía Bắc có khả năng tiếp tục xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông lốc, mưa đá trong những ngày tới. Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân chủ động gia cố nhà cửa, che chắn chuồng trại, bảo vệ cây trồng nhằm hạn chế thiệt hại.

 
Vũ Lợi/VOV-Tây Bắc
Tin liên quan

Không khí lạnh tràn xuống, Bắc Bộ mưa dông, trời chuyển mát

VOV.VN - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 28/4, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ, sau đó lan rộng ra Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ, gây mưa dông, trời chuyển mát, có nơi mưa to.

VOV.VN - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 28/4, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ, sau đó lan rộng ra Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ, gây mưa dông, trời chuyển mát, có nơi mưa to.

Người đàn ông ở Quảng Ngãi bị sét đánh tử vong khi trú mưa ngoài đồng

VOV.VN - Một người đàn ông ở xã Đông Sơn (huyện Bình Sơn cũ), tỉnh Quảng Ngãi không may bị sét đánh tử vong khi đang trú mưa dưới gốc cây ngoài đồng ruộng trong lúc đi chở lúa.

VOV.VN - Một người đàn ông ở xã Đông Sơn (huyện Bình Sơn cũ), tỉnh Quảng Ngãi không may bị sét đánh tử vong khi đang trú mưa dưới gốc cây ngoài đồng ruộng trong lúc đi chở lúa.

