Mưa đá phủ trắng núi đồi kèm giông lốc tại phía Nam tỉnh Điện Biên

Ghi nhận tại xã Thanh An, mưa đá xuất hiện đột ngột, kéo dài trong khoảng 10 phút nhưng mật độ dày, nhiều viên đá kích thước lớn, phủ trắng sân vườn, ruộng đồng và khu vực dân cư. Lượng đá tích tụ nhanh, gây dập nát nhiều diện tích rau màu, cây cảnh, một số diện tích lúa và cây trồng ngắn ngày có dấu hiệu bị ảnh hưởng.

Theo phản ánh của người dân, hiện tượng dông kèm mưa đá, đi kèm gió giật mạnh, diễn biến nhanh, gây khó khăn cho việc ứng phó tại chỗ. Đây là hình thái thời tiết nguy hiểm thường xuất hiện trong giai đoạn chuyển mùa ở khu vực miền núi phía Bắc.

Bước đầu xác định mưa đá đã ảnh hưởng diện rộng đối với sản xuất nông nghiệp tại một số xã phía Nam của tỉnh Điện Biên.

Hiện chính quyền các địa phương đang khẩn trương kiểm tra, rà soát, thống kê thiệt hại. Tuy chưa có số liệu cụ thể, bước đầu xác định ảnh hưởng đã xảy ra trên diện rộng đối với sản xuất nông nghiệp.

Theo cảnh báo của cơ quan khí tượng, trong thời gian tới, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Điện Biên tiếp tục có nguy cơ xuất hiện dông, lốc, sét và mưa đá, đặc biệt vào chiều tối.

Người dân cần chủ động gia cố nhà cửa, che chắn cây trồng, di chuyển vật nuôi và phương tiện vào nơi an toàn; hạn chế ra ngoài khi có dông mạnh để giảm thiểu rủi ro do thiên tai gây ra.