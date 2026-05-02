Mưa đá phủ trắng núi đồi kèm giông lốc tại phía Nam tỉnh Điện Biên

Thứ Bảy, 17:51, 02/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chiều 2/5, tại một số xã khu vực phía Nam tỉnh Điện Biên đã xảy ra mưa đá và dông lốc cường độ mạnh trong thời gian ngắn, bước đầu gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và đời sống người dân.

Ghi nhận tại xã Thanh An, mưa đá xuất hiện đột ngột, kéo dài trong khoảng 10 phút nhưng mật độ dày, nhiều viên đá kích thước lớn, phủ trắng sân vườn, ruộng đồng và khu vực dân cư. Lượng đá tích tụ nhanh, gây dập nát nhiều diện tích rau màu, cây cảnh, một số diện tích lúa và cây trồng ngắn ngày có dấu hiệu bị ảnh hưởng.

Theo phản ánh của người dân, hiện tượng dông kèm mưa đá, đi kèm gió giật mạnh, diễn biến nhanh, gây khó khăn cho việc ứng phó tại chỗ. Đây là hình thái thời tiết nguy hiểm thường xuất hiện trong giai đoạn chuyển mùa ở khu vực miền núi phía Bắc.

mua da phu trang nui doi kem giong loc tai phia nam tinh Dien bien hinh anh 1
Bước đầu xác định mưa đá đã ảnh hưởng diện rộng đối với sản xuất nông nghiệp tại một số xã phía Nam của tỉnh Điện Biên.

Hiện chính quyền các địa phương đang khẩn trương kiểm tra, rà soát, thống kê thiệt hại. Tuy chưa có số liệu cụ thể, bước đầu xác định ảnh hưởng đã xảy ra trên diện rộng đối với sản xuất nông nghiệp.

Theo cảnh báo của cơ quan khí tượng, trong thời gian tới, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Điện Biên tiếp tục có nguy cơ xuất hiện dông, lốc, sét và mưa đá, đặc biệt vào chiều tối.

Người dân cần chủ động gia cố nhà cửa, che chắn cây trồng, di chuyển vật nuôi và phương tiện vào nơi an toàn; hạn chế ra ngoài khi có dông mạnh để giảm thiểu rủi ro do thiên tai gây ra.

Vũ Lợi/VOV-Tây Bắc
Tin liên quan

Mưa đá kèm dông lốc gây thiệt hại tại tỉnh Điện Biên
VOV.VN - Chiều tối 28/4, trên địa bàn xã Pu Nhi, tỉnh Điện Biên xảy ra mưa đá kèm dông lốc, gây thiệt hại bước đầu đến sản xuất và đời sống của người dân.

Mưa đá rơi trắng xóa tại xã Phiêng Cằm, Sơn La
VOV.VN - Vào khoảng 17h chiều nay (18/4), tại xã Phiêng Cằm, tỉnh Sơn La đã xảy ra mưa dông kèm theo mưa đá, gây ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và sản xuất của người dân địa phương.

Thời tiết hôm nay 18/4: Cảnh báo vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa đá, gió giật
VOV.VN - Dự báo ngày và đêm 18/4, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm (thời gian mưa tập trung vào sáng và đêm). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.    

