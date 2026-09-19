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Hai cha con nuôi cá bè bị điện giật rơi xuống sông mất tích ở Đồng Tháp

Thứ Bảy, 12:52, 19/09/2026
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VOV.VN - Hai cha con đang ăn cơm trên bè cá thì bị điện giật, rơi xuống sông mất tích. Lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp đang khẩn trương tìm kiếm.

Sau giờ cơm trên bè cá, người cha ruột phát hiện con trai bị điện giật đã tìm cách cứu nhưng không thành lại bị điện giật và rơi xuống sông mất tích.

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Nuôi cá bè trên sông

Ngày 19/9, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp cùng gia đình nạn nhân đang khẩn trương truy tìm tung tích hai người bị điện giật, rơi xuống sông mất tích đoạn qua thủy phận thuộc xã Long Khánh (Đồng Tháp).
Thông tin ban đầu, tối 18/9, Công an xã Long Khánh nhận được tin báo về việc có hai người do bị điện giật ngã xuống sông mất tích xảy ra tại ấp Long Châu (xã Long Khánh). Hai người mất tích được xác định là ông N.V.H. (sinh 1985) và con trai là N.N.H. (sinh năm 2014). Tối ngày 18/9, gia đình ông N.V.H cùng vợ là bà H., và con trai tên N.N.H cùng ăn cơm.

Sau bữa cơm, ông H., phát hiện con trai bị điện giật nên nắm lấy tay, dẫn đến cùng bị điện giật. Người vợ thấy vậy nên rút chui điện và qua bè cá gần đó và cũng bị điện giật. Phát hiện vụ việc, 2 người khác có mặt tại cụm bè cá này đã hỗ trợ, tích cực cứu bà H. và cúp cầu dao tổng. Sau sự việc, ông H. cùng con trai té xuống dòng sông mất tích dưới sông, bà H. sức khỏe ổn định.

Ngay trong đêm, Công an xã Long Khánh đã tích cực phối hợp với lực lượng cứu hộ triển khai công tác tìm kiếm người bị nạn. Khu vực xảy ra sự việc nước sâu, thủy triều chảy xiết, có nhiều bè cá liền kề nên công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

Chu Trinh/VOV-ĐBSCL
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