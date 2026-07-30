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Đà Nẵng: Điện giật khi sửa mái tôn, người vợ lao vào cứu chồng cũng tử vong

Thứ Năm, 19:47, 30/07/2026
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VOV.VN - Ngày 30/7, trên địa bàn xã Tây Hồ, thành phố Đà Nẵng, xảy ra một vụ tai nạn điện giật khiến hai vợ chồng tử vong tại nhà riêng.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 10 giờ sáng 30/7, tại một ngôi nhà ở thôn An Thọ, xã Tây Hồ, thành phố Đà Nẵng (trước đây thuộc xã Tam An, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam).

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, ông L.N.T. (45 tuổi) trong lúc sửa chữa mái nhà lợp tôn đã bị điện giật, tử vong tại chỗ. Ít lâu sau, bà N.T.T. (39 tuổi, vợ ông T.) đi làm về, phát hiện chồng bất tỉnh trên mái nhà, đã lao vào cứu nhưng không may bị dòng điện truyền sang, khiến bà cũng tử vong.

Da nang Dien giat khi sua mai ton, nguoi vo lao vao cuu chong cung tu vong hinh anh 1
Ảnh minh họa

Nhận được tin báo, Công an xã Tây Hồ đến hiện trường xác minh, tổ chức bảo vệ hiện trường. Các cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi nhằm làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Hiện, vụ việc đang được Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng thụ lý, điều tra theo quy định.

 

Long Phi/VOV-Miền Trung
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