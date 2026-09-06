Hai anh em ruột ở Đồng Tháp nghi bị điện giật tử vong khi tưới dừa

Khoảng 14h30 ngày 5/9, ông Nguyễn Văn Chiểu, sinh năm 1958 và em ruột là ông Nguyễn Văn Lựa, sinh năm 1963 ở ấp Phú Hòa, xã Mỹ Tịnh An, tỉnh Đồng Tháp được người thân phát hiện tử vong tại vườn dừa.

Sử dụng điện trong sản xuất mọi người cần cẩn trọng tránh xảy ra sự cố điện giật do kém an toàn. (Ảnh minh họa)

Trước đó, ông Chiểu và ông Lựa lần lượt ra vườn tưới dừa. Khi cháu nội ông Chiểu là Nguyễn Hữu Khoa, sinh năm 2015 ra tìm ông, vừa chạm vào hàng rào B40 giữa hai vườn thì bị điện giật. Khoa chạy về báo mẹ.

Sau đó, người thân nghi vấn và vội ra vườn dừa thì phát hiện ông Chiểu và ông Lựa nằm sát hàng rào B40, cách nhau khoảng 15m. Nghi hai người bị điện giật, người nhà lập tức ngắt cầu dao điện và báo công an xã Mỹ Tịnh An.

Công an xã phối hợp các đơn vị chức năng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân tử vong. Đây tiếp tục là điều cảnh báo về an toàn trong lao động đối với nhà nông, nhất là khi sử dụng điện trong sản xuất kém an toàn dẫn đến nguy cơ xảy ra điện giật gây tử vong.