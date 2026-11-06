Hai chòm dân, một niềm tin

VOV.VN - Tôi là Thừa Xuân, phóng viên VOV Tây Bắc. Từ Cang Dông, xã Trạm Tấu, tỉnh Lào Cai, tôi muốn kể với quý vị câu chuyện về sự gắn kết giữa người Mông và người Thái – 2 dân tộc sống ở 2 chòm dân cư khác nhau tại Cang Dông, có ngôn ngữ, phong tục khác nhau, nhưng cùng sống rất đoàn kết trong một cộng đồng.
VOV.VN - "Bấy giờ cuộc sống rất khó khăn, mình đi nhiều chỗ thấy bà con người ta có quế thì người ta có tiền, người ta mua được nhiều thứ. Thế là mới bắt đầu nghĩ ra, bây giờ mình muốn thay đổi cuộc sống, cuộc đời thì bắt buộc phải trồng cây quế" - ông Giàng A Phử, một tỷ phú nông dân người Mông ở Lào Cai bộc bạch.