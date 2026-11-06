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Hai chòm dân, một niềm tin
Thứ Sáu, 06:27, 06/11/2026

Hai chòm dân, một niềm tin

VOV.VN - Tôi là Thừa Xuân, phóng viên VOV Tây Bắc. Từ Cang Dông, xã Trạm Tấu, tỉnh Lào Cai, tôi muốn kể với quý vị câu chuyện về sự gắn kết giữa người Mông và người Thái – 2 dân tộc sống ở 2 chòm dân cư khác nhau tại Cang Dông, có ngôn ngữ, phong tục khác nhau, nhưng cùng sống rất đoàn kết trong một cộng đồng.

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Thừa Xuân/VOV-Tây Bắc

 

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