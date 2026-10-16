Tỷ phú ở Mỏ Vàng

VOV.VN - "Bấy giờ cuộc sống rất khó khăn, mình đi nhiều chỗ thấy bà con người ta có quế thì người ta có tiền, người ta mua được nhiều thứ. Thế là mới bắt đầu nghĩ ra, bây giờ mình muốn thay đổi cuộc sống, cuộc đời thì bắt buộc phải trồng cây quế" - ông Giàng A Phử, một tỷ phú nông dân người Mông ở Lào Cai bộc bạch.
VOV.VN - Tại xã Bản Liền, tỉnh Lào Cai, sự kết hợp giữa chính sách phát triển nông nghiệp hàng hóa, kỷ luật sản xuất hữu cơ cùng du lịch cộng đồng gắn với bản sắc văn hóa độc đáo của đồng bào Tày, Mông, Dao, La Chí... đang tạo nên một mô hình kinh tế nông thôn bền vững.
VOV.VN - Cụ thể hóa các Nghị quyết của Trung ương về phát triển kinh tế nông nghiệp và vùng đồng bào dân tộc thiểu số, Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững đang ghi nhận những bước đột phá từ tư duy “kích hoạt tiềm năng bản địa”.
VOV.VN - Tại Kỳ họp thứ 6, kỳ họp chuyên đề, HĐND tỉnh Lào Cai khóa XVII diễn ra chiều nay (15/10), các đại biểu đã thông qua 23 nghị quyết quan trọng. Trong đó, nghị quyết về chính sách thu hút, đãi ngộ và hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực giai đoạn 2026–2030 có tổng kinh phí dự kiến hơn 585 tỷ đồng.