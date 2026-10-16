English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tỷ phú ở Mỏ Vàng
Thứ Sáu, 23:01, 16/10/2026

Tỷ phú ở Mỏ Vàng

VOV.VN - "Bấy giờ cuộc sống rất khó khăn, mình đi nhiều chỗ thấy bà con người ta có quế thì người ta có tiền, người ta mua được nhiều thứ. Thế là mới bắt đầu nghĩ ra, bây giờ mình muốn thay đổi cuộc sống, cuộc đời thì bắt buộc phải trồng cây quế" - ông Giàng A Phử, một tỷ phú nông dân người Mông ở Lào Cai bộc bạch.

VOV.VN trên Google News
00:00:00
Đinh Tuấn/VOV-Tây Bắc
Podcast liên quan
Nông nghiệp xanh và du lịch cộng đồng thúc đẩy kinh tế tại xã Bản Liền, Lào Cai
Nông nghiệp xanh và du lịch cộng đồng thúc đẩy kinh tế tại xã Bản Liền, Lào Cai

VOV.VN - Tại xã Bản Liền, tỉnh Lào Cai, sự kết hợp giữa chính sách phát triển nông nghiệp hàng hóa, kỷ luật sản xuất hữu cơ cùng du lịch cộng đồng gắn với bản sắc văn hóa độc đáo của đồng bào Tày, Mông, Dao, La Chí... đang tạo nên một mô hình kinh tế nông thôn bền vững.

Giảm nghèo bền vững từ mô hình hồng cổ Sa Pa, Lào Cai
Giảm nghèo bền vững từ mô hình hồng cổ Sa Pa, Lào Cai

VOV.VN - Cụ thể hóa các Nghị quyết của Trung ương về phát triển kinh tế nông nghiệp và vùng đồng bào dân tộc thiểu số, Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững đang ghi nhận những bước đột phá từ tư duy “kích hoạt tiềm năng bản địa”.

Lào Cai dành hơn 585 tỷ đồng phát triển nguồn nhân lực
Lào Cai dành hơn 585 tỷ đồng phát triển nguồn nhân lực

VOV.VN - Tại Kỳ họp thứ 6, kỳ họp chuyên đề, HĐND tỉnh Lào Cai khóa XVII diễn ra chiều nay (15/10), các đại biểu đã thông qua 23 nghị quyết quan trọng. Trong đó, nghị quyết về chính sách thu hút, đãi ngộ và hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực giai đoạn 2026–2030 có tổng kinh phí dự kiến hơn 585 tỷ đồng.

Nghe nhiều

Phát huy vai trò tiên phong của đội ngũ doanh nhân trong giai đoạn phát triển mới
Phát huy vai trò tiên phong của đội ngũ doanh nhân trong giai đoạn phát triển mới
Honda Việt Nam lan tỏa văn hóa giao thông an toàn tới hơn 20 triệu học sinh
Honda Việt Nam lan tỏa văn hóa giao thông an toàn tới hơn 20 triệu học sinh
Honda Việt Nam đẩy mạnh giáo dục an toàn giao thông cho thế hệ trẻ
Honda Việt Nam đẩy mạnh giáo dục an toàn giao thông cho thế hệ trẻ
Honda Việt Nam trao tặng mũ bảo hiểm cho 100% học sinh lớp Một trên toàn quốc
Honda Việt Nam trao tặng mũ bảo hiểm cho 100% học sinh lớp Một trên toàn quốc
Trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh: Hành trình vì ATGT của Honda Việt Nam
Trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh: Hành trình vì ATGT của Honda Việt Nam