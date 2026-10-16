Thứ Sáu, 23:01, 16/10/2026

Tỷ phú ở Mỏ Vàng

VOV.VN - "Bấy giờ cuộc sống rất khó khăn, mình đi nhiều chỗ thấy bà con người ta có quế thì người ta có tiền, người ta mua được nhiều thứ. Thế là mới bắt đầu nghĩ ra, bây giờ mình muốn thay đổi cuộc sống, cuộc đời thì bắt buộc phải trồng cây quế" - ông Giàng A Phử, một tỷ phú nông dân người Mông ở Lào Cai bộc bạch.