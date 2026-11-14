English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Hai con đường thành giáo viên, một chuẩn năng lực

Thứ Bảy, 06:06, 14/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hai con đường đào tạo giáo viên đang được đặt ra song song nhưng cùng hướng tới một đích đến: Đảo đảm năng lực nghề nghiệp khi đứng lớp. Vấn đề là làm thế nào để thống nhất chuẩn đầu ra, tránh đào tạo trùng lặp nhưng không hạ thấp yêu cầu đối với người dạy học.

Bộ GDĐT vừa ban hành Thông tư 91/2026/TT-BGDĐT về bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm và Quyết định 3198/QĐ-BGDĐT ngày 4/11/2026 về chuẩn chương trình đào tạo giáo viên trình độ đại học. Cả hai đều cần thiết, nhưng đặt cạnh nhau gợi một câu hỏi: Người được đào tạo theo hai con đường có phải đáp ứng những năng lực nghề nghiệp thiết yếu như nhau khi đứng trước cùng một lớp học?

Một chuẩn năng lực cho hai con đường đào tạo

Quyết định 3198 quy định yêu cầu tối thiểu về chuẩn đầu ra, cấu trúc chương trình, thực tập và điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo giáo viên. Điểm tiến bộ là chuẩn đầu ra phải được cụ thể hóa thành những chỉ báo có thể quan sát, đo lường, kèm công cụ đánh giá, ngưỡng đạt và minh chứng tương ứng. Nhờ đó, các trường có thể xây dựng chương trình khác nhau nhưng vẫn phải bảo đảm những yêu cầu chung về chất lượng.

Theo tôi, chuẩn chương trình đào tạo giáo viên cũng phải là căn cứ để thiết kế chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người học ngoài ngành sư phạm, đặc biệt là những yêu cầu về phẩm chất và năng lực nghề nghiệp thiết yếu. Dù trở thành giáo viên theo con đường nào, người học cũng phải đáp ứng những yêu cầu chung về năng lực dạy học, giáo dục và trách nhiệm đối với học sinh.

hai con duong thanh giao vien, mot chuan nang luc hinh anh 1
Người được đào tạo theo hai con đường có phải đáp ứng những năng lực nghề nghiệp thiết yếu như nhau khi đứng trước cùng một lớp học?

Thông tư 91 đã quy định chuẩn đầu ra cùng các chỉ số đánh giá của chương trình bồi dưỡng. Tuy nhiên, Thông tư được ban hành trước Quyết định 3198, vì vậy cần rà soát để bảo đảm sự thống nhất về những năng lực nghề nghiệp cốt lõi. Vấn đề không phải yêu cầu người học ngoài sư phạm hoàn thành một chương trình cử nhân sư phạm thứ hai, mà là xác định những năng lực họ đã có, những năng lực còn thiếu và cách đánh giá để bảo đảm chuẩn nghề nghiệp khi đứng lớp.

Ở đây còn một vấn đề đáng quan tâm: chuẩn đào tạo đã tiếp nhận đầy đủ tiếng nói từ nơi sử dụng giáo viên chưa? Trường phổ thông hiểu giáo viên mới thường gặp khó khăn gì khi tổ chức lớp học, đánh giá học sinh, giao tiếp với phụ huynh và xử lý tình huống. Nếu thiếu tiếng nói này, chương trình có nguy cơ đầy đủ về học thuật nhưng chưa sát yêu cầu nghề nghiệp. Hiệu trưởng và giáo viên phổ thông cần tham gia từ xây dựng chuẩn đầu ra đến hướng dẫn, đánh giá thực tập và phản hồi sau tuyển dụng.

Bồi dưỡng những năng lực còn thiếu

Người đã có bằng cử nhân Toán hay Vật lý không cần học lại những kiến thức chuyên môn đã đạt. Nhưng giỏi chuyên môn chưa đồng nghĩa với biết dạy học. Họ vẫn phải biết thiết kế bài học, lựa chọn phương pháp phù hợp, đánh giá sự tiến bộ của học sinh, quản lý lớp và xử lý tình huống sư phạm.

Vì thế, chương trình bồi dưỡng cần bắt đầu từ việc đối sánh năng lực người học đã tích lũy với chuẩn đầu ra đào tạo giáo viên. Những kiến thức, kỹ năng đã đạt yêu cầu được xem xét công nhận; những năng lực còn thiếu phải được bồi dưỡng và đánh giá. Cách làm này vừa tránh đào tạo trùng lặp, vừa không hạ thấp yêu cầu nghề nghiệp. Nội dung và khối lượng bồi dưỡng phải xuất phát từ những năng lực cần đạt, thay vì lấy số tín chỉ làm điểm xuất phát.

hai con duong thanh giao vien, mot chuan nang luc hinh anh 2
Thước đo cuối cùng của chuẩn đào tạo nằm trong lớp học, nơi quy định trên giấy phải trở thành năng lực thực sự của người giáo viên.

Thông tư 91 quy định chương trình bồi dưỡng gồm 32 tín chỉ, trong đó có 6 tín chỉ thực tập sư phạm. Một số học phần dành 30 tiết cho thảo luận, thực hành, trong khi chuẩn đầu ra đòi hỏi người học vận dụng được phương pháp dạy học, đánh giá và xử lý tình huống. Học phần Thực tập sư phạm 2 yêu cầu thực hiện ít nhất năm tiết dạy tại cơ sở thực tập, bên cạnh các hoạt động giáo dục khác. Đây không phải toàn bộ thời lượng thực tập, nhưng liệu đã đủ căn cứ đánh giá năng lực đứng lớp? Người học được hướng dẫn, quan sát, phản hồi và sửa sai đến mức nào trước khi được công nhận đạt yêu cầu?

Một chương trình bồi dưỡng ngắn không nhất thiết kém chất lượng. Điều quan trọng là nội dung được lựa chọn đúng, thực hành đủ sâu và đánh giá đủ tin cậy. Nếu người học chưa thể tổ chức một giờ dạy hiệu quả, quản lý lớp hoặc xử lý tình huống sư phạm, việc hoàn thành các học phần và được cấp chứng chỉ chưa đủ bảo đảm năng lực nghề nghiệp.

Kiểm chứng năng lực tại trường phổ thông

Kinh nghiệm Úc đáng tham khảo. Người có bằng đại học phù hợp muốn dạy phổ thông thường học tiếp chương trình Master of Teaching khoảng hai năm toàn thời gian. Theo chuẩn kiểm định quốc gia, chương trình đào tạo giáo viên sau đại học phải có ít nhất 60 ngày thực tập nghề nghiệp được giám sát, đánh giá. Người tốt nghiệp còn phải đáp ứng yêu cầu đăng ký giáo viên của bang hoặc vùng lãnh thổ. Không cần sao chép thời lượng, nhưng cách tiếp cận này cho thấy thực hành được kiểm chứng là một yêu cầu không thể xem nhẹ.

Quyết định 3198 yêu cầu rèn luyện nghiệp vụ theo lộ trình từ trải nghiệm môi trường giáo dục, dạy học vi mô đến thực tập từng phần, toàn diện. Đây cũng là hướng cần vận dụng khi rà soát chương trình bồi dưỡng. Người học phải được trực tiếp dạy, quan sát hoạt động của học sinh, nhận phản hồi từ giáo viên hướng dẫn và điều chỉnh cách dạy. Tăng tín chỉ chưa chắc tăng chất lượng nếu người học chủ yếu dự giờ hoặc làm hồ sơ. Chương trình ngắn càng cần đánh giá nghiêm túc năng lực thực hành.

Bộ GD&ĐT nên tổ chức rà soát chung với sự tham gia của ít nhất bốn đơn vị: Vụ Giáo dục Đại học, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, Cục Quản lý chất lượng và Vụ Giáo dục phổ thông. Trọng tâm là lấy chuẩn đầu ra đào tạo giáo viên làm căn cứ đối sánh, xác định những năng lực có thể công nhận từ quá trình đào tạo trước, những năng lực phải bồi dưỡng bổ sung và những yêu cầu bắt buộc kiểm chứng qua thực tập. Các trường phổ thông cần tham gia thực chất trong đánh giá, đồng thời phản hồi về năng lực giáo viên mới để cơ sở đào tạo điều chỉnh chương trình.

Hai con đường thành giáo viên không nhất thiết có số tín chỉ bằng nhau. Nhưng trước cùng một lớp học, người có bằng cử nhân sư phạm và người có bằng chuyên môn kèm chứng chỉ nghiệp vụ phải đáp ứng những năng lực nghề nghiệp thiết yếu theo chuẩn có thể kiểm chứng. Thước đo cuối cùng của chuẩn đào tạo nằm trong lớp học, nơi quy định trên giấy phải trở thành năng lực thực sự của người giáo viên.

bo-thi-mon-3.jpg

Thi nhiều, nhưng chúng ta biết gì về năng lực học sinh?

VOV.VN - Hàng triệu lượt học sinh tham gia các kỳ thi, khảo sát mỗi năm, tạo ra nguồn dữ liệu lớn. Tuy nhiên, điều quan trọng là kết quả ấy đã giúp ngành giáo dục nhận diện những năng lực học sinh còn thiếu và điều chỉnh chính sách dạy học như thế nào?

TS. Hoàng Ngọc Vinh
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục
Hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục

VOV.VN - Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ký Quyết định số 2168/QĐ-TTg ngày 10/11/2026 phê duyệt Đề án Hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục giai đoạn 2026 - 2030 (Đề án).

Hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục

Hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục

VOV.VN - Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ký Quyết định số 2168/QĐ-TTg ngày 10/11/2026 phê duyệt Đề án Hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục giai đoạn 2026 - 2030 (Đề án).

Thu hẹp khoảng cách giáo dục từ kiến nghị của giáo viên vùng khó
Thu hẹp khoảng cách giáo dục từ kiến nghị của giáo viên vùng khó

VOV.VN - Sau khi 34 giáo viên tiêu biểu được trao sổ tiết kiệm trong chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2026, chiều nay (9/11), tại Bộ GD&ĐT, các nhà giáo tiếp tục chia sẻ khó khăn từ thực tiễn giảng dạy, kiến nghị giải pháp cải thiện điều kiện trường lớp, chế độ đãi ngộ và thu hẹp khoảng cách giữa các vùng miền.

Thu hẹp khoảng cách giáo dục từ kiến nghị của giáo viên vùng khó

Thu hẹp khoảng cách giáo dục từ kiến nghị của giáo viên vùng khó

VOV.VN - Sau khi 34 giáo viên tiêu biểu được trao sổ tiết kiệm trong chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2026, chiều nay (9/11), tại Bộ GD&ĐT, các nhà giáo tiếp tục chia sẻ khó khăn từ thực tiễn giảng dạy, kiến nghị giải pháp cải thiện điều kiện trường lớp, chế độ đãi ngộ và thu hẹp khoảng cách giữa các vùng miền.

Chống bệnh thành tích trong giáo dục: Phải trả lại giá trị thực cho điểm số
Chống bệnh thành tích trong giáo dục: Phải trả lại giá trị thực cho điểm số

VOV.VN - Bệnh thành tích, tình trạng nâng điểm và chạy theo tỷ lệ học sinh khá, giỏi đang đặt ra yêu cầu cấp thiết phải đổi mới kiểm tra, đánh giá trong giáo dục. Làm thế nào để điểm số phản ánh đúng năng lực người học, bảo đảm tinh thần học thật, thi thật, kết quả thật và trả lại giá trị thực cho giáo dục?

Chống bệnh thành tích trong giáo dục: Phải trả lại giá trị thực cho điểm số

Chống bệnh thành tích trong giáo dục: Phải trả lại giá trị thực cho điểm số

VOV.VN - Bệnh thành tích, tình trạng nâng điểm và chạy theo tỷ lệ học sinh khá, giỏi đang đặt ra yêu cầu cấp thiết phải đổi mới kiểm tra, đánh giá trong giáo dục. Làm thế nào để điểm số phản ánh đúng năng lực người học, bảo đảm tinh thần học thật, thi thật, kết quả thật và trả lại giá trị thực cho giáo dục?

 
ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục