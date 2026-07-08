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Hai mẹ con tử vong khi tắm suối ở Hà Tĩnh

Thứ Tư, 19:59, 08/07/2026
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VOV.VN - Trong lúc cùng người thân tắm tại khu vực suối đầu nguồn sông Tiêm, thuộc thôn Phú Lâm, xã Hương Khê (tỉnh Hà Tĩnh), 4 người không may bị nước cuốn. Vụ việc khiến hai mẹ con tử vong, một người khác bị thương.

Tối ngày 8/7, lãnh đạo Đồn Biên phòng Phú Gia, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh cho biết, trên địa bàn xã Hương Khê vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến hai mẹ con tử vong.

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Người thân, gia đình chuẩn bị hậu sự cho các nạn nhân. (Ảnh: BHT)

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ cùng ngày, chị Đ.T.H.C (SN 1993) cùng con trai và hai người thân đến tắm tại khu vực suối đầu nguồn sông Tiêm, thuộc thôn Phú Lâm, xã Hương Khê. Trong quá trình tắm, cả 4 người không may bị nước cuốn.

Phát hiện sự việc, người dân địa phương đã khẩn trương tổ chức cứu vớt các nạn nhân. Cả 4 người sau đó được đưa lên bờ, trong đó có 1 người bị thương. Riêng chị Đ.T.H.C và con trai là cháu L.Q.B (SN 2016), cùng trú tại thôn Phúc Lĩnh, xã Phúc Trạch, trong tình trạng nguy kịch và được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Hương Khê cấp cứu. Tuy nhiên, do tình trạng quá nặng, hai mẹ con đã tử vong.

Sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định, thi thể các nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.

Bá Thăng/VOV.VN
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