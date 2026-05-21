Hai ngư dân tử vong khi khai thác hải sản trên biển ở Quảng Ninh

Thứ Năm, 16:26, 21/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Khoảng 11h30 ngày 21/5, ngư dân hoạt động gần khu vực biển đền Đầu Mối, phường Hà Tu (Quảng Ninh) phát hiện hai thi thể nổi trên mặt nước, nghi gặp nạn do giông lốc trên biển.

Sau khi nhận được tin báo của ngư dân, lực lượng cứu hộ nhanh chóng đưa các nạn nhân vào bờ tại bãi tắm Hòn Gai để phục vụ công tác khám nghiệm, xác minh danh tính. Bước đầu xác định nạn nhân là bà V.T.B (SN 1980) và ông N.V.K (SN 1979) trú tại phường Hà Tu. 

hai ngu dan tu vong khi khai thac hai san tren bien o quang ninh hinh anh 1
Đội Cứu hộ cứu nạn Quảng Ninh hỗ trợ đưa ngư dân vào bờ bàn giao cho chính quyền đị phương.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, hai nạn nhân ra biển đánh bắt bằng thuyền nhỏ, gặp giông lốc bất ngờ dẫn đến tai nạn. Hiện thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Chính quyền phường Hà Tu hỗ trợ gia đình 25 triệu đồng/người, đồng thời huy động các tổ chức, đoàn thể địa phương phối hợp lo hậu sự và tiếp tục hỗ trợ gia đình.

Vũ Miền/VOV-Đông Bắc
Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh kịp thời cứu hộ 8 ngư dân gặp nạn trên biển

VOV.VN - Sáng 21/5, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh đã kịp thời cứu hộ, đưa 8 ngư dân gặp nạn trên vùng biển Cô Tô vào bờ an toàn. 

Quảng Ninh: Ứng dụng công nghệ số thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi

VOV.VN - Cuộc thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi tỉnh Quảng Ninh năm 2026 ghi nhận sự đổi mới cả về nội dung, phương pháp và kỹ năng tuyên truyền. Các thí sinh thể hiện bản lĩnh chính trị, tư duy đổi mới và khả năng ứng dụng công nghệ số xuất sắc được trao giải tại Lễ bế mạc tối 19/5.

Quảng Ninh hỗ trợ người dân “giải cứu” hàng tấn cá tầm thiệt hại do mưa lũ

VOV.VN - Các lực lượng chức năng cùng người dân địa phương chung tay hỗ trợ tiêu thụ cá tầm của hộ nuôi bị thiệt hại do mưa lũ ở xã Quảng Tân, tỉnh Quảng Ninh.

