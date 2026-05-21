Hai ngư dân tử vong khi khai thác hải sản trên biển ở Quảng Ninh

Sau khi nhận được tin báo của ngư dân, lực lượng cứu hộ nhanh chóng đưa các nạn nhân vào bờ tại bãi tắm Hòn Gai để phục vụ công tác khám nghiệm, xác minh danh tính. Bước đầu xác định nạn nhân là bà V.T.B (SN 1980) và ông N.V.K (SN 1979) trú tại phường Hà Tu.

Đội Cứu hộ cứu nạn Quảng Ninh hỗ trợ đưa ngư dân vào bờ bàn giao cho chính quyền đị phương.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, hai nạn nhân ra biển đánh bắt bằng thuyền nhỏ, gặp giông lốc bất ngờ dẫn đến tai nạn. Hiện thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Chính quyền phường Hà Tu hỗ trợ gia đình 25 triệu đồng/người, đồng thời huy động các tổ chức, đoàn thể địa phương phối hợp lo hậu sự và tiếp tục hỗ trợ gia đình.