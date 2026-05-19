Quảng Ninh: Ứng dụng công nghệ số thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi

Sau hơn 3 tháng triển khai sâu rộng từ cơ sở, Cuộc thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi tỉnh Quảng Ninh năm 2026 đã thu hút 5 cụm thi, 118 thí sinh đến từ 59 đảng bộ trực thuộc tỉnh. Với chủ đề “Khơi dậy quyết tâm xây dựng Quảng Ninh giàu mạnh, văn minh, hiện đại, hạnh phúc”, 15 thí sinh xuất sắc nhất lọt vào vòng chung khảo đã thể hiện những cách tiếp cận với màu sắc rất riêng. Các chuyên đề dự thi bám sát những vấn đề lớn của Trung ương và của tỉnh Quảng Ninh, đưa Nghị quyết của Đảng gần hơn với đời sống bằng những câu chuyện sinh động, những mô hình, cách làm thiết thực ở cơ sở. Bản lĩnh chính trị, tư duy đổi mới và khả năng ứng dụng công nghệ số cũng được các thí sinh thể hiện thuyết phục.

15 thí sinh nhận giải cao nhất tại Cuộc thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi tỉnh Quảng Ninh năm 2026

Thí sinh Nguyễn Bá Khải, Chuyên viên Ban Xây dựng Đảng, Đảng bộ phường Bãi Cháy tự hào khi là thí sinh trẻ tuổi nhất (sinh năm 2001) của cuộc thi. "Vòng chung khảo tôi đã thực hiện ứng dụng công nghệ số, nền tảng trí tuệ nhân tạo AI trong việc thực hiện bài dự thi tuyên truyền của mình. Từ những cảm nhận của một người cũng là công chúng trẻ, tôi nghĩ rằng việc ứng dụng như vậy sẽ góp phần đưa Nghị quyết của Đảng đã trở nên gần gũi, sinh động, dễ dàng tiếp cận hơn với các bạn thanh niên, các nhóm công chúng trẻ hiện nay", anh Khải hào hứng.

Tỉnh Quảng Ninh tặng Bằng khen cho 1 thí sinh Giải Nhất và 2 thí sinh Giải Nhì của cuộc thi

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, cuộc thi không chỉ là một hoạt động nghiệp vụ mà trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn hệ thống chính trị; góp phần đánh giá năng lực, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ và lan tỏa bản lĩnh chính trị, qua đó truyền tải sinh động các nghị quyết của Đảng nhanh chóng đi vào cuộc sống. Kết quả, BTC trao 15 giải chính và 4 giải chuyên đề cho các thí sinh xuất sắc nhất.

Các bạn trẻ đến từ nhiều đơn vị cổ vũ cho các báo cáo viên dự thi vòng chung khảo

Cùng với chương trình trao giải, tỉnh Quảng Ninh cũng tôn vinh, biểu dương 21 tập thể và 18 cá nhân điển hình trong phong trào thi đua “Học và làm theo Bác” năm 2025. Năm qua, phong trào thi đua tiếp tục được các cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh triển khai sâu rộng với 959 gương đăng ký thực hiện. Nhiều tấm gương tập thể, cá nhân điển hình với những gương hay, cách làm sáng tạo, thiết thực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

UBND tỉnh Quảng Ninh khen thưởng cho các tập thể, cá nhân điển hình “Học và làm theo Bác” năm 2026

Ông Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Quảng Ninh yêu cầu tiếp tục đưa phong trào thi đua đi vào chiều sâu, thực chất, tạo động lực quan trọng khơi dậy ý chí vươn lên, tinh thần cống hiến và khát vọng xây dựng tỉnh Quảng Ninh ngày càng giàu đẹp. "Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Học và làm theo Bác” bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị; tránh hình thức, phô trương, chạy theo thành tích. Học Bác hôm nay không phải những điều lớn lao, xa vời; mà trước hết là tinh thần trách nhiệm với công việc; nói đi đôi với làm; chống bệnh hình thức, quan liêu, vô cảm; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung", Phó Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh nhấn mạnh.