中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Quảng Ninh: Ứng dụng công nghệ số thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi

Thứ Ba, 22:55, 19/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cuộc thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi tỉnh Quảng Ninh năm 2026 ghi nhận sự đổi mới cả về nội dung, phương pháp và kỹ năng tuyên truyền. Các thí sinh thể hiện bản lĩnh chính trị, tư duy đổi mới và khả năng ứng dụng công nghệ số xuất sắc được trao giải tại Lễ bế mạc tối 19/5.

Sau hơn 3 tháng triển khai sâu rộng từ cơ sở, Cuộc thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi tỉnh Quảng Ninh năm 2026 đã thu hút 5 cụm thi, 118 thí sinh đến từ 59 đảng bộ trực thuộc tỉnh. Với chủ đề “Khơi dậy quyết tâm xây dựng Quảng Ninh giàu mạnh, văn minh, hiện đại, hạnh phúc”, 15 thí sinh xuất sắc nhất lọt vào vòng chung khảo đã thể hiện những cách tiếp cận với màu sắc rất riêng. Các chuyên đề dự thi bám sát những vấn đề lớn của Trung ương và của tỉnh Quảng Ninh, đưa Nghị quyết của Đảng gần hơn với đời sống bằng những câu chuyện sinh động, những mô hình, cách làm thiết thực ở cơ sở. Bản lĩnh chính trị, tư duy đổi mới và khả năng ứng dụng công nghệ số cũng được các thí sinh thể hiện thuyết phục. 

quang ninh Ung dung cong nghe so thi bao cao vien, tuyen truyen vien gioi hinh anh 1
15 thí sinh nhận giải cao nhất tại Cuộc thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi tỉnh Quảng Ninh năm 2026

Thí sinh Nguyễn Bá Khải, Chuyên viên Ban Xây dựng Đảng, Đảng bộ phường Bãi Cháy tự hào khi là thí sinh trẻ tuổi nhất (sinh năm 2001) của cuộc thi. "Vòng chung khảo tôi đã thực hiện ứng dụng công nghệ số, nền tảng trí tuệ nhân tạo AI trong việc thực hiện bài dự thi tuyên truyền của mình. Từ những cảm nhận của một người cũng là công chúng trẻ, tôi nghĩ rằng việc ứng dụng như vậy sẽ góp phần đưa Nghị quyết của Đảng đã trở nên gần gũi, sinh động, dễ dàng tiếp cận hơn với các bạn thanh niên, các nhóm công chúng trẻ hiện nay", anh Khải hào hứng.

quang ninh Ung dung cong nghe so thi bao cao vien, tuyen truyen vien gioi hinh anh 2
Tỉnh Quảng Ninh tặng Bằng khen cho 1 thí sinh Giải Nhất và 2 thí sinh Giải Nhì của cuộc thi

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, cuộc thi không chỉ là một hoạt động nghiệp vụ mà trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn hệ thống chính trị; góp phần đánh giá năng lực, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ và lan tỏa bản lĩnh chính trị, qua đó truyền tải sinh động các nghị quyết của Đảng nhanh chóng đi vào cuộc sống. Kết quả, BTC trao 15 giải chính và 4 giải chuyên đề cho các thí sinh xuất sắc nhất. 

quang ninh Ung dung cong nghe so thi bao cao vien, tuyen truyen vien gioi hinh anh 3
Các bạn trẻ đến từ nhiều đơn vị cổ vũ cho các báo cáo viên dự thi vòng chung khảo

Cùng với chương trình trao giải, tỉnh Quảng Ninh cũng tôn vinh, biểu dương 21 tập thể và 18 cá nhân điển hình trong phong trào thi đua “Học và làm theo Bác” năm 2025. Năm qua, phong trào thi đua tiếp tục được các cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh triển khai sâu rộng với 959 gương đăng ký thực hiện. Nhiều tấm gương tập thể, cá nhân điển hình với những gương hay, cách làm sáng tạo, thiết thực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. 

quang ninh Ung dung cong nghe so thi bao cao vien, tuyen truyen vien gioi hinh anh 4
UBND tỉnh Quảng Ninh khen thưởng cho các tập thể, cá nhân điển hình “Học và làm theo Bác” năm 2026

Ông Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Quảng Ninh yêu cầu tiếp tục đưa phong trào thi đua đi vào chiều sâu, thực chất, tạo động lực quan trọng khơi dậy ý chí vươn lên, tinh thần cống hiến và khát vọng xây dựng tỉnh Quảng Ninh ngày càng giàu đẹp. "Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Học và làm theo Bác” bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị; tránh hình thức, phô trương, chạy theo thành tích. Học Bác hôm nay không phải những điều lớn lao, xa vời; mà trước hết là tinh thần trách nhiệm với công việc; nói đi đôi với làm; chống bệnh hình thức, quan liêu, vô cảm; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung", Phó Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh nhấn mạnh.

 

Trường Giang/VOV-Đông Bắc
Tag: báo cáo viên tuyên truyền viên công nghệ số
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Doanh nghiệp Quảng Ninh bứt tốc trên nền tảng công nghệ số
Doanh nghiệp Quảng Ninh bứt tốc trên nền tảng công nghệ số

VOV.VN - Chỉ trong 4 tháng đầu năm 2026, Quảng Ninh có 1.600 doanh nghiệp thành lập mới, vượt dự kiến 6 tháng đầu năm. Đáng chú ý, từ doanh nghiệp nhỏ cho tới các đơn vị “đầu tàu” đều đang tận dụng, nắm bắt các nền tảng công nghệ và chuyển đổi số để tạo đà bứt phá.

Doanh nghiệp Quảng Ninh bứt tốc trên nền tảng công nghệ số

Doanh nghiệp Quảng Ninh bứt tốc trên nền tảng công nghệ số

VOV.VN - Chỉ trong 4 tháng đầu năm 2026, Quảng Ninh có 1.600 doanh nghiệp thành lập mới, vượt dự kiến 6 tháng đầu năm. Đáng chú ý, từ doanh nghiệp nhỏ cho tới các đơn vị “đầu tàu” đều đang tận dụng, nắm bắt các nền tảng công nghệ và chuyển đổi số để tạo đà bứt phá.

Quảng Ninh “đứng top” cả PCI và BPI: Cam kết giữ vững tinh thần đổi mới
Quảng Ninh “đứng top” cả PCI và BPI: Cam kết giữ vững tinh thần đổi mới

VOV.VN - Quảng Ninh là địa phương duy nhất trong cả nước vừa được xếp hạng vào nhóm chất lượng điều hành kinh tế cao nhất (PCI - nhóm Tốt) năm 2025, vừa nằm trong top 3 địa phương có hiệu quả kinh tế tư nhân tốt nhất (BPI).

Quảng Ninh “đứng top” cả PCI và BPI: Cam kết giữ vững tinh thần đổi mới

Quảng Ninh “đứng top” cả PCI và BPI: Cam kết giữ vững tinh thần đổi mới

VOV.VN - Quảng Ninh là địa phương duy nhất trong cả nước vừa được xếp hạng vào nhóm chất lượng điều hành kinh tế cao nhất (PCI - nhóm Tốt) năm 2025, vừa nằm trong top 3 địa phương có hiệu quả kinh tế tư nhân tốt nhất (BPI).

Từ concert đến định hình thương hiệu công nghiệp văn hoá Quảng Ninh
Từ concert đến định hình thương hiệu công nghiệp văn hoá Quảng Ninh

VOV.VN - Biển người rực sáng bên vịnh di sản Hạ Long, nơi âm nhạc hoà cùng tiếng hò reo trong những đêm nhạc hội hoành tráng. Chuỗi concert từ cuối năm 2025 đến nay đã dần định hình thương hiệu công nghiệp văn hoá mới của Quảng Ninh: Đưa âm nhạc làm “đòn bẩy” để biến di sản thành tài nguyên sáng tạo.

Từ concert đến định hình thương hiệu công nghiệp văn hoá Quảng Ninh

Từ concert đến định hình thương hiệu công nghiệp văn hoá Quảng Ninh

VOV.VN - Biển người rực sáng bên vịnh di sản Hạ Long, nơi âm nhạc hoà cùng tiếng hò reo trong những đêm nhạc hội hoành tráng. Chuỗi concert từ cuối năm 2025 đến nay đã dần định hình thương hiệu công nghiệp văn hoá mới của Quảng Ninh: Đưa âm nhạc làm “đòn bẩy” để biến di sản thành tài nguyên sáng tạo.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục