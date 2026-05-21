Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh kịp thời cứu hộ 8 ngư dân gặp nạn trên biển

Khoảng 4h sáng 21/5, Đồn Biên phòng Cô Tô tiếp nhận tin báo của người dân về việc tàu cá TH-92545-TS bị va vào bãi đá ngầm tại khu vực Đông Bắc Hòn 7 Sao (vùng biển Cô Tô), khoang mũi tàu bị thủng đe dọa an toàn của 8 thuyền viên trên tàu.

Đồn Biên phòng Cô Tô và Đồn Biên phòng Thanh Lân cùng phối hợp các cơ quan chức năng lên phương án trục vớt tàu cá cho ngư dân

Ngay sau khi nhận tin, Đồn Biên phòng Cô Tô đã khẩn trương triển khai lực lượng, điều động tổ công tác gồm 5 cán bộ, chiến sĩ cùng xuồng máy cơ động nhanh chóng tiếp cận hiện trường. Với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, lực lượng biên phòng đã tổ chức cứu hộ, đưa toàn bộ 8 ngư dân cùng ngư cụ vào bờ an toàn. Tại Âu cảng Cô Tô (Trung tâm Đặc khu Cô Tô), đơn vị tiếp tục cử cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ ngư dân bốc dỡ, bảo quản ngư cụ, giảm thiểu thiệt hại sau tai nạn.

Toàn bộ 8 ngư dân đã được đưa về bờ an toàn

Hiện Đồn Biên phòng Cô Tô đang phối hợp Đồn Biên phòng Thanh Lân và các lực lượng chức năng xây dựng phương án trục vớt, sửa chữa tàu bị nạn, giúp ngư dân sớm ổn định hoạt động sản xuất. Sự việc một lần nữa khẳng định vai trò chủ lực của lực lượng Bộ đội Biên phòng trong công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền biển đảo gắn với nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, luôn sẵn sàng ứng trực, kịp thời hỗ trợ ngư dân khi gặp sự cố trên biển.