中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh kịp thời cứu hộ 8 ngư dân gặp nạn trên biển

Thứ Năm, 11:50, 21/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng 21/5, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh đã kịp thời cứu hộ, đưa 8 ngư dân gặp nạn trên vùng biển Cô Tô vào bờ an toàn. 

Khoảng 4h sáng 21/5, Đồn Biên phòng Cô Tô tiếp nhận tin báo của người dân về việc tàu cá TH-92545-TS bị va vào bãi đá ngầm tại khu vực Đông Bắc Hòn 7 Sao (vùng biển Cô Tô), khoang mũi tàu bị thủng đe dọa an toàn của 8 thuyền viên trên tàu.

bo doi bien phong quang ninh kip thoi cuu ho 8 ngu dan gap nan tren bien hinh anh 1
Đồn Biên phòng Cô Tô và Đồn Biên phòng Thanh Lân cùng phối hợp các cơ quan chức năng lên phương án trục vớt tàu cá cho ngư dân

Ngay sau khi nhận tin, Đồn Biên phòng Cô Tô đã khẩn trương triển khai lực lượng, điều động tổ công tác gồm 5 cán bộ, chiến sĩ cùng xuồng máy cơ động nhanh chóng tiếp cận hiện trường. Với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, lực lượng biên phòng đã tổ chức cứu hộ, đưa toàn bộ 8 ngư dân cùng ngư cụ vào bờ an toàn. Tại Âu cảng Cô Tô (Trung tâm Đặc khu Cô Tô), đơn vị tiếp tục cử cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ ngư dân bốc dỡ, bảo quản ngư cụ, giảm thiểu thiệt hại sau tai nạn.

bo doi bien phong quang ninh kip thoi cuu ho 8 ngu dan gap nan tren bien hinh anh 2
Toàn bộ 8 ngư dân đã được đưa về bờ an toàn

Hiện Đồn Biên phòng Cô Tô đang phối hợp Đồn Biên phòng Thanh Lân và các lực lượng chức năng xây dựng phương án trục vớt, sửa chữa tàu bị nạn, giúp ngư dân sớm ổn định hoạt động sản xuất. Sự việc một lần nữa khẳng định vai trò chủ lực của lực lượng Bộ đội Biên phòng trong công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền biển đảo gắn với nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, luôn sẵn sàng ứng trực, kịp thời hỗ trợ ngư dân khi gặp sự cố trên biển.

CTV Xuân Hùng/VOV-Đông Bắc
Tag: ngư dân cứu hộ biên phòng quảng ninh
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Lực lượng biên phòng cứu hộ 4 ngư dân trên vùng biển Cô Tô
Lực lượng biên phòng cứu hộ 4 ngư dân trên vùng biển Cô Tô

VOV.VN - 4 ngư dân trên tàu cá bị trôi dạt được lực lượng biên phòng cứu hộ kịp thời trên vùng biển Thanh Lân, đặc khu Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh. 

Lực lượng biên phòng cứu hộ 4 ngư dân trên vùng biển Cô Tô

Lực lượng biên phòng cứu hộ 4 ngư dân trên vùng biển Cô Tô

VOV.VN - 4 ngư dân trên tàu cá bị trôi dạt được lực lượng biên phòng cứu hộ kịp thời trên vùng biển Thanh Lân, đặc khu Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh. 

Bộ đội Biên phòng Hải Phòng bàn giao 10 ngư dân gặp nạn cho phía Trung Quốc
Bộ đội Biên phòng Hải Phòng bàn giao 10 ngư dân gặp nạn cho phía Trung Quốc

VOV.VN - Chiều 11/5, tại đường phân định Vịnh Bắc Bộ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) TP Hải Phòng chủ trì, phối hợp với các lực lượng bàn giao 2 tàu cá cùng 10 ngư dân Trung Quốc gặp nạn cho lực lượng chấp pháp Trung Quốc.

Bộ đội Biên phòng Hải Phòng bàn giao 10 ngư dân gặp nạn cho phía Trung Quốc

Bộ đội Biên phòng Hải Phòng bàn giao 10 ngư dân gặp nạn cho phía Trung Quốc

VOV.VN - Chiều 11/5, tại đường phân định Vịnh Bắc Bộ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) TP Hải Phòng chủ trì, phối hợp với các lực lượng bàn giao 2 tàu cá cùng 10 ngư dân Trung Quốc gặp nạn cho lực lượng chấp pháp Trung Quốc.

Kịp thời hỗ trợ tàu cá gặp nạn cùng 57 ngư dân trên vùng biển Trường Sa
Kịp thời hỗ trợ tàu cá gặp nạn cùng 57 ngư dân trên vùng biển Trường Sa

VOV.VN - Vào lúc 13h ngày 10/5/2026, Tàu 314 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã tiếp cận, triển khai các biện pháp hỗ trợ khẩn cấp đối với tàu cá QNa 91117 TS bị tàu hàng chưa rõ số hiệu va chạm, gây thủng thân tàu nghiêm trọng trên vùng biển quần đảo Trường Sa.

Kịp thời hỗ trợ tàu cá gặp nạn cùng 57 ngư dân trên vùng biển Trường Sa

Kịp thời hỗ trợ tàu cá gặp nạn cùng 57 ngư dân trên vùng biển Trường Sa

VOV.VN - Vào lúc 13h ngày 10/5/2026, Tàu 314 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã tiếp cận, triển khai các biện pháp hỗ trợ khẩn cấp đối với tàu cá QNa 91117 TS bị tàu hàng chưa rõ số hiệu va chạm, gây thủng thân tàu nghiêm trọng trên vùng biển quần đảo Trường Sa.

Chìm tàu cá, 4 ngư dân trôi dạt nhiều giờ trên vùng biển gần đặc khu Cô Tô
Chìm tàu cá, 4 ngư dân trôi dạt nhiều giờ trên vùng biển gần đặc khu Cô Tô

VOV.VN - Sau nhiều giờ trôi dạt trên vùng biển gần đặc khu Cô Tô (tỉnh Quảng Ninh) cả 4 ngư dân trong vụ chìm tàu cá đã được lực lượng chức năng cùng người dân địa phương tìm thấy và đưa vào bờ an toàn.

Chìm tàu cá, 4 ngư dân trôi dạt nhiều giờ trên vùng biển gần đặc khu Cô Tô

Chìm tàu cá, 4 ngư dân trôi dạt nhiều giờ trên vùng biển gần đặc khu Cô Tô

VOV.VN - Sau nhiều giờ trôi dạt trên vùng biển gần đặc khu Cô Tô (tỉnh Quảng Ninh) cả 4 ngư dân trong vụ chìm tàu cá đã được lực lượng chức năng cùng người dân địa phương tìm thấy và đưa vào bờ an toàn.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục