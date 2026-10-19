English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Hai người câu cá bị đuối nước tại hồ Định Công, Hà Nội

Thứ Hai, 06:31, 19/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hai người đàn ông trong lúc thả mồi câu đã bị lật thuyền dẫn tới đuối nước tại hồ Định Công, phường Định Công, TP Hà Nội. Sau nhiều giờ tổ chức tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy cả hai nạn nhân.

Theo thông tin từ lãnh đạo UBND phường Định Công, vào khoảng 21h ngày 18/10, chính quyền địa phương nhận được tin báo về việc có hai người bị đuối nước tại hồ Định Công, Hà Nội.

hai nguoi cau ca bi duoi nuoc tai ho Dinh cong, ha noi hinh anh 1

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Định Công phối hợp với lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) cùng các đơn vị chức năng khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn tại khu vực hồ.

hai nguoi cau ca bi duoi nuoc tai ho Dinh cong, ha noi hinh anh 2
Hai nạn nhân được lực lượng chức năng đưa lên bờ. (Ảnh: FAS Angel)

Đến khoảng 23h cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy cả hai nạn nhân. Danh tính các nạn nhân được xác định là N.X.T. (sinh năm 1981, quê Bắc Ninh) và N.N.B. (sinh năm 1980, quê Thanh Hóa).

Theo phản ánh của người dân, trong lúc ra thả mồi câu, thuyền bất ngờ bị lật dẫn tới một người đàn ông bị chới với. Sau đó một cần thủ đã lao ra cứu nhưng cả hai người đều bị đuối nước.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

 

Văn Ngân/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Quảng Trị: 2 nam sinh lớp 11 đuối nước tử vong khi tắm thác
Quảng Trị: 2 nam sinh lớp 11 đuối nước tử vong khi tắm thác

VOV.VN - Lúc 14 giờ 45 phút, tại xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị cũ) xảy ra vụ đuối nước làm 2 nam sinh lớp 11 tử vong.

Quảng Trị: 2 nam sinh lớp 11 đuối nước tử vong khi tắm thác

Quảng Trị: 2 nam sinh lớp 11 đuối nước tử vong khi tắm thác

VOV.VN - Lúc 14 giờ 45 phút, tại xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị cũ) xảy ra vụ đuối nước làm 2 nam sinh lớp 11 tử vong.

Ứng cứu kịp thời 2 người bị đuối nước ở Huế
Ứng cứu kịp thời 2 người bị đuối nước ở Huế

VOV.VN - Công an xã Quảng Điền, thành phố Huế phối hợp với người dân địa phương kịp thời ứng cứu 2 người đàn ông bị đuối nước do lật ghe đánh cá trên sông Sịa.

Ứng cứu kịp thời 2 người bị đuối nước ở Huế

Ứng cứu kịp thời 2 người bị đuối nước ở Huế

VOV.VN - Công an xã Quảng Điền, thành phố Huế phối hợp với người dân địa phương kịp thời ứng cứu 2 người đàn ông bị đuối nước do lật ghe đánh cá trên sông Sịa.

Bị sóng lớn cuốn ra xa bờ, hai trẻ em đuối nước tử vong khi tắm biển ở Lâm Đồng
Bị sóng lớn cuốn ra xa bờ, hai trẻ em đuối nước tử vong khi tắm biển ở Lâm Đồng

VOV.VN - Một nhóm 5 trẻ em ở xã Bắc Bình, tỉnh Lâm Đồng rủ nhau đến bãi biển thôn Minh Tân 2, xã Phan Rí Cửa tắm, 2 em bị sóng cuốn ra xa bờ, đuối nước tử vong.

Bị sóng lớn cuốn ra xa bờ, hai trẻ em đuối nước tử vong khi tắm biển ở Lâm Đồng

Bị sóng lớn cuốn ra xa bờ, hai trẻ em đuối nước tử vong khi tắm biển ở Lâm Đồng

VOV.VN - Một nhóm 5 trẻ em ở xã Bắc Bình, tỉnh Lâm Đồng rủ nhau đến bãi biển thôn Minh Tân 2, xã Phan Rí Cửa tắm, 2 em bị sóng cuốn ra xa bờ, đuối nước tử vong.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục