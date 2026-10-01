Ứng cứu kịp thời 2 người bị đuối nước ở Huế

Khoảng 8 giờ ngày 1/10, ông P.V.C, sinh năm 1979 và ông N.V.D, sinh năm 1984, cùng trú tại phường Dương Nỗ, thành phố Huế sử dụng ghe đi thả lưới trên sông Sịa. Khi đến khu vực gần cầu Vĩnh Hòa, xã Quảng Điền, chiếc ghe bất ngờ bị lật, cả hai rơi xuống sông và bị đuối nước.

Lực lượng chức năng tiến hành cứu người bị đuối nước

Phát hiện sự việc, anh Hoàng Văn Nam, trú tại thôn Lương Vân, xã Quảng Điền và anh Trần Văn Định, trú tại thôn Thạnh Lợi, xã Đan Điền đã nhảy xuống sông ứng cứu các nạn nhân.

Nhận được tin báo, Công an xã Quảng Điền cũng huy động cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp với người dân đưa 2 nạn nhân lên bờ và sơ cứu ban đầu.

Sau khi được cấp cứu, nạn nhân đuối nước đã tỉnh lại, sức khỏe có chuyển biến tích cực

Lúc này, ông N.V.D có biểu hiện ngừng thở, người tím tái, tình trạng nguy kịch nên được đưa đến Trung tâm Y tế Quảng Điền cấp cứu. Nạn nhân còn lại cũng được chăm sóc y tế.