English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Lâm Đồng lại xảy ra đuối nước khiến 2 em nhỏ tử vong thương tâm

Thứ Bảy, 15:04, 01/08/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng 1/8, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng Lưu Văn Trung đã đến hăm hỏi, động viên gia đình anh Nguyễn Văn Hào, bon Phi Mur, xã Quảng Khê có 2 con nhỏ đuối nước thương tâm.

Thăm hỏi gia đình có 2 trẻ tử vong

Ông Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng gửi lời chia buồn sâu sắc, động viên gia đình sớm vượt qua nỗi đau, mất mát. Đồng thời, đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương cùng các tổ chức, đoàn thể tiếp tục quan tâm, hỗ trợ gia đình lo hậu sự chu đáo cho 2 cháu.

Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng Lưu Văn Trung cũng yêu cầu chính quyền xã Quảng Khê tăng cường công tác tuyên truyền, cảnh báo về nguy cơ tai nạn đuối nước, đặc biệt trong thời điểm học sinh đang nghỉ hè; rà soát các khu vực ao, hồ, sông, suối tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn để có biện pháp cảnh báo, phòng ngừa, góp phần hạn chế những vụ việc đau lòng tương tự xảy ra.

lam Dong lai xay ra duoi nuoc khien 2 em nho tu vong thuong tam hinh anh 1
Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng thăm hỏi, động viên gia đình có 2 con đuối nước

Tăng cảnh báo tại ao, hồ nguy hiểm

Trước đó, khoảng 14h ngày 31/7, có 5 em nhỏ rủ nhau đi tắm ở một hồ nước nơi người dân thường sử dụng bơm tưới cho cây hồ tiêu và cà phê ở bon Phi Mur, xã Quảng Khê.

Đến khoảng 15h một số em đi cùng chạy về báo người lớn việc 2 chị em N.T.P (7 tuổi) và N.T.T (9 tuổi) bị đuối nước trong hồ.

Người dân cùng gia đình nhanh chóng đến hiện trường đưa 2 cháu lên bờ và chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Đắk Nông cấp cứu nhưng cả hai cháu đều không qua khỏi.

lam Dong lai xay ra duoi nuoc khien 2 em nho tu vong thuong tam hinh anh 2
Hồ nước nơi xảy ra vụ đuối nước khiến 2 cháu nhỏ tử vong

Thời gian qua tại tỉnh Lâm Đồng liên tục xảy ra nhiều vụ đuối nước thương tâm. Gần nhất vào ngày 10/7 tại hồ thủy lợi Đắk Pok, xã Nâm Nung, tỉnh Lâm Đồng đã xảy ra vụ đuối nước đặc biệt nghiêm trọng khiến 5 học sinh Trường THCS Nâm N'Đir tử vong.

Từ đầu năm đến nay UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống tai nạn thương tích, đặc biệt là phòng, chống đuối nước trẻ em, yêu cầu các sở, ngành, địa phương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm giảm thiểu các vụ việc thương tâm.

Khoa Điềm/VOV-Tây Nguyên
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Thủ tướng yêu cầu làm rõ nguyên nhân vụ đuối nước khiến 5 học sinh ở Lâm Đồng tử vong
Thủ tướng yêu cầu làm rõ nguyên nhân vụ đuối nước khiến 5 học sinh ở Lâm Đồng tử vong

VOV.VN - Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng khẩn trương chỉ đạo chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan tổ chức hỗ trợ, thăm hỏi, động viên các gia đình có học sinh gặp nạn; khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, xác định rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân.

Thủ tướng yêu cầu làm rõ nguyên nhân vụ đuối nước khiến 5 học sinh ở Lâm Đồng tử vong

Thủ tướng yêu cầu làm rõ nguyên nhân vụ đuối nước khiến 5 học sinh ở Lâm Đồng tử vong

VOV.VN - Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng khẩn trương chỉ đạo chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan tổ chức hỗ trợ, thăm hỏi, động viên các gia đình có học sinh gặp nạn; khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, xác định rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân.

Thăm hỏi động viên gia đình 5 nữ sinh đuối nước ở Lâm Đồng
Thăm hỏi động viên gia đình 5 nữ sinh đuối nước ở Lâm Đồng

VOV.VN - Trước sự việc 5 nữ sinh ở xã Nâm Nung, tỉnh Lâm Đồng tử vong thương tâm do đuối nước, chiều ngày 10/7 đại diện chính quyền và đoàn thể địa phương đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình.

Thăm hỏi động viên gia đình 5 nữ sinh đuối nước ở Lâm Đồng

Thăm hỏi động viên gia đình 5 nữ sinh đuối nước ở Lâm Đồng

VOV.VN - Trước sự việc 5 nữ sinh ở xã Nâm Nung, tỉnh Lâm Đồng tử vong thương tâm do đuối nước, chiều ngày 10/7 đại diện chính quyền và đoàn thể địa phương đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình.

Lâm Đồng tăng cường phòng, chống đuối nước trẻ em
Lâm Đồng tăng cường phòng, chống đuối nước trẻ em

VOV.VN - Trước tình trạng tai nạn đuối nước trẻ em diễn biến phức tạp, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng vừa chỉ đạo các sở, ngành, địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống tai nạn thương tích và đuối nước trong mùa mưa bão.

Lâm Đồng tăng cường phòng, chống đuối nước trẻ em

Lâm Đồng tăng cường phòng, chống đuối nước trẻ em

VOV.VN - Trước tình trạng tai nạn đuối nước trẻ em diễn biến phức tạp, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng vừa chỉ đạo các sở, ngành, địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống tai nạn thương tích và đuối nước trong mùa mưa bão.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục