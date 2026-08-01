Lâm Đồng lại xảy ra đuối nước khiến 2 em nhỏ tử vong thương tâm

Thăm hỏi gia đình có 2 trẻ tử vong

Ông Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng gửi lời chia buồn sâu sắc, động viên gia đình sớm vượt qua nỗi đau, mất mát. Đồng thời, đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương cùng các tổ chức, đoàn thể tiếp tục quan tâm, hỗ trợ gia đình lo hậu sự chu đáo cho 2 cháu.

Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng Lưu Văn Trung cũng yêu cầu chính quyền xã Quảng Khê tăng cường công tác tuyên truyền, cảnh báo về nguy cơ tai nạn đuối nước, đặc biệt trong thời điểm học sinh đang nghỉ hè; rà soát các khu vực ao, hồ, sông, suối tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn để có biện pháp cảnh báo, phòng ngừa, góp phần hạn chế những vụ việc đau lòng tương tự xảy ra.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng thăm hỏi, động viên gia đình có 2 con đuối nước

Tăng cảnh báo tại ao, hồ nguy hiểm

Trước đó, khoảng 14h ngày 31/7, có 5 em nhỏ rủ nhau đi tắm ở một hồ nước nơi người dân thường sử dụng bơm tưới cho cây hồ tiêu và cà phê ở bon Phi Mur, xã Quảng Khê.

Đến khoảng 15h một số em đi cùng chạy về báo người lớn việc 2 chị em N.T.P (7 tuổi) và N.T.T (9 tuổi) bị đuối nước trong hồ.

Người dân cùng gia đình nhanh chóng đến hiện trường đưa 2 cháu lên bờ và chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Đắk Nông cấp cứu nhưng cả hai cháu đều không qua khỏi.

Hồ nước nơi xảy ra vụ đuối nước khiến 2 cháu nhỏ tử vong

Thời gian qua tại tỉnh Lâm Đồng liên tục xảy ra nhiều vụ đuối nước thương tâm. Gần nhất vào ngày 10/7 tại hồ thủy lợi Đắk Pok, xã Nâm Nung, tỉnh Lâm Đồng đã xảy ra vụ đuối nước đặc biệt nghiêm trọng khiến 5 học sinh Trường THCS Nâm N'Đir tử vong.

Từ đầu năm đến nay UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống tai nạn thương tích, đặc biệt là phòng, chống đuối nước trẻ em, yêu cầu các sở, ngành, địa phương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm giảm thiểu các vụ việc thương tâm.