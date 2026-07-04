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Hơn 4 ngày tìm kiếm người mất tích sau mưa lũ ở Cao Bằng vẫn chưa có kết quả

Thứ Bảy, 11:29, 04/07/2026
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VOV.VN - Sau hơn 4 ngày huy động lực lượng tìm kiếm, chính quyền xã Nguyên Bình (Cao Bằng) vẫn chưa tìm thấy người đàn ông nghi bị nước lũ cuốn trôi trong đợt mưa lớn cuối tháng 6. Mưa lũ kéo dài, nước sông suối dâng cao và ảnh hưởng của bão số 1 khiến công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Theo thông tin ban đầu, trong đợt mưa lũ ngày 30/6 vừa qua, ông L.V.H., trú tại xóm Tà Sa, xã Nguyên Bình được phát hiện đã mất tích. Thời điểm đó, vợ con ông L.V.H. đều không có nhà nên nghi vấn nạn nhân bị ngã và cuốn theo dòng nước lũ đang dâng cao.

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Các lực lượng cũng triển khai flycam bay rà soát trên diện rộng nhằm hỗ trợ quan sát từ trên cao  (Nguồn ảnh: Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Nguyên Bình)

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, UBND xã Nguyên Bình đã nhanh chóng huy động lực lượng công an xã, Ban Chỉ huy Quân sự xã, dân quân tự vệ, đoàn viên thanh niên cùng người dân địa phương tổ chức tìm kiếm, rà soát toàn bộ khu vực sông, suối, vùng trũng thấp. Do ảnh hưởng của mưa lũ kéo dài, nhiều tuyến đường bị sạt lở, bùn đất dày, dòng chảy mạnh và địa hình phức tạp đã gây không ít khó khăn cho lực lượng tìm kiếm.

Lãnh đạo UBND xã Nguyên Bình đã trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo mở rộng và tăng cường các biện pháp tìm kiếm. Lực lượng cũng sử dụng flycam hỗ trợ quan sát từ trên cao, đặc biệt tại các khu vực đồi núi, khe suối sâu và những vị trí khó tiếp cận. Tuy nhiên, do điều kiện thời tiết và địa hình vẫn còn nhiều bất lợi, đến thời điểm hiện tại, sau hơn 4 ngày nỗ lực, lực lượng tìm kiếm vẫn chưa phát hiện được tung tích nạn nhân.

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Sau hơn 4 ngày nỗ lực tìm kiếm liên tục, vẫn chưa phát hiện được tung tích nạn nhân (Nguồn ảnh Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Nguyên Bình)

Bà Hoàng Thị Hòa, Chủ tịch UBND xã Nguyên Bình cho biết: “Lực lượng chức năng đang đi tìm theo hướng dọc theo các sông, suối. Hiện tại địa phương đang nỗ lực chuẩn bị ứng phó với cơn bão số 1 cho nên cũng ảnh hưởng lớn tới công tác tìm kiếm, mặc dù đã tìm kiếm nhiều ngày, nước vẫn đang trong tình trạng tiếp tục dâng nên rất khó khăn. Chúng tôi cũng thử mọi cách, ngõ ngách sông suối, dùng flycam… nhưng hiện vẫn chưa tìm thấy. Chính quyền địa phương ngày nào cũng xuống gia đình để cùng động viên, hỗ trợ gia đình thời điểm khó khăn này".

UBND xã Nguyên Bình sẽ tiếp tục duy trì lực lượng ứng trực 24/24 giờ, phối hợp với các đơn vị liên quan, đồng thời sẵn sàng huy động thêm lực lượng và phương tiện hỗ trợ khi cần thiết để tìm kiếm người bị mất tích.

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Cao Bằng thiệt hại hơn 18,5 tỷ đồng do mưa lũ

VOV.VN - Mưa lớn kéo dài từ ngày 28/6 đến rạng sáng 1/7 gây ngập lụt, lốc và lũ quét tại nhiều địa phương ở Cao Bằng. Đến sáng 2/7, hơn 200 ngôi nhà bị ảnh hưởng, tổng thiệt hại do thiên tai ước tính trên 18,5 tỷ đồng.

Duy Thái/VOV-Đông Bắc
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