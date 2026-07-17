Hải Phòng biểu dương các điển hình “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”

Thời gian qua, phong trào “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” được các cấp Công đoàn thành phố Hải Phòng triển khai sâu rộng trong nhiều ngành, nhiều lĩnh vực. Hàng chục nghìn lượt công nhân, viên chức, lao động hăng hái thi đua; nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và giải pháp hữu ích được ứng dụng vào thực tiễn, mang lại giá trị cho doanh nghiệp và xã hội, góp phần nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm và sức cạnh tranh của kinh tế thành phố.

Các cấp Công đoàn Hải Phòng cũng không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, lấy đoàn viên và người lao động làm trung tâm; phối hợp với doanh nghiệp chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ.

Qua các phong trào thi đua, nhiều công nhân có tay nghề cao, tinh thần trách nhiệm và khả năng sáng tạo đã được phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng.

Gần 120 công nhân, lao động Hải Phòng được nhận Bằng Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam năm 2025.

Tại hội nghị, Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng đã vinh danh và biểu dương gần 120 công nhân, lao động được nhận Bằng Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; vinh danh 48 doanh nhân tiêu biểu trong đổi mới, sáng tạo đồng hành cùng người lao động và gần 150 cá nhân được tặng Bằng khen Lao động giỏi năm 2025.

Đây là những công nhân, viên chức, người lao động có thành tích xuất sắc, nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và giải pháp hữu ích được ứng dụng trong thực tiễn, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Chị Đặng Thị Thu Trang, Công ty TNHH Nissei Việt Nam, một trong những công nhân, lao động được khen thưởng cho biết, hưởng ứng phong trào thi đua Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng và công ty phát động, chị luôn cố gắng tìm tòi và nghiên cứu các dự án để cải tiến trong công việc. Đề tài nghiên cứu về chương trình tự động cho máy đo để phục vụ quá trình sản xuất, đo lường và đảm bảo chất lượng của chị đã được giải nhất của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Chị Trang chia sẻ: "Thành quả của tôi chỉ là một phần nhỏ bé để giúp doanh nghiệp có sự cải tiến trong công việc, tăng doanh thu, đảm bảo về chất lượng và ngày càng phát triển tốt hơn. Tôi nhận thấy, mình cần cố gắng nhiều hơn, đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của doanh nghiệp và thành phố".

Liên đoàn Lao động TP Hải Phòng vinh danh và biểu dương các doanh nhân tiêu biểu trong đổi mới, sáng tạo đồng hành cùng người lao động

Phát biểu tại lễ biểu dương, ông Nguyễn Anh Tuân, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng nhấn mạnh: Hải Phòng đang bước vào giai đoạn phát triển với những thời cơ và vận hội mới. Mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số không chỉ là yêu cầu phát triển trước mắt mà còn là khát vọng xây dựng thành phố trở thành trung tâm công nghiệp, cảng biển, logistics và đổi mới sáng tạo của cả nước.

Ông Nguyễn Anh Tuân đề nghị các cấp Công đoàn thành phố Hải Phòng tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động theo Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị, phát triển sâu rộng các phong trào thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”, “Năng suất cao hơn, chất lượng tốt hơn”, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Qua đó xây dựng đội ngũ công nhân Hải Phòng hiện đại, có bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp và tác phong công nghiệp, đáp ứng yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên mới.

"Các phong trào thi đua yêu nước cần tiếp tục được đổi mới mạnh mẽ, thực sự trở thành động lực nâng cao năng suất lao động, thúc đẩy chuyển đổi số, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong từng doanh nghiệp, từng cơ quan, đơn vị. Mỗi đoàn viên, người lao động không chỉ là lực lượng trực tiếp tạo ra của cải vật chất mà còn là chủ thể kiến tạo sự phát triển và là nguồn lực quan trọng nhất để nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố", ông Nguyễn Anh Tuân nói.