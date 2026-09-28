Hải Phòng rà soát hạ tầng sau vụ tai nạn làm 3 người chết

Sáng 28/9, Công an thành phố Hải Phòng tổ chức đánh giá hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ngày 26/9 tại Khu công nghiệp An Dương, phường An Phong; đồng thời triển khai các nhiệm vụ khắc phục hậu quả, hỗ trợ gia đình các nạn nhân.

Trước đó, như tin đã đưa, khoảng 1 giờ 25 phút ngày 26/9, tại tuyến đường nội bộ Khu công nghiệp An Dương (phường An Phong, thành phố Hải Phòng), xe mô tô chở 3 người đã đâm vào phía sau ô tô tải đang đỗ sát lề đường, khiến cả 3 người trên xe mô tô tử vong tại chỗ. Các nạn nhân đều là lao động quê Sơn La.

Công an thành phố Hải Phòng đánh giá hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ngày 26/9 tại Khu công nghiệp An Dương

Sau vụ tai nạn, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng yêu cầu Công an thành phố khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định. Sở Xây dựng, Công an thành phố, UBND các địa phương và đơn vị liên quan được yêu cầu kiểm tra ngay các điều kiện bảo đảm an toàn giao thông tại Khu công nghiệp An Dương và các tuyến đường do thành phố quản lý; tập trung vào hệ thống chiếu sáng, biển báo, tổ chức giao thông, cảnh báo nguy hiểm, gờ giảm tốc và các điều kiện bảo đảm an toàn khác.

Theo kết quả xác minh ban đầu, 3 nạn nhân trên xe mô tô có nồng độ cồn trong máu ở mức cao. Người điều khiển xe mô tô không chú ý quan sát, đâm vào phía sau xe tải đang đỗ sát lề phải. Tuyến đường xảy ra tai nạn rộng khoảng 15m, có hệ thống chiếu sáng nhưng chưa có biển báo cấm dừng, cấm đỗ và chưa có vạch chia làn đường.

Công an thành phố Hải Phòng yêu cầu rà soát toàn diện hạ tầng, tổ chức giao thông, việc quản lý phương tiện; bố trí hợp lý khu vực dừng, đỗ phương tiện chờ lấy hàng, không để xe dừng, đỗ tùy tiện trên các tuyến đường nội bộ và khu vực gần cổng doanh nghiệp.

Cùng với khắc phục những bất cập về hạ tầng, các lực lượng chức năng sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các tuyến đường trong và kết nối với Khu công nghiệp An Dương; chú trọng các khung giờ cao điểm, ban đêm, rạng sáng và khi thời tiết bất lợi. Thành phố Hải Phòng cũng yêu cầu tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người lao động chấp hành quy định về trật tự, an toàn giao thông, đặc biệt đối với lao động ngoại tỉnh về Hải Phòng làm việc; đồng thời tiếp tục rà soát, khắc phục các nguy cơ mất an toàn giao thông tại Khu công nghiệp An Dương, nhằm phòng ngừa những vụ tai nạn tương tự.

Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng đến thăm hỏi và chia buồn cùng gia đình 3 nạn nhân

Trước đó, ngày 27/9, đại diện Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng đến thăm gia đình 3 nạn nhân tại bản Két, xã Mường Bú (Sơn La), trao hỗ trợ ban đầu 15 triệu đồng/gia đình, đồng thời động viên, chia buồn với gia đình các nạn nhân. UBND phường An Phong, TP Hải Phòng cũng tổ chức thăm hỏi, động viên và hỗ trợ mỗi gia đình có người gặp nạn 3 triệu đồng để lo hậu sự.