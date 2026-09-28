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TP.HCM đầu tư hơn 2.300 tỷ đồng cải tạo rạch Cầu Cụt chống ngập, giảm ô nhiễm

Thứ Hai, 20:17, 28/09/2026
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VOV.VN - UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định về chủ trương đầu tư hơn 2.300 tỷ đồng cải tạo khoảng 1,3km rạch Cầu Cụt qua phường An Hội Tây và An Hội Đông (quận Gò Vấp cũ). Triển khai giai đoạn 2026 - 2029, dự án giúp tiêu thoát nước, giảm ngập, cải thiện ô nhiễm và xây dựng đường giao thông ven rạch.

UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định về chủ trương đầu tư dự án Xây dựng hạ tầng, cải tạo môi trường rạch Cầu Cụt. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị được giao làm chủ đầu tư.

Dự án cải tạo đoạn rạch dài khoảng 1.300m, từ cống Cầu Cụt 1 đến Cầu Cụt 2, thuộc phường An Hội Tây và phường An Hội Đông (quận Gò Vấp cũ). Tổng mức đầu tư hơn 2.300 tỷ đồng từ ngân sách thành phố.

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Sơ đồ vị trí dự án. Ảnh: Google map

Công trình nhằm khơi thông dòng chảy, tăng khả năng tiêu thoát nước, giảm ngập cho khu dân cư ven rạch và các tuyến đường lân cận. Việc nạo vét rạch cũng góp phần cải thiện tình trạng ô nhiễm do rác và nước thải. Dọc tuyến rạch, thành phố dự kiến xây dựng đường giao thông, hệ thống thoát nước, chiếu sáng và cây xanh để kết nối các khu dân cư, chỉnh trang cảnh quan.

Dự án được thực hiện trong giai đoạn 2026 - 2029. Theo tiến độ dự kiến, công tác chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng và khởi công được triển khai trong hai năm 2026 - 2027; công trình tiếp tục thi công, hoàn thành và bàn giao trong giai đoạn 2028 - 2029.

Hà Khánh/VOV-TPHCM
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