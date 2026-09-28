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Lâm Đồng: Gần 16 tỷ đồng gia cố điểm sạt lở đèo Prenn

Thứ Hai, 20:56, 28/09/2026
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VOV.VN - Đề xuất khắc phục, gia cố điểm sạt lở đèo Prenn, tỉnh Lâm Đồng bằng cách bạt hạ mái taluy, kết hợp lưới thép xoắn kép, cáp thép và đinh neo, với kinh phí gần 16 tỷ đồng.

Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng vừa đề xuất UBND tỉnh phương án gia cố mái taluy dương bị sạt lở tại Km224+900 - Km225+250 trên tuyến đèo Prenn, Quốc lộ 20, đoạn qua phường Xuân Hương - Đà Lạt.

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Khu vực taluy dương trên đèo Prenn, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng được đặt biển cảnh báo nguy hiểm sau nhiều lần xảy ra sạt lở đất, đá

Từ tháng 6 đến nay, khu vực này đã xảy ra 8 lần sạt lở đất kèm đá tảng khi trời mưa, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện. Qua khảo sát, mái taluy cao khoảng 20 - 25m, dài khoảng 120m; địa chất là đất xen đá mồ côi, đã mất ổn định tổng thể, dễ tiếp tục sạt trượt khi mưa lớn.

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Mái taluy dương đèo Prenn cao khoảng 20 - 25m, dài khoảng 120m, được đề xuất bạt hạ và gia cố bằng hệ lưới thép xoắn kép, cáp thép và đinh neo

Phương án xử lý là bạt hạ mái taluy tại khu vực sạt trượt, sau đó gia cố bằng lưới thép xoắn kép, cáp thép, lưới địa kỹ thuật gốc polymer và đinh neo thép dài dự kiến 6m, bố trí ô 2x2m.

Tổng kinh phí dự kiến khoảng 15,64 tỷ đồng, trong đó riêng hạng mục gia cố khoảng 3.000m² mái taluy là 13,5 tỷ đồng. Nguồn vốn dự kiến từ vốn phòng, chống thiên tai năm 2025 còn dư và vốn điều hòa từ một số công trình khác.

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Lực lượng chức năng bố trí máy móc, tổ chức xử lý đất đá sạt lở trên đèo Prenn vào ban đêm, bảo đảm giao thông qua khu vực

Trước đó, chiều 19/9, mưa lớn khiến đá từ taluy dương đèo Prenn rơi xuống mặt đường, gây cản trở giao thông. Ngày 22/9, UBND tỉnh Lâm Đồng công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại khu vực này.

Đèo Prenn dài hơn 7km, là cửa ngõ quan trọng kết nối Đà Lạt với các địa phương phía Nam của tỉnh Lâm Đồng.

Quang Sáng/VOV-Tây Nguyên
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