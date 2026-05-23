Hàng loạt trạm dừng nghỉ cao tốc Bắc - Nam vẫn đang chậm tiến độ

Theo tìm hiểu, hiện tiến độ đầu tư xây dựng công trình dịch vụ công và hoàn thiện toàn bộ hạng mục tại nhiều trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam đã vượt mốc thời gian cam kết trong hợp đồng ký kết với cơ quan quản lý.

Trạm dừng nghỉ Đông Sơn trên cao tốc Mai Sơn -QL45 đang thi công hoàn thiện các hạng mục.

Hai trạm dừng nghỉ đầu tiên đã quá thời hạn hoàn thành gồm trạm Km 534+310 trên cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng và trạm Km 594+400 thuộc dự án thành phần Vũng Áng - Bùng do Công ty Cổ phần Tập đoàn Xuân Khiêm làm nhà đầu tư.

Theo hợp đồng, trạm Hàm Nghi - Vũng Áng phải hoàn thành công trình dịch vụ công vào ngày 21/1/2026 và hoàn thành toàn bộ trạm vào ngày 21/4/2026. Trong khi đó, trạm Vũng Áng - Bùng phải hoàn thành công trình dịch vụ công vào ngày 15/1/2026 và hoàn thiện toàn bộ vào ngày 15/4/2026. Tuy nhiên đến nay, cả hai dự án đều chưa đáp ứng yêu cầu tiến độ.

Tình trạng chậm tiến độ cũng diễn ra tại hai trạm dừng nghỉ Km 366+850 bên phải tuyến và Km 366+920 bên trái tuyến trên cao tốc quốc lộ 45 - Nghi Sơn do liên danh Công ty Cổ phần Xe khách Phương Trang Futabuslines và Công ty TNHH Thành Hiệp Phát đầu tư.

Theo hợp đồng, các công trình dịch vụ công thiết yếu tại hai trạm này phải hoàn thành vào tháng 12/2025 và hoàn thành toàn bộ trạm vào tháng 3/2026. Tuy nhiên, theo đánh giá của Ban Quản lý dự án 2, dù đã được bàn giao 100% mặt bằng, tiến độ thi công thực tế vẫn rất chậm.

Hiện nhà thầu mới thực hiện các hạng mục đào bóc hữu cơ, đào đắp và san ủi mặt bằng; khối lượng đào đạt khoảng 70%, khối lượng đắp đạt khoảng 98%.

Ban Quản lý dự án 2 cho biết nguyên nhân chủ yếu do nhà đầu tư chưa nắm bắt đầy đủ các quy định, trình tự thủ tục pháp lý ngay từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư, dẫn đến quá trình triển khai kéo dài hơn yêu cầu.

Không chỉ các dự án trên, việc triển khai các trạm dừng nghỉ do liên danh Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam và Công ty Xăng dầu Thừa Thiên Huế đầu tư cũng ghi nhận nhiều vị trí chậm tiến độ.

Đơn cử, trạm dừng nghỉ Km 334+900 trên cao tốc Vân Phong - Nha Trang theo hợp đồng phải hoàn thành công trình dịch vụ công thiết yếu vào tháng 12/2025 và hoàn thành toàn bộ vào tháng 3/2026.

Tuy nhiên, theo Ban Quản lý dự án 7, tiến độ triển khai thực tế rất chậm, không đáp ứng yêu cầu hợp đồng. Dự án đã vượt thời gian thi công hơn hai tháng nhưng các hạng mục như hạ tầng kỹ thuật, công trình dịch vụ, đường ra vào trạm gần như chưa được triển khai hoặc chỉ thi công cầm chừng.

Ngoài ra, nhiều trạm dừng nghỉ khác cũng đang chậm tiến độ như trạm Km 100+200 trên cao tốc Hậu Giang - Cà Mau do Công ty TNHH Sản xuất và xây dựng Thi Sơn làm nhà đầu tư; trạm Km 36+500 trên tuyến Cam Lộ - La Sơn do liên danh T&T - 19/5 - Trung Phương - Đông Bắc đầu tư; hay trạm dừng nghỉ trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết do liên danh Thành Thành Nam - Châu Thành - Việt Hàn - Sài Gòn Investment - Thành Thành Công Lâm Đồng đầu tư, hiện chậm tiến độ hạng mục nhà dịch vụ nghỉ ngơi 3 tầng.

Có thể chấm dứt hợp đồng nếu tiếp tục vi phạm

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, trên tuyến cao tốc Bắc - Nam hiện đang triển khai đầu tư 21 trạm dừng nghỉ. Thời gian qua, cơ quan này đã nhiều lần yêu cầu các nhà đầu tư tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công.

Cục Đường bộ cảnh báo chấm dứt hợp đồng với nhà đầu tư trạm dừng nghỉ chậm tiến độ trên cao tốc Bắc - Nam.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy nhiều dự án vẫn thi công chậm, thậm chí cầm chừng, làm gia tăng nguy cơ không bảo đảm hoàn thành đúng các mốc tiến độ theo hợp đồng.

Cục Đường bộ Việt Nam đánh giá, nhiều nhà đầu tư chưa nghiêm túc thực hiện yêu cầu của cơ quan quản lý, thiếu quyết liệt trong công tác điều hành, chỉ đạo thi công và chậm xử lý các vướng mắc phát sinh với nhà thầu.

Theo cơ quan này, các tồn tại chủ yếu gồm chậm hoàn thiện thủ tục đầu tư, tổ chức thi công thiếu quyết liệt, chưa kịp thời tháo gỡ khó khăn và không có giải pháp hiệu quả để bù tiến độ.

Đối với hai trạm Hàm Nghi - Vũng Áng và Vũng Áng - Bùng, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết đã có thông báo về việc chậm tiến độ theo các mốc hợp đồng, đồng thời yêu cầu Công ty Cổ phần Tập đoàn Xuân Khiêm khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục và đẩy nhanh tiến độ thi công trên công trường.

Cơ quan này cũng yêu cầu các Ban Quản lý dự án rà soát tiến độ hoàn thành từng hạng mục, yêu cầu nhà đầu tư xây dựng giải pháp khắc phục vi phạm và đề xuất xử lý trách nhiệm theo đúng quy định.

Đối với các dự án còn lại, nhà đầu tư được yêu cầu bổ sung nhân lực, vật tư, thiết bị, tăng mũi thi công, tranh thủ thời tiết thuận lợi để tăng ca, tăng kíp nhằm bù lại phần tiến độ chậm.

Các đơn vị đồng thời phải lập tiến độ thi công chi tiết, xây dựng biện pháp tổ chức thực hiện khả thi và gửi kế hoạch về Cục Đường bộ Việt Nam cùng các Ban Quản lý dự án để phục vụ công tác giám sát, đôn đốc.

Cục Đường bộ Việt Nam nhấn mạnh, nếu nhà đầu tư tiếp tục vi phạm tiến độ, cơ quan quản lý sẽ xem xét chấm dứt hợp đồng do lỗi của nhà đầu tư. Khi đó, nhà đầu tư phải hoàn toàn chịu trách nhiệm theo các điều khoản hợp đồng và quy định pháp luật hiện hành.