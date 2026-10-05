Hai vợ chồng mất tích trên sông Lam: Đã tìm thấy thi thể người chồng

Tối 5/10, lãnh đạo xã Kim Bảng, tỉnh Nghệ An cho biết, khoảng 18h40 cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể ông N.C.H (sinh năm 1972), trú xóm Thanh Tân, xã Vạn An, tỉnh Nghệ An.

Lực lượng chức năng và người dân tham gia tìm kiếm hai vợ chồng mất tích trên sông Lam

Trước đó, tối 4/10, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể vợ ông H là bà N.T.H (sinh năm 1975).

Sau khi phát hiện các nạn nhân, lực lượng chức năng thực hiện các thủ tục theo quy định, bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự.

Trước đó, khoảng 14h ngày 2/10, ông H và bà H dùng thuyền đi rà sắt vụn tại khu vực mép bờ sông Lam thì rơi xuống nước, mất tích. Người dân sau đó phát hiện sự việc, báo chính quyền địa phương.

Ngay sau khi nhận tin báo, chính quyền xã Kim Bảng cùng lực lượng chức năng và người dân tổ chức tìm kiếm các nạn nhân. Thời tiết mưa lớn trong quá trình tìm kiếm đã gây nhiều khó khăn cho các lực lượng tham gia.