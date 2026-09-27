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Hai vụ tai nạn giao thông liên tiếp trên quốc lộ 1 ở Nghệ An, 2 người tử vong

Chủ Nhật, 11:16, 27/09/2026
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VOV.VN - Tối 26/9, hai vụ tai nạn giao thông xảy ra liên tiếp trên quốc lộ 1, đoạn qua xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, khiến 2 người tử vong; 4 người bị thương.

Sáng 27/9, lãnh đạo UBND xã Diễn Châu cho biết, cơ quan Công an đang điều tra, làm rõ diễn biến hai vụ tai nạn giao thông xảy ra tối 26/9 trên quốc lộ 1 qua địa bàn.

Vide hiện trường vu tai nạn.

Theo thông tin ban đầu,  vào khoảng 20h30 ngày 26/9, tại khu vực ngã ba quốc lộ 1, gần khách sạn Hoàng Gia, một xe ô tô trung chuyển hành khách mang biển kiểm soát 50H-668.xx chuyển hướng từ quốc lộ 1, rẽ trái vào đường làng.

Cùng thời điểm, xe máy chở 3 thanh thiếu niên lưu thông trên quốc lộ 1 xảy ra va chạm với phần đầu xe ô tô. Cú va chạm khiến 3 người đi xe máy ngã xuống đường, bị thương nặng.

Các nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu cấp cứu. Tuy nhiên, một nạn nhân là tên V. (15 tuổi, trú xã Diễn Châu) đã tử vong. Hai người còn lại được chuyển lên Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An trong tình trạng nguy kịch.

hai vu tai nan giao thong lien tiep tren quoc lo 1 o nghe an, 2 nguoi tu vong hinh anh 1
Hiện trường tai nạn tại ngã tư Diễn Châu khiến người phụ nữ tử vong.

Sau đó một thời gian ngắn, tại khu vực ngã tư Diễn Châu, nơi giao giữa quốc lộ 1 và quốc lộ 7, tiếp tục xảy ra một vụ tai nạn khác.

Theo thông tin ban đầu, chị H.T.M.P. (SN 1989, trú xã Minh Châu) điều khiển xe máy đến khu vực hiện trường vụ tai nạn trước để hỗ trợ thì xảy ra va chạm với xe máy chở 2 thanh thiếu niên.

Chị P. bị thương nặng và tử vong trên đường đến bệnh viện. Hai thanh thiếu niên đi xe máy bị trầy xước nhẹ.

Hiện, nguyên nhân hai vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ

Bá Thăng/VOV.VN
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