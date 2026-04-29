中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Hai vụ tai nạn liên tiếp trong đêm mưa dông ở Hà Nội, 2 người tử vong tại chỗ

Thứ Tư, 08:33, 29/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Vào khoảng 22h05 ngày 28/4, trên tuyến đường trục phía Nam (đoạn qua xã Tam Hưng, Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe ben và xe máy khiến 2 người tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm xảy ra vụ việc, khu vực có mưa lớn kèm dông gió, tầm nhìn hạn chế. Xe máy mang BKS 29AC-336.XX (chưa rõ người điều khiển) chở theo 2 người gồm 1 nam và 1 nữ, lưu thông theo hướng đi xã Bình Minh.

hai vu tai nan lien tiep trong dem mua dong o ha noi, 2 nguoi tu vong tai cho hinh anh 1
Hiện trường xảy ra vụ tai nạn

Khi di chuyển đến khu vực biển xã Tam Hưng, xe máy bất ngờ xảy ra va chạm với xe ben mang BKS 29K-192.XX (chưa rõ người điều khiển). Cú va chạm mạnh khiến 2 người đi trên xe máy tử vong tại chỗ, phương tiện hư hỏng nặng, nhiều mảnh vỡ văng khắp mặt đường.

hai vu tai nan lien tiep trong dem mua dong o ha noi, 2 nguoi tu vong tai cho hinh anh 2
Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ số 10 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) phối hợp cùng Công an xã Tam Hưng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để bảo vệ, phân luồng giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

hai vu tai nan lien tiep trong dem mua dong o ha noi, 2 nguoi tu vong tai cho hinh anh 3
Hai nạn nhân tử vong tại chỗ sau va chạm
hai vu tai nan lien tiep trong dem mua dong o ha noi, 2 nguoi tu vong tai cho hinh anh 4
Xe cứu thương đưa các nạn nhân về nhà tang lễ Hà Đông

Đáng chú ý, cũng trong tối cùng ngày, cách vị trí xảy ra vụ tai nạn trên khoảng 500m về phía xã Tam Hưng tiếp tục xảy ra một vụ va chạm giữa hai xe máy. Hậu quả khiến một người bị thương và được đưa đi cấp cứu.

Hiện nguyên nhân của cả hai vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Văn Ngân/VOV.VN
Tag: tai nạn giao thông Hà Nội đường trục phía Nam xã Tam Hưng xe ben va xe máy mưa giông tử vong tại chỗ CSGT Hà Nội tai nạn liên tiếp điều tra nguyên nhân
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Chú rể tử vong trước ngày cưới do tai nạn giao thông ở Nghệ An
Tai nạn giao thông giữa mô tô và mô tô ở Huế khiến một người tử vong
Tai nạn giao thông nghiêm trọng tại Nhật Bản khiến nhiều người thiệt mạng
ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục