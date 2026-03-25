Hạn chế sai đối tượng thụ hưởng khi duyệt mua nhà ở xã hội trên VNeID

Thứ Tư, 20:47, 25/03/2026
VOV.VN - Mới đây, nhiều doanh nghiệp có đề xuất việc xét duyệt đối tượng mua nhà ở xã hội thông qua ứng dụng định danh VneID. Đây là phương án được người dân, chuyên gia và doanh nghiệp hưởng ứng để thủ tục thuận lợi hơn và hạn chế sai đối tượng thụ hưởng.

Nhờ đứng tên để hợp thức hóa

Tại TP.HCM, có 14 dự án nhà ở xã hội với hơn 13.000 căn đã được hoàn thành. Đây là con số không nhỏ nhưng đặt trong bối cảnh một siêu đô thị với hàng triệu người thu nhập trung bình thì nhà ở xã hội vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu.

Có tình trạng không đúng đối tượng mua nhà ở xã hội tại TP.HCM (Ảnh: Duy Phương)

Ông Nguyễn Tiến Hùng, ngụ tại chung cư nhà ở xã hội Chương Dương Home, phường Thủ Đức (thuộc TP Thủ Đức trước đây) cho biết, chung cư có 1.201 căn. Sau khi bàn giao từ năm 2018, đến nay số lượng người về ở luôn trong tình trạng lấp đầy. Theo ông Hùng, việc đậu xe ô tô gần như kín lòng lề đường nội khu, gây cản trở giao thông và phòng cháy chữa cháy. 

Xe ô tô đậu kín lề đường nội khu tại chung cư Chương Dương Home (Ảnh: Duy Phương)

Mặc dù không có cơ quan chức năng kiểm tra, nhưng qua quan sát của người dân thì có tình trạng không đúng đối tượng thụ hưởng nhà ở xã hội.

"Có thể người ta nhờ người khác đứng tên, hợp thức hóa nên khó mà nói. Những người đủ điều kiện thì cũng đi nơi khác ở. Thu nhập 30 triệu/tháng thì cũng không phải quá khó khăn, nếu người lao động bình thường thì khó mà có 1 tỷ để mua", ông Hùng nhận định.

Thuận tiện, giảm rủi ro

Là doanh nghiệp chuyên thực hiện nhà ở xã hội tại TP.HCM, ông Lê Hữu Nghĩa - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Lê Thành cho rằng, quy trình xét duyệt người mua nhà ở xã hội phức tạp, khiến nhiều người có nhu cầu thực sự khó tiếp cận.

Nhà ở xã hội cần đến đúng tay người có nhu cầu thật (Ảnh: Duy Phương)

Theo ông Nghĩa, việc xét duyệt đối tượng thông qua VNeID là tốt cho người mua nhà vì công bằng, minh bạch và dễ theo dõi. Hiện nay, các cơ quan chức năng đang khẩn trương cập nhật thông tin trên ứng dụng này: "VneID hiện nay đã cập nhật được hầu hết các thông tin, nếu xét duyệt được trên đó thì sẽ thuận tiện cho người dân, rất nhanh và thuận lợi".

Hiện nay, với nhà ở xã hội, doanh nghiệp là nơi nhận hồ sơ, ký hợp đồng mua bán rồi sau đó cơ quan chức năng mới hậu kiểm. Các doanh nghiệp cho rằng việc thẩm định, xét duyệt đối tượng không thuộc phạm vi chức năng của mình, do đó nếu thực hiện trên hệ thống VNeID thì sẽ giúp giảm rủi ro cho cả doanh nghiệp lẫn người dân, rút ngắn các thủ tục cần phải làm.

Dự án nhà ở xã hội ở TP.HCM cung không đủ cầu (Ảnh: Duy Phương)

Ông Nguyễn Duy Thành - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý nhà Toàn Cầu (Global Home) nhận định, nếu sử dụng VNeID xét duyệt đối tượng thì sẽ giúp doanh nghiệp đỡ lo về pháp lý, ảnh hưởng tiến độ dự án. Ông Thành đề xuất các cơ quan quản lý cần quy định khung thời gian xử lý hồ sơ rõ ràng để tránh chậm trễ, đồng thời quy định rõ trách nhiệm của nhà nước và doanh nghiệp để tránh chồng chéo.

Duy Phương/VOV-TP.HCM
