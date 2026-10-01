Hàng không Việt Nam tăng trưởng hai con số, đội máy bay đạt 258 chiếc

Gần 102 triệu lượt khách qua các cảng hàng không

Theo thống kê của Cục Hàng không Việt Nam, trong 9 tháng năm 2026, tổng lượng hành khách thông qua các cảng hàng không đạt gần 102 triệu lượt, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2025.

Gần 102 triệu lượt khách đã thông qua các cảng hàng không trong 9 tháng đầu năm 2026, trong đó khách quốc tế tăng 14%, khách nội địa tăng 11%.

Trong đó, khách quốc tế đạt hơn 39 triệu lượt, tăng 14%; khách nội địa đạt hơn 62 triệu lượt, tăng 11%. Cùng với đà tăng của thị trường hành khách, sản lượng hàng hóa thông qua các cảng hàng không trong 9 tháng đạt khoảng 1,4 triệu tấn, tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm 2025.

Riêng trong tháng 9, các cảng hàng không phục vụ khoảng 12,5 triệu lượt khách, tăng 37% so với tháng 9/2025. Trong đó, khách quốc tế đạt hơn 4 triệu lượt và khách nội địa đạt khoảng 8 triệu lượt. Đối với các hãng hàng không Việt Nam, trong 9 tháng qua, tổng lượng khách vận chuyển đạt hơn 46 triệu lượt, tăng hơn 8% so với cùng kỳ năm trước.

Trong số này, khách quốc tế đạt gần 15 triệu lượt, tăng 3%; khách nội địa đạt hơn 31 triệu lượt, tăng 11%. Riêng tháng 9, các hãng hàng không Việt Nam vận chuyển 5,7 triệu lượt khách, tăng 34,7% so với cùng kỳ năm 2025. Khách quốc tế đạt gần 2 triệu lượt, trong khi khách nội địa đạt khoảng 4 triệu lượt.

Đội tàu bay đăng ký quốc tịch Việt Nam đạt mức cao nhất

Cùng với tăng trưởng về sản lượng vận tải, quy mô đội tàu bay đăng ký quốc tịch Việt Nam cũng tiếp tục được mở rộng. Theo số liệu của Cục Hàng không Việt Nam, tính đến ngày 22/9, cả nước có 258 máy bay đăng ký quốc tịch Việt Nam thuộc 13 doanh nghiệp, bao gồm các hãng hàng không thương mại, hàng không chung, hàng không chuyên dụng và đào tạo.

Hành khách làm thủ tục chuyến bay tại Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài.

Trong đó, Vietjet dẫn đầu với 107 máy bay, gồm 16 Airbus A320, 83 Airbus A321 và 8 Airbus A330. Trong tháng 9, Vietjet tiếp nhận thêm một máy bay Airbus A330 thân rộng, phục vụ kế hoạch mở rộng mạng bay quốc tế và nhu cầu vận chuyển trong dịp cuối năm.

Hãng hiện có hơn 400 máy bay đặt hàng từ Airbus và Boeing, với kế hoạch tiếp nhận đến năm 2030. Vietnam Airlines đứng thứ hai với 94 máy bay, gồm 4 Airbus A320, 59 Airbus A321, 14 Airbus A350 và 17 Boeing 787. Đầu tháng 9, Vietnam Airlines và Airbus ký biên bản ghi nhớ về 5 máy bay thân rộng Airbus A350-900. Số máy bay này dự kiến được bàn giao trong giai đoạn 2033-2034.

Như vậy, Vietjet và Vietnam Airlines đang sở hữu tổng cộng 201 máy bay trong số 258 máy bay đăng ký quốc tịch Việt Nam, chiếm gần 78%.

Nhiều hãng tiếp tục mở rộng đội bay

Sun PhuQuoc Airways hiện có 21 máy bay, gồm 4 Airbus A320, 16 Airbus A321 và một Airbus A330. Hãng đặt kế hoạch nâng đội bay lên 33 chiếc vào cuối năm 2026, 60 chiếc vào cuối năm 2027, 100 chiếc vào cuối năm 2030 và 200 chiếc vào cuối năm 2035.

Lễ đón tàu bay thân rộng A330 đầu tiên của Sun PhuQuoc Airways.

Vietravel Airlines ngày 21/9 tiếp nhận thêm một máy bay Airbus A321, nâng tổng số máy bay lên 5 chiếc, gồm một Airbus A320 và 4 Airbus A321.

Pacific Airlines hiện có 3 Airbus A321. VASCO và Hàng không Hành Tinh Xanh mỗi hãng có 6 máy bay. Sun Air và Đào tạo Bay Việt mỗi đơn vị có 2 máy bay. Hàng không Tre Việt và Hàng không lưỡng dụng Ngôi Sao Việt mỗi đơn vị có một máy bay.

Theo báo cáo của Cục Hàng không Việt Nam, với 258 chiếc, số lượng tàu bay đăng ký quốc tịch Việt Nam hiện ở mức cao nhất từ trước đến nay. Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh sản lượng vận tải hành khách và hàng hóa qua các cảng hàng không đều duy trì mức tăng trưởng hai con số trong 9 tháng năm 2026.