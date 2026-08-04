Hàng trăm hộ dân bị cô lập do sạt lở, Lào Cai phấn đấu thông đường tối nay

Theo báo cáo của UBND xã Lâm Thượng, điểm sạt lở lớn xảy ra trong đêm 3/8, tại khu vực có nền địa chất yếu, thường xuyên xảy ra sạt lở vào mùa mưa. Ngay từ sáng sớm nay (4/8), lãnh đạo xã đã chỉ đạo triển khai phương châm "4 tại chỗ", huy động lực lượng tại địa phương khẩn trương kiểm tra hiện trường, dọn đất đá, khơi thông dòng chảy, xử lý tạm thời các điểm sạt lở nhỏ, bảo đảm nhu cầu đi lại thiết yếu của nhân dân.

Nếu thời tiết thuận lợi và không phát sinh thêm sạt lở, dự kiến đến khoảng 19h tối nay (4/8), tuyến đường sẽ được thông trở lại

Đối với điểm sạt lở lớn tại khu vực đỉnh dốc giữa thôn Khéo Lạnh và thôn Tân Phượng, địa phương đã huy động máy xúc cùng nhiều phương tiện, nhân lực tập trung khắc phục. Nếu thời tiết thuận lợi và không phát sinh thêm sạt lở, dự kiến đến khoảng 19h tối nay (4/8), tuyến đường sẽ được thông trở lại, chấm dứt tình trạng ách tắc giao thông, tạo điều kiện cho hàng trăm hộ dân lưu thông bình thường.

Ông Phạm Trung Kiên, Bí thư Đảng ủy xã Lâm Thượng, tỉnh Lào Cai cho biết, ngay từ sáng sớm nay, địa phương đã khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục, quyết tâm thông tuyến trong ngày.

"Khoảng hơn 6h sáng nay, lãnh đạo xã Lâm Thượng đã trực tiếp đến hiện trường kiểm tra tình hình sạt lở đất tại khu vực đỉnh dốc thuộc địa bàn xã Tân Phượng cũ. Sau khi đánh giá hiện trạng, xã đã chỉ đạo huy động các lực lượng và máy móc khẩn trương khắc phục, sớm thông tuyến, đồng thời tăng cường cảnh báo, hướng dẫn người dân bảo đảm an toàn khi lưu thông qua khu vực. Dự kiến đến khoảng 19 giờ hôm nay, tuyến đường sẽ được thông để phục vụ việc đi lại của nhân dân", ông Phạm Trung Kiên cho biết.