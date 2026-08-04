English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Hàng trăm hộ dân bị cô lập do sạt lở, Lào Cai phấn đấu thông đường tối nay

Thứ Ba, 14:55, 04/08/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Mưa lớn gây sạt lở nhiều điểm trên tuyến đường độc đạo vào xã Lâm Thượng (Lào Cai), trong đó có điểm sạt lở khoảng 2.000m³ đất đá khiến hàng trăm hộ dân tạm thời bị cô lập. Địa phương đang khẩn trương khắc phục, phấn đấu thông đường trong tối 4/8.

Theo báo cáo của UBND xã Lâm Thượng, điểm sạt lở lớn xảy ra trong đêm 3/8, tại khu vực có nền địa chất yếu, thường xuyên xảy ra sạt lở vào mùa mưa. Ngay từ sáng sớm nay (4/8), lãnh đạo xã đã chỉ đạo triển khai phương châm "4 tại chỗ", huy động lực lượng tại địa phương khẩn trương kiểm tra hiện trường, dọn đất đá, khơi thông dòng chảy, xử lý tạm thời các điểm sạt lở nhỏ, bảo đảm nhu cầu đi lại thiết yếu của nhân dân.

hang tram ho dan bi co lap do sat lo, lao cai phan dau thong duong toi nay hinh anh 1
Nếu thời tiết thuận lợi và không phát sinh thêm sạt lở, dự kiến đến khoảng 19h tối nay (4/8), tuyến đường sẽ được thông trở lại

Đối với điểm sạt lở lớn tại khu vực đỉnh dốc giữa thôn Khéo Lạnh và thôn Tân Phượng, địa phương đã huy động máy xúc cùng nhiều phương tiện, nhân lực tập trung khắc phục. Nếu thời tiết thuận lợi và không phát sinh thêm sạt lở, dự kiến đến khoảng 19h tối nay (4/8), tuyến đường sẽ được thông trở lại, chấm dứt tình trạng ách tắc giao thông, tạo điều kiện cho hàng trăm hộ dân lưu thông bình thường.

Ông Phạm Trung Kiên, Bí thư Đảng ủy xã Lâm Thượng, tỉnh Lào Cai cho biết, ngay từ sáng sớm nay, địa phương đã khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục, quyết tâm thông tuyến trong ngày.

"Khoảng hơn 6h sáng nay, lãnh đạo xã Lâm Thượng đã trực tiếp đến hiện trường kiểm tra tình hình sạt lở đất tại khu vực đỉnh dốc thuộc địa bàn xã Tân Phượng cũ. Sau khi đánh giá hiện trạng, xã đã chỉ đạo huy động các lực lượng và máy móc khẩn trương khắc phục, sớm thông tuyến, đồng thời tăng cường cảnh báo, hướng dẫn người dân bảo đảm an toàn khi lưu thông qua khu vực. Dự kiến đến khoảng 19 giờ hôm nay, tuyến đường sẽ được thông để phục vụ việc đi lại của nhân dân", ông Phạm Trung Kiên cho biết.

Thừa Xuân/VOV-Tây Bắc
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Mưa lũ gây thiệt hại ở nhiều địa phương miền núi phía Bắc
Mưa lũ gây thiệt hại ở nhiều địa phương miền núi phía Bắc

VOV.VN - Theo báo cáo nhanh của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, từ tối 31/7 đến sáng 2/8, nhiều khu vực ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Đà Nẵng và Cà Mau có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to, gây thiệt hại ở nhiều địa phương

Mưa lũ gây thiệt hại ở nhiều địa phương miền núi phía Bắc

Mưa lũ gây thiệt hại ở nhiều địa phương miền núi phía Bắc

VOV.VN - Theo báo cáo nhanh của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, từ tối 31/7 đến sáng 2/8, nhiều khu vực ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Đà Nẵng và Cà Mau có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to, gây thiệt hại ở nhiều địa phương

Mưa lớn khiến 3 người bị lũ cuốn trong đêm tại Sơn La
Mưa lớn khiến 3 người bị lũ cuốn trong đêm tại Sơn La

VOV.VN - Tối 1/8, trên địa bàn bản Chéo Bau, xã Gia Phù, tỉnh Sơn La xảy ra mưa lũ khiến 3 người bị nước cuốn trôi. Các lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 nạn nhân tử vong, 1 người vẫn đang mất tích.

Mưa lớn khiến 3 người bị lũ cuốn trong đêm tại Sơn La

Mưa lớn khiến 3 người bị lũ cuốn trong đêm tại Sơn La

VOV.VN - Tối 1/8, trên địa bàn bản Chéo Bau, xã Gia Phù, tỉnh Sơn La xảy ra mưa lũ khiến 3 người bị nước cuốn trôi. Các lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 nạn nhân tử vong, 1 người vẫn đang mất tích.

Siết chặt công tác hộ đê, sẵn sàng ứng phó mùa mưa lũ 2026
Siết chặt công tác hộ đê, sẵn sàng ứng phó mùa mưa lũ 2026

VOV.VN - Ngày 30/7, tại Đồng Hới (Quảng Trị), Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ thuật hộ đê, phòng, chống lụt bão năm 2026 cho lực lượng chuyên trách quản lý đê điều của các tỉnh, thành phố có hệ thống đê từ cấp III đến cấp đặc biệt.

Siết chặt công tác hộ đê, sẵn sàng ứng phó mùa mưa lũ 2026

Siết chặt công tác hộ đê, sẵn sàng ứng phó mùa mưa lũ 2026

VOV.VN - Ngày 30/7, tại Đồng Hới (Quảng Trị), Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ thuật hộ đê, phòng, chống lụt bão năm 2026 cho lực lượng chuyên trách quản lý đê điều của các tỉnh, thành phố có hệ thống đê từ cấp III đến cấp đặc biệt.

Hồ Hòa Bình đóng 1 cửa xả đáy, tiếp tục theo dõi sát diễn biến mưa lũ
Hồ Hòa Bình đóng 1 cửa xả đáy, tiếp tục theo dõi sát diễn biến mưa lũ

VOV.VN - Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành Công điện số 8565/CĐ-BNNMT yêu cầu Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình đóng 1 cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình vào lúc 16 giờ hôm nay, sau khi tình hình lũ trên lưu vực sông Hồng có xu hướng giảm.

Hồ Hòa Bình đóng 1 cửa xả đáy, tiếp tục theo dõi sát diễn biến mưa lũ

Hồ Hòa Bình đóng 1 cửa xả đáy, tiếp tục theo dõi sát diễn biến mưa lũ

VOV.VN - Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành Công điện số 8565/CĐ-BNNMT yêu cầu Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình đóng 1 cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình vào lúc 16 giờ hôm nay, sau khi tình hình lũ trên lưu vực sông Hồng có xu hướng giảm.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục