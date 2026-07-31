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Hồ Hòa Bình đóng 1 cửa xả đáy, tiếp tục theo dõi sát diễn biến mưa lũ

Thứ Sáu, 15:36, 31/07/2026
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VOV.VN - Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành Công điện số 8565/CĐ-BNNMT yêu cầu Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình đóng 1 cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình vào lúc 16 giờ hôm nay, sau khi tình hình lũ trên lưu vực sông Hồng có xu hướng giảm.

Để đảm bảo an toàn cho công trình và các hoạt động phía hạ du hồ chứa, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố:

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Hồ thủy điện Hòa Bình đóng cửa xả đáy. Ảnh: ST

Thông báo đến các cấp chính quyền, người dân, doanh nghiệp, các tổ chức có hoạt động trên sông, ven sông biết thông tin để chủ động các biện pháp đảm bảo an toàn và điều chỉnh hoạt động cho phù hợp. Báo cáo kịp thời các tình huống bất thường về Bộ Nông nghiệp và Môi trường (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai).

Lê Đình Trung/VOV1
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