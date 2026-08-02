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Mưa lũ gây thiệt hại ở nhiều địa phương miền núi phía Bắc

Chủ Nhật, 11:27, 02/08/2026
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VOV.VN - Theo báo cáo nhanh của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, từ tối 31/7 đến sáng 2/8, nhiều khu vực ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Đà Nẵng và Cà Mau có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to, gây thiệt hại ở nhiều địa phương

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Người dân phát hiện một xe máy mắc dưới suối tại khu vực bản Chèo Bau, xã Gia Phù, tỉnh Sơn La (Ảnh: A Dế)

Dự báo ngày và đêm 2/8, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có mưa rào, dông rải rác, có nơi mưa to trên 90mm; nguy cơ xuất hiện mưa cường suất lớn, lốc, sét, mưa đá ở cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1. Trên biển, Vịnh Bắc Bộ, Vịnh Thái Lan và khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển Hoàng Sa, có khả năng xảy ra dông, lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng cao trên 2 mét.

Về thiệt hại, mưa kèm dông lốc tại Lào Cai và Sơn La đã làm 3 người chết do nước cuốn, 1 người bị thương; 13 nhà bị ảnh hưởng, 30 nhà phải sơ tán, cùng 8 ha lúa bị ngập úng.

Các địa phương đã huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, rà soát thiệt hại và tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết để chủ động ứng phó.

Đình Trung/VOV1
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