Siết chặt công tác hộ đê, sẵn sàng ứng phó mùa mưa lũ 2026

Các đại biểu tham dự hội nghị nhấn mạnh, thiên tai những năm gần đây diễn biến ngày càng cực đoan, gây áp lực lớn đối với hệ thống đê điều. Năm 2024 cả nước ghi nhận hơn 800 sự cố đê điều, năm 2025 xảy ra 185 sự cố do thiên tai. Thực tiễn cho thấy lực lượng quản lý đê điều chuyên trách giữ vai trò nòng cốt trong phát hiện, xử lý sự cố từ sớm, góp phần bảo đảm an toàn các tuyến đê và giảm thiểu thiệt hại.

Hội nghị tập huấn kỹ thuật hộ đê, phòng, chống lụt bão năm 2026 tại Đồng Hới (Quảng Trị)

Hội nghị tập trung cập nhật các quy định mới của Luật Đê điều sửa đổi, Nghị định số 53/2026/NĐ-CP và Thông tư số 10/2026/TT-BNNMT theo hướng tăng cường phân cấp cho địa phương, đơn giản hóa thủ tục hành chính và hoàn thiện cơ chế quản lý đê điều. Qua đó, nâng cao năng lực chuyên môn cho lực lượng quản lý đê, đáp ứng yêu cầu phòng, chống thiên tai trong bối cảnh biến đổi khí hậu và mô hình chính quyền địa phương hai cấp.