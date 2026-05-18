3 chú rùa biển quý hiếm mắc lưới ngư dân Quảng Trị được thả về đại dương

Trước đó, trong lúc khai thác hải sản trên vùng biển Cồn Cỏ, ngư dân Bùi Đình Thủy (trú thôn 4, xã Cửa Việt) phát hiện 3 con vích, còn gọi là rùa xanh, nặng khoảng 1,5kg/con cùng mắc vào lưới đánh cá. Nhận thấy đây là loài động vật quý hiếm cần được bảo vệ, ngư dân này đã chủ động giữ lại và trình báo cơ quan chức năng để tiếp nhận, xử lý theo quy định.

Lực lượng chức năng thả 3 chú rùa biển về đại dương. Ảnh: TTXVN

Sau khi kiểm tra tình trạng sức khỏe, lực lượng chức năng cùng người dân đã tiến hành thả cả 3 chú rùa biển trở lại môi trường biển tự nhiên.